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Την αποχώρησή του από την ηγεσία της τουρκικής Αρχής Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας (BDDK) ζήτησε ο Σαχάπ Καβτσίογλου, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που η έρευνα για μεγάλο σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων επεκτείνεται σε ανώτατα στελέχη των εποπτικών αρχών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Υπό το φως των πρόσφατων καταγγελιών που αφορούν την Αρχή Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας και εμένα προσωπικά, ζήτησα από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να με απαλλάξει από τα καθήκοντά μου, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη στο κύρος του θεσμού», ανέφερε ο Καβτσίογλου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Τούρκος πρόεδρος έχει αποδεχθεί την παραίτησή του.

Ο Καβτσίογλου δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ η BDDK δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η έρευνα που αγγίζει την κορυφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Η έρευνα για την καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς μέσω επενδυτικών κεφαλαίων έχει λάβει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, φθάνοντας πλέον μέχρι πολιτικά πρόσωπα και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των χρηματοπιστωτικών αρχών.

Μεταξύ όσων έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται αναπληρώτρια πρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, ο διευθύνων σύμβουλος του τουρκικού χρηματιστηρίου, ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων Takasbank, καθώς και ο αντιπρόεδρος της BDDK.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετοί γνωστοί διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα σύστημα που παραπέμπει σε «πυραμίδα τύπου Ponzi», προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την έκταση των παρατυπιών.

Στη συνέχεια, οι εποπτικές αρχές διέταξαν τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, απόφαση που επηρεάζει περίπου 500.000 επενδυτές, ενώ οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δεκάδων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Ο Καβτσίογλου, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, βρίσκεται στην ηγεσία της τραπεζικής εποπτικής αρχής από το 2023.