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Από τους παγκόσμιους κολοσσούς του banking μέχρι τους ισχυρούς τοπικούς δανειστές, η GIFT City της Ινδίας βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα μεταγραφών και ανακατατάξεων στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης. Καθώς το ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο γιγαντώνεται, η μάχη για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων που θα ηγηθούν των τοπικών υποκαταστημάτων οξύνεται.

Η Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), που ιδρύθηκε το 2015 ως το μοναδικό διεθνές κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας, εξελίσσεται σε μαγνήτη για τραπεζικές δραστηριότητες: από εταιρικά δάνεια και χρηματοδοτήσεις σε ξένο νόμισμα, μέχρι υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και εξειδικευμένα προϊόντα για εύπορους Ινδούς του εξωτερικού.

Έκρηξη Περιουσιακών Στοιχείων στα $193 Δισεκατομμύρια

Η ανάγκη για έμπειρα στελέχη αποτυπώνεται καθαρά στην αλματώδη αύξηση των μεγεθών του κέντρου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Διεθνών Κέντρων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (IFSCA), τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες στη GIFT City εκτινάχθηκαν στα 193 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας θεαματική άνοδο από τα 120,69 δισ. δολάρια που καταγράφηκαν μόλις τον περασμένο Ιούνιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Citigroup, της οποίας τα υπό διαχείριση στοιχεία στο κέντρο αναμένεται να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του 2026, από μόλις 350 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Το Ντόμινο των Μεταγραφών στους Τραπεζικούς Κολοσσούς

Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη φέρνει στην επιφάνεια την έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένη τεχνογνωσία τόσο στις διεθνείς υπεράκτιες αγορές όσο και στο ιδιαίτερο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ινδίας, πυροδοτώντας ένα «γαϊτανάκι» μετακινήσεων:

DBS Group Holdings: Προσέλαβε τον Vivek Srivastava από την Axis Bank ως Εκτελεστικό Διευθυντή και νέο επικεφαλής του υποκαταστήματος από τις 16 Νοεμβρίου. Ο προκάτοχός του, Taral Shah, μεταπήδησε στην BNP Paribas.

Citigroup: Παράλληλα με την παρουσία του Shajin Chandran, η αμερικανική τράπεζα αναζητά ανώτερο αντιπρόεδρο για να αναλάβει τη διεύθυνση της τραπεζικής της μονάδας.

IndusInd Bank: Η τράπεζα που υποστηρίζεται από την οικογένεια Hinduja βρίσκεται σε αναζήτηση ανώτερου στελέχους για την επέκταση της εταιρικής τραπεζικής, τομέας στον οποίο ηγείται ο Pranat Shah.

Mashreqbank: Έκανε δικό της τον Deepak Raj από την Yes Bank για να ηγηθεί των τοπικών δραστηριοτήτων της.

Axis Bank: Μεταθέτει τον Prasanth Kumar Malladi (μέχρι πρότινος επικεφαλής εμπορικής τραπεζικής στο Χαϊντεραμπάντ) απευθείας στην καρδιά της GIFT City.

Καθώς το διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο της Ινδίας εδραιώνει τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, η ζήτηση για έμπειρους τραπεζίτες αναμένεται να κρατήσει το «σαφάρι» προσλήψεων σε υψηλούς ρυθμούς.