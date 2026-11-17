Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ένα ακόμη βήμα, αυτή τη φορά με την κατάθεση ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ (5 Νοεμβρίου), η Αίγυπτος προβάλλει την πλήρη αντίθεσή της στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, με αφορμή την κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλώνοντας ότι είναι παράνομο και δεν έχει καμία έννομη ισχύ.

Σε μια πλήρη αμφισβήτηση ολόκληρου του πλαισίου συμφωνιών που ακολούθησαν το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και αποσκοπούσαν στη θεσμοθέτηση της «συνεργασίας» Τουρκίας – Λιβύης στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, η Αίγυπτος απορρίπτει πλήρως τόσο το Μνημόνιο της 3ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων όσο και το Μνημόνιο της 25ης Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου.

Με αφορμή, μάλιστα, τις πληροφορίες για προσπάθεια ενεργοποίησης αυτών των Μνημονίων, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η Αίγυπτος δηλώνει πως «απορρίπτει οποιαδήποτε μέτρα ή ενέργειες λαμβάνονται από οποιοδήποτε μέρος στη βάση των προαναφερθέντων Μνημονίων Συνεννόησης και των διακηρύξεων της Λιβύης, εφόσον αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα θαλάσσια όρια που έχει ήδη κηρύξει η Αίγυπτος.

Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τα οποία κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, και να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα προσβολής τους».

Το Κάϊρο δηλώνει ότι απορρίπτει επίσης την υιοθέτηση εξωτερικών ορίων της ΑΟΖ από τη Λιβύη, καθώς αυτά επικαλύπτουν αιγυπτιακές θαλάσσιες ζώνες, παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο.

Δηλώνει, πάντως, ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τα γειτονικά κράτη, καλή τη πίστει, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και δίκαιων και ισότιμων λύσεων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές της αιγυπτιακής πλευράς και με την κυβέρνηση της Τρίπολης, την οποία μέχρι τώρα το Κάιρο δεν αναγνώριζε. Ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, μετά και την πίεση που έχει ασκηθεί, δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την Αίγυπτο.