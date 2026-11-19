Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διακοπές στην παραγωγή των μεγαλύτερων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς εργαζόμενοι σε εργοστάσια της Audi, της BMW και άλλων μεγάλων βιομηχανικών ομίλων προετοιμάζονται για 24ωρες απεργίες αυτή την εβδομάδα. Η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών για τους μισθούς, τις παροχές και τον χρόνο εργασίας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη γερμανική βιομηχανία.

Οι κινητοποιήσεις έρχονται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν υποτονική ζήτηση, υψηλό λειτουργικό κόστος και εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Οι εργοδότες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του μισθολογικού κόστους και των ωραρίων, ενώ το ισχυρό συνδικάτο IG Metall διεκδικεί αυξήσεις αποδοχών και δεσμεύσεις για τη διατήρηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας στη Γερμανία.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι 24ωρες απεργίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της IG Metall, η παραγωγή θα διακοπεί την Παρασκευή στο κεντρικό εργοστάσιο της Audi στο Ίνγκολστατ, καθώς και στις μονάδες της BMW στο Μόναχο, το Ντίνγκολφινγκ και το Λάντσχουτ.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν επίσης εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις των Robert Bosch και ZF Friedrichshafen, καθώς και άλλων βιομηχανικών επιχειρήσεων στη Βαυαρία, οι οποίοι θα απέχουν από την εργασία τους για ένα ολόκληρο 24ωρο.

Παράλληλα, στη βόρεια Γερμανία, η IG Metall έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη των εργαζομένων για αντίστοιχες απεργίες σε επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στη Βρέμη, το Αμβούργο, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και τη βορειοδυτική Κάτω Σαξονία.

Στις περιοχές αυτές δραστηριοποιούνται μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι, όπως η Mercedes-Benz, η οποία διαθέτει σημαντική μονάδα παραγωγής οχημάτων στη Βρέμη, η αεροναυπηγική Airbus και η ναυπηγική TKMS.

Ωστόσο, το συνδικάτο δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών θα επηρεαστούν από τις κινητοποιήσεις.

Αυξήσεις 5% ζητεί η IG Metall – Τι προτείνουν οι εργοδότες

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται οι μισθολογικές διεκδικήσεις και οι όροι εργασίας.

Η IG Metall ζητεί αύξηση μισθών κατά 5% στη Βαυαρία, καθώς και υψηλότερες αποδοχές για τους μαθητευόμενους εργαζομένους.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, οι εργοδότες έχουν καταθέσει πρόταση η οποία δεν προβλέπει καμία μόνιμη αύξηση αποδοχών για τους πρώτους 20 μήνες, ενώ στη συνέχεια προβλέπει αναπροσαρμογή μόλις 1,3%.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ζητούν μεγαλύτερα περιθώρια για τη μείωση ειδικών πρόσθετων παροχών και την παράταση των ωρών εργασίας.

Από την πλευρά της, η IG Metall έχει προτείνει να επιτραπούν αποκλίσεις από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για επενδύσεις στα γερμανικά εργοστάσια, διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων και προστασία των θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το συνδικάτο, οι εργοδότες δεν έχουν αποδεχθεί μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη πρόταση.

Πάνω από 118.000 εργαζόμενοι στις προηγούμενες κινητοποιήσεις

Η νέα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών που έχει ήδη επηρεάσει τη γερμανική βιομηχανία.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, περισσότεροι από 118.000 εργαζόμενοι στη Βαυαρία είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες απεργιακές δράσεις μικρότερης διάρκειας, ασκώντας πίεση στις εργοδοτικές ενώσεις για βελτίωση της προσφοράς τους.

Οι προγραμματισμένες 24ωρες απεργίες αποτελούν την πρώτη κλιμάκωση αυτού του είδους από την IG Metall σε διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις από το 2018, αναδεικνύοντας την ένταση που έχει αποκτήσει η αντιπαράθεση για το εργασιακό κόστος και το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία.