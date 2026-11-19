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Η Sanofi εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Insmed, σε μια συμφωνία που, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στον κλάδο της βιοφαρμακευτικής βιομηχανίας εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ο γαλλικός φαρμακευτικός όμιλος, βρίσκεται σε επαφές με συμβούλους, προκειμένου να αξιολογήσει μια πιθανή συμφωνία για την απόκτηση της Insmed, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να απέχει αρκετές εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις πηγές.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το ενδιαφέρον της Sanofi θα οδηγήσει τελικά σε συναλλαγή, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλοι υποψήφιοι αγοραστές.

Εκπρόσωποι τόσο της Sanofi όσο και της Insmed αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Η αναζήτηση του επόμενου φαρμάκου με πωλήσεις δισεκατομμυρίων

Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με νέες, ιδιαίτερα κερδοφόρες θεραπείες, καθώς πλησιάζει η λήξη της πατεντικής προστασίας σημαντικών φαρμάκων τους.

Στην περίπτωση της Sanofi, οι επενδυτές αναμένουν εδώ και καιρό μια σημαντική εξαγορά εταιρείας που διαθέτει φάρμακο σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Μια τέτοια κίνηση θεωρείται απαραίτητη για να αντισταθμιστούν οι πιθανές απώλειες εσόδων όταν λήξει η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Dupixent, του κορυφαίου σε πωλήσεις φαρμάκου της εταιρείας για δερματολογικές και αναπνευστικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων το άσθμα.

Κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τον περασμένο μήνα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Sanofi, Μπελέν Γκαρίχο, είχε επισημάνει ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου.

Η Γκαρίχο ανέλαβε την ηγεσία της Sanofi νωρίτερα φέτος, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου της, Πολ Χάντσον, έπειτα από ένα δαπανηρό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η νέα επικεφαλής, η οποία προηγουμένως διοικούσε τη γερμανική Merck, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση να εντοπίσει την επόμενη θεραπεία που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εμπορική επιτυχία δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον γαλλικό όμιλο.

Η Insmed και τα φάρμακα για τις πνευμονικές παθήσεις

Η Insmed, με έδρα το Μπρίτζγουοτερ του Νιου Τζέρσεϊ, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών ήδη από τον περασμένο μήνα, όταν αναθεώρησε προς τα πάνω το κατώτερο όριο της πρόβλεψής της για τα έσοδα του 2026.

Η αναθεώρηση αφορούσε τα φάρμακα Brinsupri και Arikayce, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πνευμονικών παθήσεων.

Η ανακοίνωση είχε δώσει ώθηση στη μετοχή της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι η Insmed διόρισε πρόσφατα τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Sanofi, Πολ Χάντσον, ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

Όπως είχαν επισημάνει τον Οκτώβριο οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Τζον Μέρφι και Οντ Γκερσπάσερ, η αλλαγή ηγεσίας στη Sanofi δεν μεταβάλλει τη βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

«Η Γκαρίχο μόλις ανέλαβε, αλλά η πρόκληση για τη φαρμακοβιομηχανία παραμένει η ίδια: να επιτύχει μια ουσιαστική αναβάθμιση ενός οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης που ιστορικά υποαποδίδει και να δημιουργήσει νέες πηγές ανάπτυξης που θα στηρίξουν το Dupixent», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Κεφάλαια 10 δισ. ευρώ για μεγάλες εξαγορές

Η Sanofi διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε ιδιαίτερα φιλόδοξες εξαγορές, έχοντας ήδη ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά της.

Πέρυσι, ο γαλλικός όμιλος πούλησε πλειοψηφικό ποσοστό της δραστηριότητας καταναλωτικών προϊόντων υγείας Opella στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Clayton, Dubilier & Rice.

Η συναλλαγή απέφερε περίπου 10 δισ. ευρώ σε καθαρά ταμειακά έσοδα, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια για νέες επενδύσεις.

Κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα, ο οικονομικός διευθυντής της Sanofi, Φρανσουά-Ξαβιέ Ροζέ, είχε καταστήσει σαφές ότι η εταιρεία προσανατολίζεται πλέον σε εξαγορές πολύ μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με το παρελθόν.

«Τα ποσά που εξετάζουμε είναι μεγαλύτερα από εκείνα στα οποία στοχεύαμε στο παρελθόν», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Αναδιάρθρωση της έρευνας και νέα στρατηγική

Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπελέν Γκαρίχο έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο και στη διοικητική δομή της Sanofi.

Η εταιρεία διέκοψε την ανάπτυξη αρκετών φαρμάκων που θεωρήθηκε ότι δεν παρουσίαζαν επαρκείς προοπτικές, ενώ η νέα διευθύνουσα σύμβουλος αντικατέστησε τον επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης, Χουμάν Ασραφιάν, με τον Πάουλο Φοντούρα, πρώην στέλεχος της Roche.

Παράλληλα, η Sanofi επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικών της νέων θεραπειών, με στόχο να ξεκινά έως και 15 κλινικές δοκιμές πρώτης χορήγησης σε ανθρώπους κάθε χρόνο.

Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές κλινικές μελέτες της εταιρείας έχουν παρουσιάσει απογοητευτικά αποτελέσματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δοκιμές του πειραματικού φαρμάκου amlitelimab, για την ατοπική δερματίτιδα, καθώς και ενός άλλου σκευάσματος για σπάνια αυτοάνοση πάθηση.

Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία αναμένεται να παρουσιάσει επικαιροποιημένο σχέδιο στρατηγικών προτεραιοτήτων έως το τέλος του έτους.