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Νέο περιστατικό αεροπορικής ασφάλειας σημειώθηκε στις ΗΠΑ, καθώς επιβατικό αεροσκάφος της Copa Airlines συγκρούστηκε με εμπορευματικό αεροπλάνο της UPS στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, την ώρα που τα δύο αεροσκάφη κινούνταν στο έδαφος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, λίγες εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon στο ίδιο αεροδρόμιο και μόλις μία ημέρα μετά το πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε καθηλώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το άκρο της πτέρυγας ενός Boeing 737 της Copa Airlines προσέκρουσε στο ρύγχος ενός Boeing 767 της UPS, το οποίο είχε εισέλθει στην πορεία του επιβατικού αεροσκάφους.

Earlier this evening in Miami, a Copa Airlines 737 and a UPS 767 collided at low speed at the intersection of two taxiways. The Copa 737’s left wing impacted the nose of the UPS jet. No serious injuries have been reported.

https://t.co/AB8C3fwGxu https://t.co/gjY3FIujXx — Flightradar24 (@flightradar24) November 15, 2026

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει εντολή στο πλήρωμα της UPS, που επρόκειτο να αναχωρήσει για την Μπογκοτά, να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa, το οποίο κατευθυνόταν προς τη θέση στάθμευσής του.

«Προχωρήσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε και στη συνέχεια μας χτύπησε με την πτέρυγά του», ανέφερε ο πιλότος της UPS, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου.

Η πτήση 427 της Copa Airlines είχε αναχωρήσει από την Πόλη του Παναμά και μετέφερε 166 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Δύο επιβάτες εξετάστηκαν από διασώστες για φαινομενικά ελαφρά τραύματα.

Η UPS ανακοίνωσε ότι το πλήρωμά της είναι ασφαλές, ενώ και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

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Το πολύνεκρο δυστύχημα της Amazon

Το νέο περιστατικό εντείνει τον προβληματισμό για την ασφάλεια των αεροπορικών επιχειρήσεων στο Μαϊάμι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς εμπορευμάτων στις ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο, εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης στο ίδιο αεροδρόμιο, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε δώσει άδεια προσγείωσης στο αεροσκάφος, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει το πλήρωμα για τις συνθήκες ανέμου.

Οι κανονισμοί της FAA προβλέπουν ότι οι ελεγκτές οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου όταν επικρατούν συνθήκες ούριου ανέμου κατά την προσγείωση.

Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών στις ΗΠΑ, με ιδιαίτερη σημασία για τις συνδέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το 2025 διακινήθηκαν μέσω αυτού σχεδόν 3,5 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων μετά το τεχνικό μπλακ άουτ

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αμερικανικό αεροπορικό δίκτυο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της μεγαλύτερης πανεθνικής καθήλωσης πτήσεων εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Το τεχνικό πρόβλημα της Παρασκευής αποδόθηκε σε υπερφόρτωση δεδομένων, η οποία παρέλυσε συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το Σάββατο ακυρώθηκαν περισσότερες από 6.600 πτήσεις εντός, από και προς τις ΗΠΑ, ενώ άλλες 8.350 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις.

Οι επιπτώσεις συνεχίζονταν και την Κυριακή, καθώς έως τις 00:40 ώρα Νέας Υόρκης είχαν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 1.100 ακυρώσεις και 600 καθυστερήσεις.

Μπροστά στα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ζητήσει επισήμως από το Κογκρέσο να εγκρίνει έκτακτη χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την ανθεκτικότητα των αεροπορικών υποδομών των ΗΠΑ, έπειτα από διαδοχικά περιστατικά που έχουν αναδείξει τόσο τεχνικές αδυναμίες όσο και ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας.