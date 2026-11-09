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Κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του καριέρας παραμένει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής εξακολουθεί να πλήττει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον απόηχο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, μόλις το 32% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με δύο προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ιστορικό χαμηλό του 31%, που είχε καταγραφεί σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos στα μέσα Οκτωβρίου, αποτελώντας τη χειρότερη επίδοση της πολιτικής σταδιοδρομίας του Αμερικανού προέδρου.

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια

Η νέα δημοσκόπηση δημοσιοποιείται λίγες ημέρες μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες έχασε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Παρότι ορισμένες εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν ακόμη κριθεί, οι Δημοκρατικοί έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη νίκη τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων τουλάχιστον από το 2008, ενώ κατάφεραν να κερδίσουν έδρες στη Γερουσία ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, όπως το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των πολιτών βρίσκεται η οικονομία και ιδιαίτερα το κόστος ζωής. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μόλις το 21% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο ζήτημα σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές αδυναμίες του.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η χαμηλή αποδοχή της πολιτικής του Τραμπ στο συγκεκριμένο πεδίο έχει επηρεάσει αρνητικά και τους πολιτικούς του συμμάχους στο Κογκρέσο, συμβάλλοντας στις μεγάλες εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Μεγαλύτερη αποδοχή στο μεταναστευτικό παρά στην οικονομία

Η εικόνα είναι διαφοροποιημένη όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Το 38% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στο μεταναστευτικό, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το μόλις 25% που αξιολογεί θετικά τη συνολική διαχείριση της οικονομίας από τον πρόεδρο.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική μεταξύ των ψηφοφόρων του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Συγκεκριμένα, το 81% των Ρεπουμπλικανών στηρίζει τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ενώ μόλις το 50% εγκρίνει τους χειρισμούς του για το κόστος ζωής. Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην αποδοχή της μεταναστευτικής ατζέντας και στην αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής του, ακόμη και στο εσωτερικό της εκλογικής του βάσης.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει εντείνει σημαντικά τις απελάσεις μεταναστών, καθιστώντας την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα προήγαγε τον Στίβεν Μίλερ, έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της συγκεκριμένης πολιτικής, στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Τα στοιχεία της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή 1.705 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της έρευνας διαμορφώνεται περίπου στις δύο ποσοστιαίες μονάδες.