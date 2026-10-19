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Στις διαδικτυακές πλατφόρμες μεταχειρισμένων προϊόντων φαίνεται πως μεταφέρεται ένα μέρος των συνεπειών από τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, καθώς αυξάνονται οι καταχωρίσεις προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι προέρχονται από καταστήματα που έγιναν στόχος επιδρομών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Vinted, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων ειδών, η οποία διαπιστώνει εισροή ύποπτων αγγελιών, με τη Γαλλία να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου της, προκειμένου να εντοπίσει και να απομακρύνει καταχωρίσεις που ενδέχεται να συνδέονται με τα κλοπιμαία των πρόσφατων επεισοδίων.

Η Vinted κατεβάζει ύποπτες αγγελίες και απειλεί με οριστικούς αποκλεισμούς

Εκπρόσωπος της Vinted δήλωσε ότι η πλατφόρμα «έλαβε άμεσα μέτρα για τον εντοπισμό και την αφαίρεση καταχωρίσεων που συνδέονται με τις λεηλασίες», ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει την παρακολούθηση ύποπτων αγγελιών.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβιάσεις των κανόνων λειτουργίας της.

«Όταν παραβιάζονται οι κανόνες μας, λαμβάνουμε μέτρα κατά των εμπλεκόμενων λογαριασμών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και στον οριστικό αποκλεισμό τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η αυξημένη επιτήρηση έρχεται μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, όταν οι διαδηλώσεις για το υψηλό κόστος ζωής κλιμακώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Στο στόχαστρο Louis Vuitton, Burberry, Celine και Sephora

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν λεηλασίες σε καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Burberry και Celine.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν βρίσκεται και η αλυσίδα καλλυντικών Sephora, η οποία επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι διαδηλωτές εισέβαλαν σε αρκετά καταστήματά της.

Οι Louis Vuitton, Burberry και Celine δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ, σύμφωνα με τις επίσημες ιστοσελίδες τους, ορισμένα καταστήματα παραμένουν προσωρινά κλειστά.

Οι εικόνες από τις επιδρομές σε εμπορικά σημεία έχουν εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο τα κλεμμένα προϊόντα να διοχετεύονται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης: «Δεν θα μείνουν ατιμώρητοι»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε επαφές με εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διαχείριση των καταχωρίσεων που ενδέχεται να αφορούν κλεμμένα προϊόντα.

Η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αν Λε Ενανφ (Anne Le Hénanff), ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συναντώνται με εκπροσώπους των διαδικτυακών εταιρειών.

Στόχος των επαφών είναι να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες θα αντιμετωπίσουν την εμφάνιση προς πώληση προϊόντων που ενδέχεται να προέρχονται από τις λεηλασίες.

«Κλεμμένα προϊόντα από αυτό το Σαββατοκύριακο προσφέρονται προς πώληση σε ορισμένες πλατφόρμες», ανέφερε η υπουργός.

Και προειδοποίησε κατηγορηματικά: «Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Συνεργασία Vinted με τις αστυνομικές αρχές

Η Vinted επισημαίνει ότι οι όροι λειτουργίας της απαγορεύουν ρητά την πώληση κλεμμένων προϊόντων, ενώ διαθέτει μηχανισμούς για τον εντοπισμό ύποπτων καταχωρίσεων.

Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται αναφορές τόσο από εμπορικές επιχειρήσεις όσο και από ιδιώτες, οι οποίες εξετάζονται από την αρμόδια ομάδα εποπτείας περιεχομένου της πλατφόρμας.

Η εταιρεία δηλώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συμβάλει στη διερεύνηση των περιστατικών.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις διωκτικές αρχές και τις γαλλικές αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Vinted.

Από τη Λιθουανία στην αποτίμηση των 8 δισ. ευρώ

Η Vinted ιδρύθηκε στη Λιθουανία το 2008, ξεκινώντας ως υπηρεσία ανταλλαγής ρούχων μεταξύ χρηστών, προτού εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των καταναλωτικών υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων, με τη Γαλλία να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά της.

Η τελευταία αποτίμηση της εταιρείας έφτασε τα 8 δισ. ευρώ, ή περίπου 9 δισ. δολάρια, έπειτα από δευτερογενή συναλλαγή μετοχών υπό την ηγεσία της σουηδικής επενδυτικής εταιρείας EQT Growth.