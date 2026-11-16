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Συνεχίζεται η καθοδική πορεία στους αριθμούς των ξένων φοιτητών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με τις νέες εγγραφές από το εξωτερικό να καταγράφουν εκτιμώμενη πτώση 15% το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education).

Ο συνολικός αριθμός των διεθνών φοιτητών μειώθηκε κατά 9% το φθινόπωρο του 2026, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Open Doors. Η

υποχώρηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρεί σε αλλαγές στην πολιτική χορήγησης θεωρήσεων εισόδου, ενώ παράλληλα εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ χωρών για την προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών.

Η ετήσια έκθεση Open Doors προσφέρει μια πρώτη εικόνα για τις εγγραφές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αποκαλύπτοντας ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση εντοπίζεται στις μεταπτυχιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα, τα αμερικανικά πανεπιστήμια αναφέρουν εκτιμώμενη μείωση 15% στις εγγραφές διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών το φθινόπωρο, ενώ στην προπτυχιακή εκπαίδευση η αντίστοιχη πτώση διαμορφώθηκε στο 3%.

Το υψηλό κόστος σπουδών και ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Η Μίρκα Μαρτέλ, επικεφαλής έρευνας, αξιολόγησης και μάθησης του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης, εξήγησε ότι πίσω από τη μείωση των εγγραφών βρίσκονται πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί στις βίζες και το αυξανόμενο κόστος απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης δημοσιογράφων, μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που καταγράφονται είναι η ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού για την προσέλκυση φοιτητών.

«Μία από τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούμε είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός», ανέφερε.

«Ολοένα περισσότερες χώρες επενδύουν ενεργά στην προσέλκυση και την υποδοχή διεθνών φοιτητών. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πλέον περισσότερες επιλογές προορισμών. Σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος και ορισμένους ακόμη παράγοντες που σχετίζονται με τις βίζες, θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη δίνει επίσης στους διεθνείς φοιτητές τη δυνατότητα να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές», πρόσθεσε.

Η εικόνα είχε αρχίσει να επιδεινώνεται ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Σύμφωνα με την έκθεση Open Doors, οι εγγραφές διεθνών προπτυχιακών φοιτητών είχαν μειωθεί κατά 0,3%, ενώ οι εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών είχαν υποχωρήσει κατά 13%.

Οικονομικό πλήγμα για τα αμερικανικά πανεπιστήμια

Η συρρίκνωση του αριθμού των ξένων φοιτητών δημιουργεί πλέον σοβαρές οικονομικές προκλήσεις για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς οι διεθνείς φοιτητές καταβάλλουν συχνά το πλήρες ποσό των διδάκτρων, αποτελώντας σημαντική πηγή εσόδων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την έρευνα Open Doors, σχεδόν οι μισοί διεθνείς φοιτητές χρηματοδοτούν τις σπουδές τους κυρίως από προσωπικούς ή οικογενειακούς πόρους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Pennsylvania State University, το οποίο ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό 124 εκατ. δολαρίων, σε έναν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,2 δισ. δολαρίων, αποδίδοντας μέρος των πιέσεων στη μείωση των εγγραφών φοιτητών.

Σε ανακοίνωση της 9ης Νοεμβρίου, το πανεπιστημιακό σύστημα επισήμανε ότι οι οικονομικές δυσκολίες που προκαλούν το έλλειμμα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο ίδρυμα, αλλά επηρεάζουν πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα.

«Οι οικονομικές πιέσεις που οδηγούν στο έλλειμμα επηρεάζουν πανεπιστήμια σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνουν τη μείωση των εγγραφών διεθνών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και την αύξηση του κόστους ασφάλισης υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απώλειες 2,4 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία

Οι συνέπειες της μείωσης των διεθνών φοιτητών δεν περιορίζονται στα οικονομικά των πανεπιστημίων, αλλά επεκτείνονται και στην ευρύτερη οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιοποίησαν τη Δευτέρα η NAFSA: Association of International Educators και η JB International, η οικονομική συνεισφορά των ξένων φοιτητών μειώθηκε κατά περίπου 2,4 δισ. δολάρια το φθινόπωρο του 2026.

Τα στοιχεία βασίζονται στην προκαταρκτική αποτύπωση της φθινοπωρινής περιόδου από το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης και αναδεικνύουν τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις από τη μείωση της παρουσίας διεθνών φοιτητών στις ΗΠΑ.

Η Φάντα Αου, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της NAFSA, άσκησε κριτική στους περιορισμούς που επιβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση. «Τα εμπόδια που θέτει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειμένου να αποκλείσει ταλαντούχους διεθνείς φοιτητές, έχουν πραγματικές επιπτώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.