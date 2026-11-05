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Μείωση κερδών κατέγραψε η Nintendo κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, καθώς η περιορισμένη κυκλοφορία σημαντικών νέων παιχνιδιών και η αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων του Switch 2 επιβάρυναν τις επιδόσεις της ιαπωνικής εταιρείας.

Η Nintendo, με έδρα το Κιότο, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου της οικονομικής της χρήσης υποχώρησαν κατά 16%, στα 73,9 δισ. γεν (468 εκατ. δολάρια), έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 88,1 δισ. γεν και μηδενική μεταβολή σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, τα τριμηνιαία έσοδα σημείωσαν μεγαλύτερη της αναμενόμενης πτώση, κατά 15%.

Κατά το εξάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, η Nintendo πούλησε 6,49 εκατομμύρια κονσόλες Switch 2, αριθμός μειωμένος κατά 37% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τα αποτελέσματα ενίσχυσαν τους προβληματισμούς των επενδυτών ότι το Switch 2 χάνει ήδη τη δυναμική του κατά το δεύτερο έτος κυκλοφορίας του.

Η Nintendo αύξησε τις τιμές της κονσόλας, καθώς το κόστος των εξαρτημάτων εκτινάχθηκε εν μέσω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι καταναλωτές συνέχισαν να είναι επιλεκτικοί στις αγορές νέων παιχνιδιών.

Η εταιρεία εισέρχεται σε μια δύσκολη εορταστική περίοδο, με την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι αναμένεται να απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσοχής, αλλά και των καταναλωτικών δαπανών στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας.

Αύξηση τιμής στα 499,99 δολάρια στις ΗΠΑ

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Nintendo αύξησε την τιμή του Switch 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 50 δολάρια, στα 499,99 δολάρια, έπειτα από προηγούμενη ανατίμηση στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Circana, οι πωλήσεις του Switch 2 στις ΗΠΑ, σε αριθμό συσκευών, μειώθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση τον συγκεκριμένο μήνα.

Παράλληλα, η αξία των πωλήσεων σε δολάρια υποχώρησε κατά 12%.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα της αμερικανικής αγοράς, όπου οι δαπάνες για εξοπλισμό βιντεοπαιχνιδιών αυξήθηκαν κατά 12% τον Σεπτέμβριο.

Το μεγάλο στοίχημα της εορταστικής περιόδου

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κρίσιμη αγοραστική περίοδο του τέλους του έτους, η οποία θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τις πωλήσεις της Nintendo.

Την Πέμπτη, η εταιρεία κυκλοφόρησε το The Legend of Zelda: Ocarina of Time, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιχνίδια της για να ενισχύσει τη ζήτηση ενόψει των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, πρόκειται για ανανεωμένη έκδοση ενός τίτλου που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το παιχνίδι θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπο με τον ανταγωνισμό του GTA VI, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον Νοέμβριο, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο από τον χρόνο και τις δαπάνες των καταναλωτών.