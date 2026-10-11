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Νέες πληροφορίες από το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ακόμη μία επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να κατασβέσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα των Χούθι, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χθες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3.

🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews are working to extinguish. The reported strike follows a deadly Houthi attack that killed 12 people and injured more than 300. The escalating Houthi missile campaign against Saudi civilian aviation infrastructure is raising the stakes across the region. — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 11, 2026

Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έκανε λόγο για νέα επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».

Νωρίτερα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν πλέον ευθέως τις αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της χώρας.

Η προειδοποίηση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου είναι πλέον «εκτεθειμένα σε πλήγματα» και αποτελούν «θέατρο επιχειρήσεων» για τις δυνάμεις τους. Εξαίρεσε μόνο τα αεροδρόμια στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

«Αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμός για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Χούθι, ζητώντας από το κοινό να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση.

Το χτύπημα που άλλαξε τα δεδομένα

Η νέα απειλή έρχεται μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Σουδάν και της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία.

Η κυριακάτικη ανακοίνωση των Χούθι δεν περιλάμβανε ρητή ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο χτύπημα του Σαββάτου. Η οργάνωση, ωστόσο, είχε αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι σαουδαραβικές αρχές αποδίδουν το τελευταίο πλήγμα στους αντάρτες της Υεμένης.

Η επίθεση του Σαββάτου δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Στις 8 Οκτωβρίου το ίδιο αεροδρόμιο είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, από τις οποίες σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες, ενώ ένα από τα πλήγματα έπληξε αεροσκάφος της Saudia. Επιθέσεις είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες και σε άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Άμπχα.

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