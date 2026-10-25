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Επένδυση-μαμούθ ύψους 4 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζει η Volkswagen, η οποία προχωρά στην κατασκευή νέου εργοστασίου της Audi στην πολιτεία της Τζόρτζια, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών που έχουν πλήξει σημαντικά την κερδοφορία της. Η κίνηση συνιστά παράλληλα μια σημαντική πολιτική επιτυχία για τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα παραγωγική μονάδα στην πόλη Μέικον, στην κεντρική Τζόρτζια, η οποία θα κατασκευάζει μεγάλα SUV της Audi. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου θα φτάνει περίπου τα 200.000 οχήματα.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 4.500 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τη βιομηχανική παρουσία του ομίλου στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν τρόπους προσαρμογής στο νέο εμπορικό περιβάλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το Σάββατο την ανακοίνωση «απίστευτη», παρουσιάζοντάς την ως απόδειξη ότι οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων ωθούν τους ξένους κατασκευαστές να μεταφέρουν παραγωγικές δραστηριότητες σε αμερικανικό έδαφος.

Οι δασμοί Τραμπ αλλάζουν τους σχεδιασμούς της Audi

Σε αντίθεση με τις ανταγωνίστριες BMW και Mercedes-Benz, οι οποίες διαθέτουν ήδη σημαντική παραγωγική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Audi καλύπτει τις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς αποκλειστικά με εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Ευρώπη και το Μεξικό.

Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας έχει καταστήσει τη γερμανική εταιρεία ιδιαίτερα ευάλωτη στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ.

Μεγάλες πιέσεις δέχεται το Q5, το δημοφιλέστερο SUV της Audi στις ΗΠΑ, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εμπορικής συμφωνίας USMCA μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά, την οποία είχε διαπραγματευτεί ο Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Οι εμπορικές επιβαρύνσεις έχουν επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και έχουν συμβάλει στην υποχώρηση των πωλήσεών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Audi, οι πωλήσεις στην αμερικανική αγορά μειώθηκαν κατά 16% στο εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η δημιουργία παραγωγικής βάσης εντός των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεση της εταιρείας στους εισαγωγικούς δασμούς και να ενισχύσει τη θέση της σε μία από τις σημαντικότερες αγορές πολυτελών αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Ωστόσο, η Volkswagen καλείται ακόμη να οριστικοποιήσει τον επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν σημαντικές εσωτερικές εκκρεμότητες.

Αντιδράσεις εργαζομένων και περικοπές 100.000 θέσεων στη Γερμανία

Η ανακοίνωση της νέας επένδυσης στις ΗΠΑ έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη Volkswagen, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες εργασιακές και επιχειρησιακές αναταράξεις στη Γερμανία.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις στο εποπτικό συμβούλιο του ομίλου, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η έγκρισή τους για τη δημιουργία του αμερικανικού εργοστασίου ενδέχεται να συνδεθεί με πρόσθετες δεσμεύσεις της διοίκησης.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα περιβάλλον έντονων διαφωνιών για τους μισθούς, τις επενδύσεις και το μέλλον των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων.

Τους προηγούμενους μήνες η διοίκηση και τα συνδικάτα συγκρούστηκαν για το σχέδιο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, το οποίο σε κάποια φάση περιλάμβανε ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων στη Γερμανία.

Τον Σεπτέμβριο, ο όμιλος εξασφάλισε συμφωνία για τον διπλασιασμό των προγραμματισμένων περικοπών θέσεων εργασίας διεθνώς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000, δηλαδή περίπου στο 15% του προσωπικού του.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε την Κυριακή, το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen υπογράμμισε ότι κάθε πρόσθετη παραγωγική δραστηριότητα σε νέα τοποθεσία πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να τις ωφελεί.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επισήμαναν ακόμη ότι παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από τα αρμόδια εσωτερικά όργανα.

Η στάση τους δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για την τελική έγκριση του έργου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Volkswagen προσπαθεί να περιορίσει το κόστος και να αναδιαρθρώσει το παγκόσμιο παραγωγικό της δίκτυο.

Το πολιτικό όφελος για τον Τραμπ ενόψει των εκλογών

Η επιλογή της Τζόρτζια έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ανταγωνιστικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε στην Τζόρτζια στις προεδρικές εκλογές του 2016 και του 2024, ενώ το 2020 η πολιτεία είχε ψηφίσει υπέρ του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Σήμερα εκπροσωπείται στη Γερουσία από δύο Δημοκρατικούς, οι οποίοι θεωρούνται πιθανοί μελλοντικοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος.

Την ίδια στιγμή, η αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη εξελίσσεται σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές σε εθνικό επίπεδο.

Η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ το Σάββατο, κατά την οποία ανακοινώθηκε η επένδυση της Audi, είχε επίσης ως στόχο την ενίσχυση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ρικ Τζάκσον.

Η δημιουργία 4.500 θέσεων εργασίας και η προοπτική μιας νέας βιομηχανικής εγκατάστασης δισεκατομμυρίων δολαρίων προσφέρουν στον Αμερικανό πρόεδρο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα της εμπορικής του πολιτικής.

Παράλληλα, η επιλογή μιας πολιτικά αμφίρροπης πολιτείας δημιουργεί κίνητρα τόσο για τους Ρεπουμπλικανούς όσο και για τους Δημοκρατικούς να στηρίξουν την επένδυση ή, τουλάχιστον, να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίησή της.

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται εν μέσω εντατικής προεκλογικής περιοδείας του Τραμπ, την ώρα που δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δημοτικότητά του σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σημαντικών εκλογικών απωλειών στις 3 Νοεμβρίου.

Το νέο εργοστάσιο και ο στόχος για παραγωγή από το 2030

Η Volkswagen εξετάζει εδώ και αρκετά χρόνια το ενδεχόμενο δημιουργίας δεύτερης μεγάλης παραγωγικής μονάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να καταλήξουν σε οριστική επενδυτική απόφαση.

Η Audi είχε επανειλημμένα αναβάλει την επέκταση της αμερικανικής παραγωγικής της παρουσίας, καθώς η διοίκηση προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στο υψηλό κόστος των δασμών και στις μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτεί η κατασκευή νέου εργοστασίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, είχε επισημάνει ότι ο όμιλος δεν μπορεί να απορροφά ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των υψηλών εμπορικών επιβαρύνσεων και το κόστος μιας εκτεταμένης επένδυσης σε νέες παραγωγικές υποδομές.

Η κατασκευή του εργοστασίου στο Μέικον προγραμματίζεται να αρχίσει το 2027, ενώ η Audi εκτιμά ότι τα πρώτα αυτοκίνητα θα βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2030.

Ο επικεφαλής της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση δίπλα στον Τραμπ, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάζει στην Τζόρτζια τα μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV της γκάμας της. «Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, επειδή πιστεύουμε στην αμερικανική αγορά», υπογράμμισε.

Η μάχη των πολυτελών SUV και το νέο Audi Q9

Η επένδυση συνδέεται με τη στρατηγική της Volkswagen να διευρύνει την παρουσία της στην ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά μεγάλων SUV και pickup στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Όλιβερ Μπλούμε θεωρεί τη Βόρεια Αμερική μία από τις σημαντικότερες εναπομείνασες ευκαιρίες ανάπτυξης για τον όμιλο, ιδιαίτερα σε κατηγορίες οχημάτων όπου η Volkswagen διατηρεί σχετικά περιορισμένη παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, η Audi σχεδιάζει να παρουσιάσει εντός του 2026 στην αμερικανική αγορά το Q9, το μεγαλύτερο SUV της ιστορίας της.

Το νέο μοντέλο στοχεύει να ανταγωνιστεί οχήματα όπως η Mercedes-Benz GLS και η Cadillac Escalade της General Motors, διεκδικώντας μερίδιο στην ανώτερη κατηγορία της αγοράς.

Ωστόσο, η αρχική παραγωγή του Q9 θα πραγματοποιείται στη Σλοβακία, γεγονός που σημαίνει ότι το μοντέλο θα εξακολουθήσει να επιβαρύνεται με τους αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς.

Η νέα παραγωγική εγκατάσταση της Τζόρτζια θα μπορούσε, σε βάθος χρόνου, να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας.

Η Volkswagen επεκτείνει την αμερικανική παραγωγή της

Ο γερμανικός όμιλος διαθέτει ήδη εργοστάσιο στο Τενεσί, όπου οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν συνδικαλιστικά υπό την United Auto Workers το 2024.

Παράλληλα, κατασκευάζει νέα μονάδα στη Νότια Καρολίνα, η οποία προορίζεται για την παραγωγή των SUV Scout Traveler και των pickup Scout Terra.

Στο παρελθόν, η Audi είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Scout για την παραγωγή δικών της μοντέλων. Ωστόσο, η απόφαση για ξεχωριστό εργοστάσιο στην Τζόρτζια σηματοδοτεί μια διαφορετική, περισσότερο αυτόνομη επενδυτική κατεύθυνση.

Η ενίσχυση της παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Volkswagen αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σημαντική κάμψη των πωλήσεών της στην Κίνα, μια αγορά που για πολλά χρόνια αποτελούσε βασικό μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Με την επένδυση των 4 δισ. δολαρίων, ο μεγαλύτερος αυτοκινητοβιομηχανικός όμιλος της Ευρώπης επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την παραγωγική του στρατηγική, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και αποκτώντας ισχυρότερη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.