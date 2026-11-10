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Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις αντισηπτικών χεριών, εμφιαλωμένου νερού και τροφίμων μακράς διαρκείας καταγράφεται στη Βρετανία, μετά την έκκληση της κυβέρνησης προς τα νοικοκυριά να δημιουργήσουν αποθέματα βασικών αγαθών, ώστε να είναι προετοιμασμένα για ενδεχόμενες διαταραχές στην τροφοδοσία και την καθημερινή λειτουργία της χώρας.

Η ανταπόκριση των καταναλωτών στην κυβερνητική εκστρατεία «Be Ready» («Να είστε προετοιμασμένοι») ήταν άμεση, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της αγοράς λιανικής Worldpanel by Numerator, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα Τρίτη.

Ειδικότερα, κατά το δεκαήμερο που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών οδηγιών, στις 22 Οκτωβρίου, οι πωλήσεις αντισηπτικών χεριών εκτινάχθηκαν κατά 83% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού αυξήθηκαν κατά 67%, ενώ οι κονσέρβες κατέγραψαν άνοδο 37%, αποτυπώνοντας τη στροφή των νοικοκυριών στην αγορά προϊόντων που μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποθέματα για τρεις ημέρες ζητεί η κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση έχει καλέσει τους πολίτες να διατηρούν στο σπίτι τους επαρκείς προμήθειες, ώστε να μπορούν να καλύψουν αυτόνομα τις βασικές ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα, πόσιμο νερό, φακοί και μπαταρίες, καθώς και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Παρά τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης, τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι Βρετανοί καταναλωτές προχώρησαν σε μαζικές αγορές πανικού.

«Οι καταναλωτές έλαβαν σαφώς υπόψη την εκστρατεία “Be Ready”, αλλά δεν επρόκειτο για αγορές πανικού», δήλωσε ο Φρέιζερ ΜακΚέβιτ, επικεφαλής ανάλυσης λιανικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς της Worldpanel.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες επέλεξαν να προσθέσουν στα συνηθισμένα εβδομαδιαία ψώνια τους προϊόντα που περιλαμβάνονταν στις κυβερνητικές οδηγίες, αντί να γεμίζουν υπερβολικά τα καρότσια τους με μεγάλες ποσότητες προμηθειών.

Επιπλέον 400.000 καταναλωτές την ημέρα αγοράζουν κονσέρβες κρέατος

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση της ζήτησης για κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος.

Σύμφωνα με τη Worldpanel, ο αριθμός των καταναλωτών που αγόραζαν καθημερινά κονσέρβες κρέατος αυξήθηκε κατά 43% μετά την έναρξη της κυβερνητικής εκστρατείας.

Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 400.000 επιπλέον αγοραστές ημερησίως.

Την αυξημένη ζήτηση επιβεβαίωσε και η βρετανική εταιρεία παραγωγής τροφίμων και ποτών Princes Group, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέγραψε ενίσχυση των πωλήσεων μετά την έναρξη της καμπάνιας.

Στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα κονσερβοποιημένα φασόλια Branston και οι ντομάτες σε κονσέρβα Napolina.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα είδη παντοπωλείου παρουσίασε μικρή επιτάχυνση στη βρετανική αγορά.

Συγκεκριμένα, κατά τις 4 εβδομάδες ως την 1η Νοεμβρίου, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 2,6%, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερος από τον γενικό πληθωρισμό της χώρας.