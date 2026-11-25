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Η Rémy Cointreau αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, προκαλώντας ισχυρή άνοδο της μετοχής της.

Ο γαλλικός όμιλος αλκοολούχων ποτών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναμένει αισθητή βελτίωση του οργανικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους στο δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, αναβαθμίζοντας την προηγούμενη πρόβλεψή του για οριακή βελτίωση.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο έως και 11% στις πρώτες συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Παρισιού, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από 12 μηνών.

Η Rémy Cointreau δεν έχει δώσει συγκεκριμένες αριθμητικές προβλέψεις από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις της ζήτησης και οι οικονομικές προκλήσεις έχουν καταστήσει δυσκολότερη την κατάρτιση αξιόπιστων εκτιμήσεων.

Η εταιρεία επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για κονιάκ στην Ασία και την Ευρώπη, η οποία αντισταθμίζει την υποτονική εικόνα σε άλλες αγορές.

Το στρατηγικό σχέδιο έως το 2032

Παράλληλα, η Rémy Cointreau δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το στρατηγικό της σχέδιο με ορίζοντα την οικονομική χρήση 2031-2032, το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην προσαρμογή της διάρθρωσης του κόστους στο μέγεθος των δραστηριοτήτων της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς τόσο στις κατηγορίες υψηλής τιμής όσο και στις πιο προσιτές προτάσεις ορισμένων προϊόντων κονιάκ.

Στις πρωτοβουλίες αυτές εντάσσεται η προώθηση του Rémy Martin VS στην Αφρική, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές προτάσεις κονιάκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κατανάλωση έχει εμφανίσει ιδιαίτερα έντονη αδυναμία.

Επιτάχυνση των περικοπών κόστους

Ο γαλλικός όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επιταχύνει το πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αυστηρότερο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και των δεσμεύσεων αγοράς από τους αμπελουργούς που προμηθεύουν πρώτη ύλη για την παραγωγή κονιάκ.

Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει την «προσαρμογή των οργανωτικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου στις ανάγκες του».

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Rémy Cointreau να περιορίσει το κόστος λειτουργίας, να ενισχύσει την αποδοτικότητά της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.