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Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενδελεχούς έρευνας από τις βρετανικές αρχές ανταγωνισμού βρίσκεται η συμφωνία ύψους 44,8 δισ. δολαρίων μεταξύ της Unilever Plc και της αμερικανικής εταιρείας μπαχαρικών McCormick & Co., εκτός εάν οι δύο όμιλοι προτείνουν διορθωτικά μέτρα που θα καθησυχάσουν τις ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών.

Η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority – CMA) ανακοίνωσε ότι η εξαγορά της παγκόσμιας δραστηριότητας τροφίμων της Unilever από τη McCormick ενδέχεται να οδηγήσει σε «σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού» στην προμήθεια ξηρών συστατικών και σαλτσών στη βρετανική αγορά.

Οι δύο εταιρείες έχουν προθεσμία έως τις 18 Νοεμβρίου για να υποβάλουν δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την έναρξη μιας βαθύτερης έρευνας, της λεγόμενης «Φάσης 2» (Phase 2), σύμφωνα με ανακοίνωση της CMA.

Στις 09:00 ώρα Λονδίνου, η μετοχή της McCormick υποχωρούσε κατά 2,4%, ενώ εκείνη της Unilever παρέμενε αμετάβλητη.

Ρυθμιστικό εμπόδιο στη μεγαλύτερη συμφωνία των δύο εταιρειών

Η απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο ρυθμιστικό εμπόδιο για τη φιλόδοξη συναλλαγή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία και των δύο εταιρειών. Παράλληλα, ωστόσο, προσφέρει στους ομίλους τη δυνατότητα να αποφύγουν την περαιτέρω διερεύνησή της.

Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων αναμένεται να επιτρέψει στη Unilever να επικεντρωθεί και να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς της ομορφιάς, της προσωπικής φροντίδας και της φροντίδας του σπιτιού, μετατρέποντας παράλληλα τη McCormick σε έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους συσκευασμένων τροφίμων.

Βάσει της συμφωνίας, η McCormick δεσμεύτηκε να καταβάλει 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, ενώ η Unilever και οι μέτοχοί της θα λάβουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 65% της ενοποιημένης εταιρείας.

Η συναλλαγή αποτιμά τη δραστηριότητα τροφίμων της Unilever σε περίπου 44,8 δισ. δολάρια.

Οι μέτοχοι της Unilever θα κατέχουν το 55,1% του νέου ομίλου, ενώ η ίδια η εταιρεία θα διατηρήσει συμμετοχή 9,9%.

Η στρατηγική στροφή της Unilever και τα ισχυρά εμπορικά σήματα

Η συναλλαγή εντάσσεται στην προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου της Unilever, Φερνάντο Φερνάντες (Fernando Fernandez), να επικεντρώσει τον όμιλο καταναλωτικών προϊόντων στους τομείς της ομορφιάς, της ευεξίας, της προσωπικής φροντίδας και της φροντίδας του σπιτιού.

Ο Φερνάντες υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες προσφέρουν ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Στα πιο γνωστά εμπορικά σήματα τροφίμων της Unilever περιλαμβάνονται η μαγιονέζα Hellmann’s και οι κύβοι ζωμού Knorr, καθώς και περιφερειακές μάρκες όπως η μουστάρδα Colman’s και το Marmite.

Η Unilever ανέφερε ότι έχει ήδη κινηθεί για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού, προχωρώντας σε διαδικασία πώλησης της μάρκας Colman’s.

«Όπως ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είχε ήδη ληφθεί η απόφαση να διατεθούν προς πώληση το εμπορικό σήμα και τα περιουσιακά στοιχεία της Colman’s, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προληπτικά πιθανές ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό. Οι συζητήσεις με δυνητικούς αγοραστές εξελίσσονται ικανοποιητικά», ανέφερε η Unilever σε ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωποι των δύο εταιρειών δήλωσαν, σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελούσε αναμενόμενο στάδιο της διαδικασίας και ότι οι όμιλοι παραμένουν βέβαιοι πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.