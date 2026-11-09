Ο Άντι Μπέρναμ σχεδιάζει να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στο Δουβλίνο για τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, καθώς η προσπάθεια του Βρετανού πρωθυπουργού να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για το Brexit αναζωπυρώνει παλιές διαχωριστικές γραμμές.

Η συνάντηση της Πέμπτης θα αποτελέσει την πρώτη επαφή του Μπέρναμ με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες υπό την ιδιότητά του ως πρωθυπουργού, μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την οποία οι δύο πλευρές αναμένεται να ανακοινώσουν συμφωνίες για την κινητικότητα των νέων, τον αγροδιατροφικό τομέα και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

«Αξίζει να έχει κανείς καλές σχέσεις με τους γείτονές του και οι πρακτικές συμφωνίες που συνάπτουμε με την Ευρώπη θα αποφέρουν οφέλη για τις οικογένειες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Μπέρναμ στη Sunday Mirror.

«Αυτή η σύνοδος θα δείξει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε, αλλά δεν χρειάζεται να αποτελεί το τέλος των φιλοδοξιών μας», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παρουσιάσει, την περίοδο της συνόδου, εναλλακτικές προτάσεις για μια νέα σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ακόμη και την επανένταξη της χώρας στην Ένωση.

«Η στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη, να καταστήσει τη χώρα μας ασφαλέστερη και να μας προσφέρει περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης», δήλωσε στη Sunday Mirror, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «μια συζήτηση που αξίζει να γίνει».

Οι επιφυλάξεις στο υπουργικό συμβούλιο

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, στο εσωτερικό της κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχία για τη στρατηγική του πρωθυπουργού σχετικά με το Brexit, με αρκετούς υπουργούς να προσπαθούν να τον αποτρέψουν από το να υποστηρίξει την επανένταξη στην ΕΕ και να δεσμευτεί για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος υπέρ ή κατά της επιστροφής κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι φάνηκε την Κυριακή να παίρνει αποστάσεις από το ενδεχόμενο επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι πολίτες δεν θέλουν να ανοίγουν ξανά ατελείωτες συζητήσεις για το αν πρέπει να είμαστε μέσα ή έξω, για την αποχώρηση ή την παραμονή», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν θέλουν να ξαναζήσουν εκείνα τα χρόνια», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η Νάντι αρνήθηκε ότι διαφοροποιείται από τη θέση του Μπέρναμ, δηλώνοντας στην εκπομπή της Λόρα Κούνσμπεργκ στο BBC:

«Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή διαφορά ανάμεσα σε εμένα και τον Άντι Μπέρναμ».

Πρόσθεσε ότι οι δυο τους εκπροσωπούν γειτονικές εκλογικές περιφέρειες και κατανοούν πως οι πολίτες που ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ το 2016 αισθάνονται ότι το Brexit δεν απέδωσε όσα είχαν υποσχεθεί.

Το Erasmus+ και η αντιπαράθεση με τους Συντηρητικούς

Νωρίτερα, η Νάντι είχε παρουσιάσει την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ ως έναν φόρο τιμής με αφορμή την Κυριακή Μνήμης (Remembrance Sunday), ημέρα κατά την οποία τιμάται η λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Καθώς θυμόμαστε το τεράστιο θάρρος εκείνων που υπηρέτησαν τη χώρα μας, τους τιμούμε δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για την επόμενη γενιά, μέσα από τη στενή συνεργασία και τη σύμπραξη με τους συμμάχους μας», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος, Κέβιν Χόλινρεϊκ.

«Η θυσία των βετεράνων μας δεν είναι εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας των Εργατικών», δήλωσε.

Οι Συντηρητικοί επιτέθηκαν επίσης στην προσπάθεια του Μπέρναμ για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία της επόμενης εβδομάδας θα «επιβαρύνει τους Βρετανούς φορολογουμένους κατά δισεκατομμύρια λίρες».

Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν αλλαγή τόνου στη στάση των Συντηρητικών, οι οποίοι πλέον αντιτίθενται εντονότερα στην ίδια την ουσία της στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να απορρίπτουν απλώς τις νέες συνομιλίες ως αντιπερισπασμό.