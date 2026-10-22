Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η QatarEnergy υπέγραψε συμφωνία με την Cheniere Energy Inc. για την αγορά 4 εκατομμυρίων τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως έως το 2054, στην πρώτη συμφωνία αυτού του είδους που συνάπτει το Κατάρ με αμερικανική εταιρεία για την προμήθεια LNG, καθώς η δική του παραγωγή έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, αναζητά τρόπους να διασφαλίσει την τροφοδοσία των πελατών του, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει διακοπές στις παραδόσεις μετά τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του Ρας Λαφάν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παράλληλα, η QatarEnergy αναγκάστηκε να περιορίσει δραστικά τις ροές φυσικού αερίου, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής αναταραχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η QatarEnergy θα αγοράζει 2 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως από καθεμία από τις δύο εγκαταστάσεις της Cheniere, τη μονάδα Σαμπίν Πας στη Λουιζιάνα και τη μονάδα Κόρπους Κρίστι στο Τέξας. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές της δεκαετίας του 2030 και να συνεχιστούν έως το 2054.

Όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg News, η εταιρεία βρισκόταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με αμερικανικές επιχειρήσεις για τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας LNG, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου.

Από τις συνολικές ποσότητες που προβλέπει η συμφωνία, 1 εκατομμύριο τόνοι ετησίως από τη μονάδα Σαμπίν Πας τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης οριστικής επενδυτικής απόφασης για τη φάση επέκτασης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η QatarEnergy είναι επίσης πλειοψηφικός μέτοχος της αμερικανικής μονάδας εξαγωγής LNG Golden Pass στο Τέξας, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης λειτουργίας της. Στο μετοχικό κεφάλαιο του συγκεκριμένου έργου συμμετέχει επίσης η ExxonMobil Holdings Corp.