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Αυξημένες ζημιές από φυσικές καταστροφές κατέγραψε η Zurich Insurance Group κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επιβάρυναν τις δραστηριότητές της στον κλάδο ασφαλίσεων περιουσίας και ζημιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο ελβετικός ασφαλιστικός όμιλος, ο δείκτης ζημιών από φυσικές καταστροφές αυξήθηκε στο 3,2% κατά το εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, έναντι 1,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η σημαντική αυτή επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία, προκαλώντας εκτεταμένες ασφαλιστικές απαιτήσεις για ζημιές σε ακίνητα, οχήματα και υποδομές.

Οι χαλαζοπτώσεις και οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ευρώπη συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους αποζημιώσεων, ενώ πρόσθετη επιβάρυνση προκάλεσε και σεισμός στην Κολομβία.

Αύξηση 7% στα ασφάλιστρα παρά την επιβράδυνση των ανατιμήσεων

Παρά την άνοδο των ζημιών από φυσικές καταστροφές, η Zurich διατήρησε θετική δυναμική στην παραγωγή ασφαλίστρων.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο περιουσίας και ζημιών ανήλθαν στα 42,1 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 7% σε συγκρίσιμη βάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ο όμιλος επισήμανε ότι οι τάσεις στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων αρχίζουν να εξομαλύνονται, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων επιβραδύνεται συνολικά στον κλάδο.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τις εμπορικές ασφαλίσεις, όπου οι μικρότερες ανατιμήσεις στα μεγάλα ασφαλιστήρια περιουσίας περιόρισαν τη δυναμική της δραστηριότητας.

Η Zurich καλείται έτσι να διαχειριστεί ένα περιβάλλον στο οποίο το κόστος των αποζημιώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα παραμένει αυξημένο, ενώ τα περιθώρια για περαιτέρω σημαντικές ανατιμήσεις στα ασφαλιστικά συμβόλαια περιορίζονται.

Θετική εικόνα στις ασφαλίσεις ζωής και στη Farmers

Καλύτερη ήταν η εικόνα στις υπόλοιπες βασικές δραστηριότητες του ελβετικού ομίλου.

Στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3%, με ισχυρή ανάπτυξη τόσο στα προϊόντα ασφαλιστικής προστασίας όσο και στα ασφαλιστήρια που συνδέονται με επενδυτικές μονάδες (unit-linked).

Παράλληλα, η δραστηριότητα της Farmers Exchanges εμφάνισε αύξηση 4% σε όρους δολαρίου, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη του ομίλου.

Η θετική πορεία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αντισταθμίζει εν μέρει τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος περιουσίας και ζημιών από την αυξημένη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών.

Η εξαγορά της Beazley και ο μεγαλύτερος εξειδικευμένος ασφαλιστής στον κόσμο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Zurich βρίσκεται πλέον και η εξαγορά της Beazley, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο έναντι 11 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του ελβετικού ομίλου στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τη Zurich, η συνένωση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών δημιουργεί τον μεγαλύτερο εξειδικευμένο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως, με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου 15 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή επιτρέπει επίσης στη Zurich να αξιοποιήσει την ισχυρή παρουσία της Beazley στην ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της κάλυψης σύνθετων και εξειδικευμένων κινδύνων.

Η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία ενσωμάτωσης της Beazley κατά την ημέρα ενημέρωσης των επενδυτών στις 17 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις συνέργειες και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η εξαγορά, σε μια περίοδο αυξημένων ασφαλιστικών απαιτήσεων και επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στην ευρύτερη αγορά.