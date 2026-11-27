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Σε μια σημαντική εξαγορά στον κλάδο των πολυτελών αρωμάτων προχωρά ο ισπανικός όμιλος προϊόντων ομορφιάς Puig Brands, ο οποίος συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της Artessence Group, ιδιοκτήτριας των εμπορικών σημάτων Parfums de Marly και Initio Parfums Privés, έναντι περίπου 1,2 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολαρίων).

Το υπόλοιπο 25% της Artessence θα παραμείνει υπό τον έλεγχο εταιρείας συμμετοχών που έχει συστήσει ο ιδρυτής των δύο οίκων αρωμάτων, Ζουλιέν Σπρέχερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Puig την Παρασκευή.

Ο ισπανικός όμιλος συμφώνησε επίσης να καταβάλει στην εταιρεία συμμετοχών του Σπρέχερ πρόσθετο τίμημα έως 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές επιδόσεις της Artessence κατά την επόμενη διετία.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με μετρητά και θα χρηματοδοτηθεί μέσω νέου δανεισμού και υφιστάμενων διαθέσιμων πόρων της Puig.

Φιλόδοξα σχέδια επέκτασης

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Puig, με έδρα τη Βαρκελώνη, είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτος άκαρπες διαπραγματεύσεις για συγχώνευση με την Estée Lauder.

Πρόσφατα, ο ισπανικός όμιλος έθεσε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για την αύξηση των εσόδων του, επιδιώκοντας να καταταγεί μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών προϊόντων ομορφιάς υψηλής κατηγορίας και να εξελιχθεί σε έναν από τους δύο μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως στην αγορά αρωμάτων.

Η Puig ιδρύθηκε το 1914 και εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2024.

Ο οίκος Parfums de Marly ιδρύθηκε το 2009 από τον Σπρέχερ, ο οποίος διατηρεί τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του brand, ενώ ο οίκος Initio Parfums Privés ιδρύθηκε το 2015.