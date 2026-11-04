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Το Ανάκτορο του Γουέστμινστερ, όπου εδρεύει το βρετανικό κοινοβούλιο, κινδυνεύει από πυρκαγιά, “όμοια με αυτή της Παναγίας των Παρισίων” ή μια άλλη καταστροφή εάν οι βουλευτές συνεχίσουν να αναβάλλουν την ανακαίνισή του, προειδοποίησαν σήμερα κοινοβουλευτικοί.

Απαρχαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επανειλημμένες διαρροές και υψηλά επίπεδα αμίαντου είναι μερικά από τα πολλά προβλήματα που αφορούν το Γουέστμινστερ.

Ορισμένες πλευρές του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου, στις όχθες του Τάμεση, έχουν ηλικία 900 και πλέον ετών, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μπιγκ Μπεν, οικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα επί βασιλείας της βασίλισσας Βικτώριας.

Δισεκατομμύρια στερλίνες χρειάζονται για την ανακαίνιση του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται μέσα σε έναν χωρο που έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ωστόσο εδώ και χρόνια, οι κοινοβουλευτικοί δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό.

Για την επιτροπή δημοσίων λογαριασμών του κοινοβουλίου, οι καθυστερήσεις αυτές οδηγούν σε μια έκρηξη του κόστους και κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια “καταστροφική κατάρρευση”.

“Η αδράνεια ενέχει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, η Βουλή των Κοινοτήτων να βυθιστεί στο σκοτάδι κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου”, δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο βουλευτής Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, αναφερόμενος στην τελετη όπου ο βασιλιάς μεταβαίνει στο κοινοβούλιο για να εκφωνήσει ομιλία παρουσιάζοντας το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.

“Φανταστείτε τον αντίκτυπο από εικόνες που θα μεταδίδονται σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο δείχνοντας φλόγες, όπως στην Παναγία των Παρισίων, να βγαίνουν από τη στέγη του κτιρίου, προκαλώντας κατά συνέπεια την καταστροφή της κληρονομίας μας ή, ακόμη χειρότερο, τραυματίες, ίσως και νεκρούς.

“Αυτοί δεν είναι θεωρητικοί κίνδυνοι, αλλά πολύ πραγματικές απειλές”.

Οι βουλευτές είχαν ψηφίσει το 2018 υπέρ μιας προσωρινής μετακόμισης ώστε να καταστούν δυνατές οι εργασίες ανακαίνισης- αποκατάστασης. Ωστόσο από τότε, δεν κατάληξαν σε μια συμφωνία για την υλοποίηση του έργου.

Μια σειρά ψηφοφοριών αναμένεται τους ερχόμενους μήνες στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Μια επιλογή θα ήταν η πλήρης εκκένωση του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρος των εργασιών: το κόστος θα μπορούσε να ανέλθει σε 15,6 δισ. στερλίνες (18,6 δισ. ευρώ) και η διάρκειά τους έως 24 χρόνια.

Σύμφωνα με άλλη επιλογή, θα μπορούσε να γίνει μερική εκκένωση και το πολύ το 30% του προσωπικού θα μπορούσε παραμείνει στον χώρο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το κόστος εκτιμάται τότε σε 39 δισεκατομμύρια στερλίνες για διάρκεια που μπορεί να φθάσει τα 61 χρόνια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εξετάζεται επί του παρόντος, οι εργασίες δεν θα μπορούσαν να αρχίσουν πριν από το 2032.

Η επιτροπή προειδοποίησε ότι το εβδομαδιαίο κόστος συντήρησης του κοινοβουλίου θα μπορούσε να αυξηθεί από 1,5 εκατομμύριο στερλίνες σήμερα σε 2 εκατομμύρια στερλίνες τα επόμενα χρόνια.