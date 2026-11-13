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Η SpaceX επιχειρεί να πετύχει την άθικτη επιστροφή και των δύο τμημάτων του Starship στη Γη, στο πλαίσιο της νέας δοκιμαστικής αποστολής της, η οποία θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη της τεχνολογίας επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων που βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλοδοξιών του Έλον Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη και την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Το Starship, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο ψηλότερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, προγραμματίζεται θα εκτοξευθεί από τις εγκαταστάσεις Starbase της εταιρείας στο νότιο Τέξας.

Η 15η δοκιμαστική πτήση της SpaceX θα μεταφέρει το διαστημόπλοιο Starship σε τροχιά, με τη βοήθεια του ενισχυτικού πυραύλου Super Heavy, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το σκάφος.

Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, η εταιρεία θα επιχειρήσει να «πιάσει» τον Super Heavy κατά την επιστροφή του στη άση εκτόξευσης, χρησιμοποιώντας τους εκτεταμένους μηχανικούς βραχίονες του γειτονικού πύργου.

Με τον τρόπο αυτό θα επαναλάβει προηγούμενες επιτυχημένες επιδείξεις του πρωτοποριακού αυτού ελιγμού.

Περίπου μία ημέρα αργότερα, το ίδιο το διαστημόπλοιο Starship θα εγκαταλείψει την τροχιά του, θα επιστρέψει στη Γη και θα επιχειρήσει να προσγειωθεί με τον ίδιο τρόπο, ακουμπώντας απαλά στους ίδιους μηχανικούς βραχίονες της βάσης εκτόξευσης.

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που η SpaceX δεν έχει καταφέρει ακόμη να πραγματοποιήσει.

Το μεγάλο στοίχημα της πλήρους επαναχρησιμοποίησης

Εφόσον η δοκιμή στεφθεί με επιτυχία, θα αποτελέσει μια σημαντική απόδειξη της λειτουργικότητας του σχεδιασμού του Starship, το οποίο ο Μασκ έχει υποσχεθεί ότι θα εξελιχθεί στο πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο πυραυλικό σύστημα στον κόσμο.

Μέχρι σήμερα, κανένα πυραυλικό σύστημα που έχει πραγματοποιήσει τροχιακή πτήση δεν έχει ανακτηθεί πλήρως στη στεριά μετά την εκτόξευσή του.

Αυτό ισχύει τόσο για τον Falcon 9 της ίδιας της SpaceX, ο οποίος είναι μερικώς επαναχρησιμοποιούμενος, όσο και για το διαστημικό λεωφορείο της NASA.

«Όταν το πρότεινα για πρώτη φορά στην ομάδα, με κοίταξαν σαν να είχα χάσει το μυαλό μου», δήλωσε ο Μασκ στον επενδυτή Ρον Μπάρον, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης την περασμένη εβδομάδα.

«Αλλά τους είπα: “Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα, από την άποψη της φυσικής, που να εμποδίζει την πραγματοποίησή του”».

Η επίτευξη της πλήρους επαναχρησιμοποίησης θα αποτελέσει ορόσημο για τη SpaceX, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους κατασκευής και στην αύξηση της συχνότητας των πτήσεων του Starship.

Η επιστροφή ολόκληρου του πυραυλικού συστήματος μετά από κάθε αποστολή θα επέτρεπε στην εταιρεία να ανεφοδιάζει και να χρησιμοποιεί ξανά και ξανά τα ίδια οχήματα, προσεγγίζοντας σταδιακά ένα μοντέλο λειτουργίας αντίστοιχο με εκείνο της σύγχρονης αεροπορίας.

Από τους πυραύλους στην τεχνητή νοημοσύνη και τα διαστημικά data centers

Ο Έλον Μασκ έχει καταστήσει το Starship κεντρικό στοιχείο του μέλλοντος της SpaceX, η οποία έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία εκτοξεύσεων πυραύλων σε έναν επιχειρηματικό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται στις δορυφορικές επικοινωνίες και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια του Μασκ, οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να συνδεθούν και με τα ηλεκτρικά οχήματα και τη ρομποτική της Tesla.

Τα επόμενα χρόνια, η SpaceX σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship για τη μεταφορά έως και 100.000 αναβαθμισμένων δορυφόρων διαδικτύου Starlink, καθώς και ενός εκατομμυρίου επιπλέον διαστημικών σκαφών για το δίκτυο τροχιακών κέντρων δεδομένων Starmind.

Τα συγκεκριμένα εγχειρήματα χρηματοδοτούνται από την ιδιαίτερα μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX, που πραγματοποιήθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Ο Μασκ επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει το Starship για τη μεταφορά αστροναυτών στη Σελήνη και, μακροπρόθεσμα, για τη δημιουργία ανθρώπινου οικισμού στον Άρη.

Η τεχνολογική πρόκληση της θερμικής ασπίδας

Ο κατάλογος των στόχων είναι ιδιαίτερα μακρύς και η πλήρης επαναχρησιμοποίηση θα καταστήσει τις φιλοδοξίες του Μασκ πιο εφικτές, τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη.

Ωστόσο, εάν η SpaceX θέλει να αυξήσει γρήγορα τον ρυθμό των αποστολών της, θα πρέπει να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την προετοιμασία του Starship μεταξύ των πτήσεων.

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την πραγματοποίηση συχνών εκτοξεύσεων είναι η ανάπτυξη μιας επαναχρησιμοποιούμενης θερμικής ασπίδας, η οποία θα προστατεύει το διαστημόπλοιο κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά υψηλής θερμικής καταπόνησης που υφίσταται κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ασπίδα αυτή να μην απαιτεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης μετά από κάθε αποστολή.

Στην αποστολή και 26 αναβαθμισμένοι δορυφόροι Starlink

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής θα στραφεί στις δύο επιχειρήσεις ανάκτησης του πυραύλου και του διαστημοπλοίου, η αποστολή περιλαμβάνει και έναν ακόμη σημαντικό στόχο.

Το Starship θα μεταφέρει 26 αναβαθμισμένους δορυφόρους Starlink της SpaceX.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέοι αυτοί δορυφόροι διαθέτουν δεκαπλάσιο εύρος ζώνης σε σύγκριση με τους σημερινούς δορυφόρους που εκτοξεύονται μέσω του Falcon 9.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρτίδα αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink που πρόκειται να ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο.

Η προηγούμενη δοκιμαστική πτήση του Starship, τον Σεπτέμβριο, είχε επίσης μεταφέρει και εκτοξεύσει 26 δορυφόρους της νέας γενιάς.