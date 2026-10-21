Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία της υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσιάζοντας από το Βερολίνο ένα νέο κύμα τεχνολογικών προϊόντων, υποδομών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Το μήνυμά του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον παγκόσμιο κλάδο της AI, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών.

Η Nvidia, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Nvidia GTC στο Βερολίνο, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο εξοπλισμό data centers, λογισμικό, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και συνεργασίες με κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

«Για να μπορέσει η Ευρώπη να επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργήσει πραγματικά ένα οικοσύστημα και μια οικονομία AI, χρειάζεται όλοι οι τελικοί κλάδοι και όλες οι βιομηχανίες να υιοθετήσουν την τεχνολογία», δήλωσε ο Χουάνγκ την Τετάρτη.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην υγεία, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επεκταθεί σε κάθε δραστηριότητα.

«Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κλάδοι πρέπει να μετατραπούν σε εταιρείες AI», υπογράμμισε.

Η μετοχή της Nvidia ενισχυόταν κατά περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης.

Διαμαρτυρία της Greenpeace στη διάρκεια της παρουσίασης

Η κεντρική ομιλία του Χουάνγκ διακόπηκε προσωρινά από διαδηλωτές της Greenpeace, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία επεξεργαστές της Nvidia χρησιμοποιήθηκαν σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια της εκδήλωσης, ενώ ο επικεφαλής της Nvidia περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα μιλήσω μαζί σας αργότερα».

Η παρουσία του Χουάνγκ στο Βερολίνο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιοδείας του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες με τοπικές επιχειρήσεις και να πείσει πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια.

Η περιοδεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τον τεχνολογικό κλάδο.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών του Χρηματιστηρίου της Φιλαδέλφειας κατέγραψε το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί του από το 2008.

Παρά την αναταραχή, ο Χουάνγκ διατηρεί αισιόδοξη στάση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς.

Τα συνέδρια GTC, που διοργανώνει η Nvidia σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αποτελούν βασικό εργαλείο για την παρουσίαση νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της ζήτησης για το συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της.

DSX Pod: Data centers έτοιμα σε 14 ημέρες αντί για έξι μήνες

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις αφορούσε το DSX Pod, μια νέα λύση που λειτουργεί ουσιαστικά ως μικρό, προκατασκευασμένο κέντρο δεδομένων.

Το προϊόν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν και να θέσουν γρήγορα σε λειτουργία υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να απαιτείται η πολύμηνη διαδικασία μιας συμβατικής εγκατάστασης.

Κάθε μονάδα περιλαμβάνει ήδη εγκατεστημένο και δοκιμασμένο τον απαραίτητο εξοπλισμό: διακομιστές, καλωδιώσεις και συστήματα σωληνώσεων.

Σύμφωνα με τη Nvidia, το μόνο που απομένει είναι η σύνδεση της μονάδας στις απαιτούμενες υποδομές και η διασύνδεσή της με άλλες αντίστοιχες μονάδες.

Ο σχεδιασμός αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εταίρους της Nvidia, μεταξύ των οποίων η Dell Technologies.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η νέα προσέγγιση μπορεί να περιορίσει τον χρόνο εγκατάστασης τέτοιων υποδομών σε μόλις 14 ημέρες, από περίπου έξι μήνες σήμερα.

Η λύση προορίζεται κυρίως για εγκαταστάσεις μικρότερης κλίμακας, με απαιτήσεις ισχύος κάτω του ενός γιγαβάτ (GW).

Η ενεργειακή ισχύς αποτελεί βασικό μέτρο μεγέθους των σύγχρονων data centers, καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη λειτουργία τους.

Η Nvidia ανακοίνωσε επίσης ότι πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη υιοθετούν το πρότυπο σχεδιασμού DSX AI data center, καθώς και τη νέα αρχιτεκτονική επεξεργαστών Vera Rubin.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετέχουν βρίσκεται η Nscale, εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων που υποστηρίζεται επενδυτικά από τη Nvidia.

Ενίσχυση της παραγωγής για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις

Η Nvidia, η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, ανακοίνωσε την ενίσχυση της συνεργασίας της με προμηθευτές κρίσιμων εξαρτημάτων.

Οι Ibiden, Samsung Electro-Mechanics και Unimicron Technology θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής υποστρωμάτων, δηλαδή των υλικών πάνω στα οποία τοποθετούνται και διασυνδέονται άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Παράλληλα, η Amkor Technology θα βοηθήσει στην αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας συσκευασίας ημιαγωγών κατά τέσσερις φορές έως το τέλος του 2028.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι κρίσιμη για την προστασία των επεξεργαστών και τη σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα εξαρτήματα των υπολογιστικών συστημάτων.

Η KYEC Microelectronics θα ενισχύσει τη δυναμικότητα δοκιμών των ημιαγωγών, ενώ η Nvidia εργάζεται και για την αύξηση της διαθεσιμότητας οπτικών συνδέσεων ενσωματωμένων στα πακέτα επεξεργαστών.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να επιταχύνει την επικοινωνία μεταξύ των εξαρτημάτων, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την απόδοση των μεγάλων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Νέα εργαλεία ασφαλείας για τους αυτόνομους πράκτορες AI

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο δίνει έμφαση η Nvidia είναι η ασφαλής λειτουργία των λεγόμενων AI agents, δηλαδή προγραμμάτων που μπορούν να συντονίζουν διαφορετικά μοντέλα και εφαρμογές για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών.

Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να γίνουν δυσκολότερα στον ανθρώπινο έλεγχο, η εταιρεία αναπτύσσει εργαλεία που θα εξασφαλίζουν ότι οι αυτόνομοι πράκτορες λειτουργούν εντός προκαθορισμένων ορίων.

Η Nvidia παρουσιάζει έναν σχεδιασμό αναφοράς που συνδυάζει υλικό και λογισμικό, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση των agents σε δεδομένα για τα οποία δεν διαθέτουν εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, το σύστημα σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει στους πράκτορες να παραχωρούν οι ίδιοι στον εαυτό τους νέες δυνατότητες ή δικαιώματα που δεν έχουν προβλεφθεί ρητά από τους δημιουργούς τους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης τεχνολογιών AI με μεγαλύτερη ασφάλεια, έλεγχο και προβλεψιμότητα.

Physical AI: Έσοδα περίπου 11 δισ. δολαρίων και άνοδος έως 30%

Σημαντική ανάπτυξη καταγράφεται και στον τομέα της Physical AI, της τεχνητής νοημοσύνης που αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο και περιλαμβάνει εφαρμογές όπως τα ρομπότ.

Σύμφωνα με τη Nvidia, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη αγορά αυξήθηκαν έως και 30% κατά το πρώτο εξάμηνο, φτάνοντας περίπου τα 11 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι εφαρμογές της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επέκταση της AI πέρα από τις ψηφιακές υπηρεσίες, σε πραγματικές βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε συνεργασία με μονάδα της γερμανικής Siemens για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ακτινοθεραπείας με τεχνητή νοημοσύνη.

Τα μηχανήματα θα μπορούν να παρακολουθούν την αναπνοή και τις κινήσεις των ασθενών, προσαρμόζοντας δυναμικά τη δόση της ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η εφαρμογή αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, όπου η ακρίβεια και η προσαρμογή στις κινήσεις του ασθενούς έχουν μεγάλη σημασία.

Ανθρωποειδή ρομπότ: Συνεργασία με την Agile Robots

Η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ παραμένει μία από τις σημαντικότερες αλλά και δυσκολότερες τεχνολογικές προκλήσεις.

Πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν επεξεργαστές και λογισμικό της Nvidia για να δημιουργήσουν συστήματα που θα μπορούν να κινούνται, να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να εκτελούν εργασίες στον πραγματικό κόσμο.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος ανάπτυξης έχουν ως αποτέλεσμα να δραστηριοποιούνται σήμερα στον κλάδο κυρίως εταιρείες με σημαντική χρηματοδοτική ισχύ.

Με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση στην τεχνολογία, η Nvidia συνεργάζεται με την Agile Robots για τη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας ρομποτικής, την οποία θα μπορούν να αξιοποιούν ερευνητές και ομάδες ανάπτυξης.

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει τον υπολογιστικό εξοπλισμό Nvidia Jetson Thor στο ανθρωποειδές ρομπότ Agile One SN.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων εφαρμογών, περιορίζοντας τα εμπόδια για όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της προηγμένης ρομποτικής.

Volvo, Volkswagen και Bolt: Η AI περνά στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις συνεργασίες της Nvidia με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους κλάδους που ο Χουάνγκ θεωρεί καθοριστικούς για την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Volvo AB αναπτύσσει αυτόνομα οχήματα που χρησιμοποιούν επεξεργαστές της Nvidia.

Η Volkswagen αξιοποιεί προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας για εφαρμογές σε επαγγελματικά οχήματα, ενώ η Bolt Technology χρησιμοποιεί το λογισμικό και τον εξοπλισμό της Nvidia για την ανάπτυξη υπηρεσιών ρομποταξί.

Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική επέκτασης της Nvidia σε περισσότερες αγορές, πέρα από τα παραδοσιακά data centers και τις εφαρμογές δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις νέες ανακοινώσεις στο Βερολίνο, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές και η ρομποτική, διεκδικώντας κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην εποχή της AI.

Το μήνυμα του Τζένσεν Χουάνγκ είναι σαφές: η Ευρώπη δεν αρκεί να επενδύει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρέπει να περάσει ταχύτερα στην αξιοποίησή της από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες και οι τεράστιες σχετικές επενδύσεις θα μεταφραστούν σε πραγματικά οικονομικά οφέλη, την ώρα που οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν το κόστος και τις προοπτικές της έκρηξης της AI.