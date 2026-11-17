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Οι ρωσικές θυγατρικές ξένων εταιρειών που έχουν κατασχεθεί από το Κρεμλίνο συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρησιακή διαχείριση μεταβιβάστηκε σε τοπικούς διευθυντές από τους διεθνείς ιδιοκτήτες τους δαπανούν δισεκατομμύρια ρούβλια για τη χρηματοδότηση του στρατού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών κατευθύνθηκε προς το «Λαϊκό Μέτωπο», μια οργάνωση που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Πούτιν το 2011 και η οποία δημιούργησε το πρόγραμμα «Όλα για τη Νίκη!» μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι εταιρικές δωρεές έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά drones, οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και άλλου εξοπλισμού για τα ρωσικά στρατεύματα.

Η ανάληψη του ελέγχου από το Κρεμλίνο σε εταιρείες ξένων ιδιοκτητών παρέχει στη Μόσχα διαπραγματευτική ισχύ ως αντίποινα για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Δύση από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία δημιούργησε το 2023 έναν μηχανισμό που επιτρέπει στο κράτος να αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο μονάδων που ανήκουν σε εταιρείες από τις λεγόμενες «εχθρικές χώρες», αφήνοντας όμως την επίσημη ιδιοκτησία στην ξένη μητρική εταιρεία.

Ενώ τα περιουσιακά στοιχεία ευρωπαϊκών και ιαπωνικών εταιρειών έχουν εμπλακεί στη γεωπολιτική αντιπαράθεση με τη Μόσχα, οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις στη Ρωσία έχουν μέχρι στιγμής γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από την κατάσχεση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κρεμλίνο έχει επιδιώξει να οικοδομήσει θερμότερες σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά αντίποινα από τις ΗΠΑ και φοβούνται την ικανότητα της Ουάσινγκτον να καταδιώξει άτομα και εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενώ οι πληρωμές προς τον στρατό είναι ασήμαντες σε σύγκριση με τις τεράστιες κρατικές δαπάνες για τον πόλεμο, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 17 τρισεκατομμύρια ρούβλια (206 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, παρέχουν στους διευθυντές των επιχειρήσεων έναν ιδιαίτερα ορατό τρόπο να επιδείξουν την υποστήριξή τους προς το κράτος.

Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων από τον Σεπτέμβριο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο αρκετών ξένων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών δραστηριοτήτων της Nestlé και, αυτόν τον μήνα, των τοπικών μονάδων της Japan Tobacco Inc.

Τον Οκτώβριο, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις προσωρινές εξαγορές ως αποτρεπτικό μέτρο έναντι πιθανών κατασχέσεων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από τη Δύση. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ξένοι ιδιοκτήτες να ανακτήσουν τον έλεγχο των επιχειρήσεών τους, εφόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία επιστραφούν.

Οι μεταβιβάσεις αυτές προκαλούν έναν αγώνα για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι Ρώσοι επιχειρηματίες επιδιώκουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο ξένων εταιρειών εν όψει μιας πιθανής παρέμβασης του Κρεμλίνου.

Πριν η Nestlé τεθεί υπό κρατικό έλεγχο, μια ρωσική εταιρεία ζήτησε από τον Πούτιν να επιβάλει το μέτρο στις τοπικές θυγατρικές του ελβετικού ομίλου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Kommersant».

Η εφημερίδα ανέφερε αυτό το μήνα ότι ένας τοπικός παραγωγός ποτών είχε ζητήσει από τον Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση και τις ρωσικές δραστηριότητες της Coca-Cola HBC AG, του ελβετικού συνεργάτη εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση της πρότασης.