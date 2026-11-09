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Τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν κατονόμασαν τη Δευτέρα οι γαλλικές αρχές ως υπεύθυνους για τις κυβερνοεπιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες σε ολόκληρη τη Γαλλία τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.

Οι επιθέσεις, που έπληξαν εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ στις αρχές Οκτωβρίου, συγκαταλέγονται στα σοβαρότερα περιστατικά κυβερνοδολιοφθοράς που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει συνοδευτεί από σειρά περιστατικών ψηφιακών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, αλλά και σε πλοία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

Η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχολιασμό. Η Τεχεράνη αρνείται συστηματικά ότι εμπλέκεται σε κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της Γαλλίας ήρθε μόλις λίγα λεπτά αφότου το Reuters αποκάλυψε ότι οι ερευνητές θεωρούσαν, σε ανεπίσημο επίπεδο, το Ιράν ως τον πιθανότερο υπεύθυνο των επιθέσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι ο Ιρανός πρεσβευτής κλήθηκε στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Ψυγεία στις φλόγες και ζημιές εκατομμυρίων ευρώ

Η κυβερνοεπίθεση της 11ης Οκτωβρίου, κατά την οποία οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των συστημάτων ρύθμισης θερμοκρασίας σε επαγγελματικά ψυγεία εκατοντάδων καταστημάτων, φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε με σχετικά απλό τρόπο, σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια που είχαν μιλήσει στο Reuters.

Η εταιρεία που είχε κατασκευάσει πολλές από τις συσκευές που επηρεάστηκαν παραδέχθηκε ότι ορισμένες ήταν παλαιάς τεχνολογίας ή λειτουργούσαν με ξεπερασμένο λογισμικό συστήματος (firmware), γεγονός που ενδεχομένως διευκόλυνε την πρόσβαση των χάκερ.

Παρά τη φαινομενική ευκολία με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις, οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Σε ορισμένα ψυγεία, η θερμοκρασία αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκληθούν ακόμη και πυρκαγιές. Τις ώρες που ακολούθησαν, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ μετέφεραν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένων κρεάτων και λιωμένων παγωτών σε τεράστιους κάδους απορριμμάτων.

Οι οικονομικές απώλειες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με εκτίμηση ιδιοκτήτη γαλλικού σούπερ μάρκετ.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσει με ποια ακριβώς στοιχεία οι γαλλικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται το Ιράν.

Ωστόσο, το κύμα κυβερνοεπιθέσεων του Οκτωβρίου δεν ήταν το τελευταίο.

Μέσα στον Νοέμβριο ακολούθησε δεύτερο κύμα επιθέσεων που επηρέασε περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, φτάνοντας ακόμη και σε ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές τράπεζες αίματος.

Οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μέρος των αποθεμάτων αίματος σε άλλες μονάδες ψυχρής αποθήκευσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη διατήρησή τους.

Η σχετικά απλή φύση των επιθέσεων, σε συνδυασμό με την επανάληψή τους σε διαφορετικές χώρες, προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την ταυτότητα των δραστών.

Οι υποψίες στράφηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με φόντο τις καταγγελίες για ρωσικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την παγκόσμια αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μικροσκόπιο του Πενταγώνου αντίστοιχες επιθέσεις στις ΗΠΑ

Τα περιστατικά που έπληξαν τα ψυγεία ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ είχαν προηγούμενο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τον Αύγουστο, ψυγεία σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικά πρατήρια τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Οι ερευνητές του αμερικανικού Πενταγώνου εξετάζουν τις δυσλειτουργίες ως πιθανό αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης και συνεργάζονται με τις γαλλικές αρχές, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη, όπως είχε αποκαλύψει το Reuters τον περασμένο μήνα.

Πάντως, το πρακτορείο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά που καταγράφηκαν στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις τον Αύγουστο, στις κυβερνοεπιθέσεις του Οκτωβρίου στη Γαλλία και στο πιο πρόσφατο κύμα αντίστοιχων επιθέσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι το Πεντάγωνο περιλαμβάνει το Ιράν μεταξύ των υπόπτων για τις επιθέσεις στα στρατιωτικά πρατήρια, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει με ποιον τρόπο οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση ούτε εάν εξετάζουν και άλλους πιθανούς υπόπτους.

Η πληροφορία ότι ο αμερικανικός στρατός θεωρεί το Ιράν πιθανό υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη εκστρατεία δολιοφθοράς είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Nextgov.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι γνωρίζει τις εικασίες περί ενδεχόμενου κυβερνοπεριστατικού, επιβεβαιώνοντας ότι οι αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες πραγματοποιούν έρευνα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για λόγους ασφαλείας, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της τελικής απόδοσης ευθυνών για τις επιθέσεις.