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Η απροσδόκητη επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Τουρκία τον Οκτώβριο δεν αναμένεται να αποτρέψει την κεντρική τράπεζα από μια ακόμη μείωση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 29,8%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η τουρκική στατιστική υπηρεσία TurkStat.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,58%, έναντι 1,84% τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τη διάμεση πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 2,40%.

Οι τιμές στα είδη ένδυσης, τα υποδήματα, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά συγκαταλέγονταν στους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στη μηνιαία επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Πιέσεις σε ομόλογα και χρηματιστήριο μετά τα στοιχεία

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, οι αποδόσεις των διετών και δεκαετών τουρκικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά οκτώ και έξι μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 1%, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στις απώλειες. Η τουρκική λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται κοντά στις 50 λίρες ανά δολάριο.

Η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει τον Οκτώβριο το βασικό της επιτόκιο κατά 100 μονάδες βάσης, στο 36%, προχωρώντας στην πρώτη μείωση από τον Ιανουάριο. Η απόφαση είχε βασιστεί στην υποτονική ζήτηση και στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά τη μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού, τα τελευταία στοιχεία δεν αναμένεται να μεταβάλουν την πορεία των επιτοκίων, σύμφωνα με τους αναλυτές. Πολλοί εξακολουθούν να προβλέπουν νέα μείωση κατά 100 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου.

Η υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού στηρίζει τη χαλάρωση

Αν και ο γενικός πληθωρισμός ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τον Σερκάν Γκιονεντσλέρ, επικεφαλής οικονομολόγο της Gedik Investment, με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

«Η συνεχιζόμενη βελτίωση της υποκείμενης τάσης του δομικού πληθωρισμού, στην οποία αναφέρεται συχνά η κεντρική τράπεζα, πιθανότατα θα ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης των μειώσεων των επιτοκίων», ανέφερε.

«Ωστόσο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου πιθανότατα θα διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών για την απόφαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου», πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν επισημάνει προηγουμένως ότι το μέγεθος και ο χρόνος των επόμενων κινήσεων θα αποφασίζονται ξεχωριστά σε κάθε συνεδρίαση, με βασικό κριτήριο τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, πρόκειται να παρουσιάσει τις νεότερες προβλέψεις της τράπεζας για τον πληθωρισμό στις 12 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Το ενεργειακό κόστος και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με τη Σέλβα Μπαχάρ Μπαζίκι του Bloomberg Economics, η επιτάχυνση του πληθωρισμού δεν αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία στις νομισματικές αρχές.

«Αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επικεντρωθούν στη συγκράτηση του υποκείμενου πληθωρισμού και στην επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, η εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων και των τιμών ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσει τις προσδοκίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

«Οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη στιγμή μειώσεις επιτοκίων περίπου 75 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι προσδοκίες θα μπορούσαν να περιοριστούν εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακωθούν εκ νέου και οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές», δήλωσε ο Τουφάν Τζομέρτ (Tufan Comert), εκτελεστικός διευθυντής στρατηγικής παγκόσμιων αγορών της BBVA.