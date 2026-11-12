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Σε σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τον πληθωρισμό προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και οι αναταράξεις που προκάλεσε το σκάνδαλο στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων επιβαρύνουν τις προοπτικές της τουρκικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, παρουσίασε την Πέμπτη τις νέες εκτιμήσεις, οι οποίες τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 21% στο τέλος του 2027, έναντι 15% που προέβλεπε η προηγούμενη πρόβλεψη. Παράλληλα, η τράπεζα αναθεώρησε στο ίδιο επίπεδο, από 15%, και τον επίσημο στόχο πληθωρισμού για το 2027, ο οποίος αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Για το τέλος του 2026, η εκτίμηση αυξήθηκε στο 29,5% από 28%, πλησιάζοντας περισσότερο τις προβλέψεις της αγοράς.

Η αντίδραση των αγορών ήταν περιορισμένη, με την τουρκική λίρα και τα κρατικά ομόλογα να εμφανίζουν μικρές μεταβολές. Αντίθετα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Borsa Istanbul 100 ενισχυόταν κατά 1,3% στις 11:04 το πρωί, ώρα Κωνσταντινούπολης.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η πίεση από την ενέργεια

Οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι τουρκικές αρχές αναμένουν παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, κυρίως μέσω των αυξημένων τιμών της ενέργειας, παρά τις ενδείξεις βελτίωσης που διαπιστώνουν αρκετοί οικονομολόγοι στην υποκείμενη πορεία του πληθωρισμού.

Η Τουρκία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών της μέσω εισαγωγών.

Όπως επισήμανε ο Καραχάν, οι διαταραχές στην προσφορά που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις περιορίζουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και διατηρούν αυξημένους τους κινδύνους για την πορεία των τιμών, καθιστώντας αναγκαία τη διατήρηση προσεκτικής νομισματικής πολιτικής.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας και άλλων πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τις ολοένα συχνότερες αυξήσεις του κόστους παραγωγής, ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Το σκάνδαλο των funds και οι 500.000 επενδυτές

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η κρίση στην τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ορισμένα μεγάλα funds αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τους επενδυτές τους.

Η κρίση οδήγησε σε ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, επηρεάζοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές.

Ο Καραχάν συμπεριέλαβε την αναταραχή αυτή στους παράγοντες που δημιουργούν κινδύνους για τις πληθωριστικές προοπτικές της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αναθεώρηση των προβλέψεων δεν συνιστά ένδειξη χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Στο 36% τα επιτόκια – Τι αναμένουν οι οικονομολόγοι

Τον Οκτώβριο, η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 100 μονάδες βάσης, στο 36%, πραγματοποιώντας την πρώτη μείωση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Παρά την οριακή επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 29,8% από 29,7% τον Οκτώβριο, η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα ανατρέψει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επισημάνει ότι οι επόμενες αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται ξεχωριστά σε κάθε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και την εξέλιξη των πληθωριστικών πιέσεων.