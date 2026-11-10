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Στην κατάργηση περίπου 850 θέσεων εργασίας προχωρά η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas Airways, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας με την Accenture για την ανάθεση τεχνολογικών και διοικητικών λειτουργιών σε εξωτερικό συνεργάτη και την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και την αυτοματοποίηση εργασιών που μέχρι σήμερα εκτελούνται από το προσωπικό της.

Οι θέσεις που πρόκειται να καταργηθούν αντιστοιχούν περίπου στο 3% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Qantas, η οποία απασχολεί περίπου 30.000 εργαζομένους. Το πρώτο κύμα περικοπών αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα μέσα του 2027.

Μεταφορά εργασιών στην Accenture και μεγαλύτερη χρήση AI

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μέρος των εργασιών των εταιρικών υπηρεσιών της Qantas θα μεταφερθεί στην Accenture, με τις σχετικές δραστηριότητες να αναλαμβάνονται κυρίως από ομάδες της συμβουλευτικής εταιρείας στην Ινδία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με την Qantas, οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα υποστούν περαιτέρω μετασχηματισμό μέσω αυτοματοποίησης και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας την ανάγκη εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τον παραδοσιακό τρόπο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Qantas, Βανέσα Χάντσον, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

«Κορυφαίοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, μετασχηματίζοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

«Η στασιμότητα δεν αποτελεί επιλογή», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.

Άνοδος 3,9% για τη μετοχή της Qantas

Η ανακοίνωση της συμφωνίας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνοδεύτηκε από θετική αντίδραση στο χρηματιστήριο του Σίδνεϊ.

Η μετοχή της Qantas ενισχυόταν κατά 3,9%, φθάνοντας τα 9,67 δολάρια Αυστραλίας, κατά τις συναλλαγές νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα).

Με βάση την τιμή αυτή, η χρηματιστηριακή αξία της αεροπορικής εταιρείας διαμορφωνόταν σε περίπου 14,6 δισ. δολάρια Αυστραλίας (10,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ).