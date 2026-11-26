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Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειές της για την επίλυση της διαμάχης που έχει προκαλέσει η απόκτηση του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει μιας πιθανής συνάντησης του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Μαϊάμι, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 μετά την παραλαβή των ρωσικών S-400 το 2019, λόγω των ανησυχιών της Ουάσιγκτον ότι το σύστημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ευαίσθητη τεχνολογία των αμερικανικών μαχητικών.

Το παράθυρο ευκαιρίας πριν από τον Ιανουάριο

Η Άγκυρα διακρίνει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση της διαμάχης, επιδιώκοντας μια λύση την οποία η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να πιστοποιήσει ως συμβατή με την αμερικανική νομοθεσία, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Αυτό ανέφερε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως επισήμανε, οι Δημοκρατικοί νομοθέτες ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Οκτάι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για τους S-400, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Άγκυρα έχει εξετάσει εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν είτε να καταστήσουν ανενεργό το ρωσικό σύστημα είτε να το θέσουν εκτός του ελέγχου της Τουρκίας. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο κάποια από αυτές τις επιλογές θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει την παράδοση F-35 στην Τουρκία όσο αυτή εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της τους S-400.