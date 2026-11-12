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Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν την Πέμπτη στη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ υποδέχθηκε τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν από το Άμπου Ντάμπι, όπου είχαν πραγματοποιήσει διήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους, στις πρώτες τριμερείς διαπραγματεύσεις από τον Φεβρουάριο.

Ο Κούσνερ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η συνάντηση με τον Πούτιν αποσκοπεί στο «να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο σε ορισμένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε, επειδή βλέπουμε κάποια περιθώρια και ευκαιρίες».

Οι απεσταλμένοι σχεδιάζουν να αναχωρήσουν στη συνέχεια από τη Μόσχα για το Δουβλίνο, όπου θα έχουν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετέχει σε συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

«Καλωσορίζουμε τον Στιβ και τον Τζάρεντ στη Μόσχα», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στις 12 Νοεμβρίου, συνοδεύοντάς την με το σύμβολο της ειρήνης.

Ζελένσκι: «Παράθυρο ευκαιρίας» για ειρήνη με τη Ρωσία

Ενόψει των συνομιλιών, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι πολιτικές αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού δημιουργούν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τη συζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του να αξιοποιήσουν αυτή τη μεταβολή και να επιλέξουν επιτέλους έναν εκπρόσωπο που θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες, έπειτα από χρόνια διαφωνιών.

«Πρέπει να επιλέξουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη. Πρέπει να επιλέξουμε συγκεκριμένους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε στο Δουβλίνο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν.

«Πρέπει να το κάνουμε μέσα στον Νοέμβριο», πρόσθεσε.

Η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα εδαφικά θέματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πόλεμος έχει διαταράξει τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και σιτηρών, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων παγκοσμίως.

Τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν το δυσκολότερο μέρος των διαπραγματεύσεων, αν και οι δύο πλευρές συζητούν μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων, σύμφωνα με τον Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανταλλαγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως 1.200 αιχμαλώτους.

Welcoming Steve and Jared to Moscow. 🕊️ https://t.co/Dh3j54Afxd — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

Συνεχίζονται οι επιθέσεις παρά τη διπλωματική κινητικότητα

Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον βαθιά στον πέμπτο χρόνο της, αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις της συνόδου της Πέμπτης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 50 Ευρωπαίοι και άλλοι διεθνείς ηγέτες.

Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, το Κίεβο πλήττει τακτικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλους στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να καταγράφει σημαντικά εδαφικά κέρδη.

Η απαίτηση του Κιέβου για ισότιμη συμμετοχή της Ευρώπης

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις ανανεωμένες αμερικανικές προσπάθειες προσέγγισης με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «αλλαγές» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία εβδομάδα αφότου οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αποδοκίμασαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι Αμερικανοί εμφανίζονται πλέον περισσότερο θετικοί στην ιδέα της συμμετοχής της Ευρώπης στις συνομιλίες.

«Θέλουμε η Ευρώπη να μη βρίσκεται στο περιθώριο, να μην παρακολουθεί τις συναντήσεις από τις άκρες», δήλωσε.

«Θέλουμε να συμμετάσχει σε ισότιμη βάση την επόμενη φορά, επειδή αυτό είναι απολύτως δίκαιο». Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι, εφόσον συμμετάσχουν όλοι, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να παρουσιάσουν πρόοδο έως τις αρχές του 2027.

Ωστόσο, η Ευρώπη δυσκολεύεται να συμφωνήσει για το ποιος θα πρέπει να εκπροσωπήσει ολόκληρη την ήπειρο σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μεγάλες δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κατά καιρούς αναλάβει ηγετικό ρόλο, ενώ οι ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας δημιούργησαν πρόσφατα δικό τους απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον Πούτιν.

Ακόμη και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προχώρησε σε διερευνητικές επαφές με τη Μόσχα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύγχυση αυτή έχει προκαλέσει τριβές ενόψει της συνόδου στο Δουβλίνο.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται επίσης να συγκεντρωθούν στην ιρλανδική πρωτεύουσα την Παρασκευή για τη δική τους συνάντηση.

Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ και η ευρωπαϊκή αβεβαιότητα

Οι Ευρωπαίοι έχουν αναγκαστεί να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους μια Ρωσία που ανακτά την επιθετική της δυναμική, αφότου ο Τραμπ περιόρισε την ιδιαίτερα αναγκαία βοήθεια προς την Ουκρανία, ήρε τις κυρώσεις στο ρωσικό diesel και επέκρινε ανοιχτά το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Οι προηγούμενες τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι είχαν ανασταλεί τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ μετέφερε την προσοχή του στον πόλεμο με το Ιράν.

Η προσοχή της Ευρώπης στρέφεται πλέον και στο πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αρχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης νέου δανείου, καθώς οι στρατιωτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου αυξάνονται.

Οι αξιωματούχοι διερευνούν εκ νέου την επιλογή του κοινού δανεισμού, κατά το πρότυπο της διαδικασίας που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξασφάλιση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ (99,8 δισ. δολαρίων) προς την Ουκρανία, για την κάλυψη των αναγκών της κατά την περίοδο 2026-2027.

Η συγκεκριμένη λύση παραμένει η πιθανότερη επιλογή, καθώς το Βέλγιο συνεχίζει να παρεμποδίζει τις προσπάθειες αξιοποίησης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι το δημοσιονομικό της κενό θα μπορούσε να φτάσει τα 70 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, ενώ η ΕΕ δυσκολεύεται να βρει άλλες χώρες πρόθυμες να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της.