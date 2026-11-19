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Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πατάτες που καλλιεργούνται σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος, εμπλουτισμένο με οργανική ύλη, είναι ασφαλείς για κατανάλωση και μπορούν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν εξίσου καλά με εκείνες που καλλιεργούνται στη Γη. Η μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «npj Microgravity».

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι επιστήμονες είναι κατά πόσο μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά στον σεληνιακό ρηγόλιθο, το στρώμα αραιών πετρωμάτων και σκόνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Σελήνης και περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα οργανικής ύλης.

Οι ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον (Oregon State University), με χρηματοδότηση της NASA, εξέτασαν αν οι πατάτες μπορούν να αναπτυχθούν επιτυχώς σε προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη, στα οποία προστέθηκαν διαφορετικές ποσότητες βερμικομπόστ, ενός οργανικού εδαφοβελτιωτικού πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο παράγεται με τη βοήθεια γεωσκωλήκων που αποσυνθέτουν οργανική ύλη.

Η επιλογή της πατάτας δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για καλλιέργεια που παράγει περισσότερες θερμίδες ανά μονάδα καλλιεργήσιμης έκτασης σε σύγκριση με πολλά άλλα φυτά, έχει σημαντική διατροφική αξία και θεωρείται πρακτική βασική τροφή για διαστημικές αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα φυτά πατάτας που καλλιεργήθηκαν σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος με περιεκτικότητα 30% σε βερμικομπόστ παρουσίασαν ανάπτυξη και εξέλιξη αντίστοιχη με εκείνη των φυτών που καλλιεργήθηκαν σε γήινα εδάφη. Αντίθετα, τα φυτά που καλλιεργήθηκαν χωρίς την προσθήκη οργανικού υλικού παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, παρέμειναν καχεκτικά και ανέπτυξαν ανεπαρκώς το ριζικό τους σύστημα. Στα φυτά που καλλιεργήθηκαν με προσθήκη βερμικομπόστ σε ποσοστό 5% έως 15%, η εικόνα βελτιώθηκε, αλλά μόνο εν μέρει.

Ο σεληνιακός ρηγόλιθος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για την ανάπτυξη των φυτών, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Οι ερευνητές εκτιμούν, ωστόσο, ότι η οργανική ύλη μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά, δεσμεύοντας τα βαρέα μέταλλα και περιορίζοντας την ικανότητά τους να προκαλέσουν βλάβες στις ρίζες ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη των φυτών.

Επειδή η σύσταση του σεληνιακού ρηγόλιθου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή στη Σελήνη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πέντε διαφορετικά προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη. Για λόγους σύγκρισης, συμπεριέλαβαν επίσης δείγμα εδάφους από το Χέρμιστον του Όρεγκον, μια περιοχή γνωστή για τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις της στην καλλιέργεια πατάτας.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πατάτες που αναπτύχθηκαν στα προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη διατήρησαν τη διατροφική τους αξία και δεν είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση των γλυκοαλκαλοειδών, φυσικών τοξινών που περιέχονται στην πατάτα και συχνά συνδέονται με το πράσινο χρώμα κάτω από τη φλούδα της.

Τα ευρήματα ενισχύουν τους στόχους της NASA για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Σε μελλοντικές αποστολές, οι αστροναύτες θα μπορούσαν να μεταφέρουν στη Σελήνη μια μικρή ποσότητα οργανικού υλικού, όπως το βερμικομπόστ, και στη συνέχεια να παράγουν περισσότερο, μετατρέποντας υπολείμματα τροφίμων και φυτικά απόβλητα σε νέα οργανική ύλη. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριζόταν η ανάγκη μεταφοράς καλλιεργητικών υλικών από τη Γη.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μακροχρόνια ανθρώπινη εξερεύνηση της Σελήνης», σημειώνει ο επικεφαλής της μελέτης, Αϊμερίκ Γκογιέρ από το Τμήμα Βοτανικής και Φυτοπαθολογίας του Oregon State University.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε επόμενη επιστημονική δημοσίευση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πειραμάτων με δέκα διαφορετικές ποικιλίες πατάτας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν σε προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι ποικιλίες που θα μπορούσαν να είναι καταλληλότερες για τη μελλοντική ανάπτυξη γεωργικών καλλιεργειών στη Σελήνη.