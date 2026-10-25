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Σε μια από τις πλέον κρίσιμες φάσεις εισέρχεται η προεκλογική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, που θα κρίνουν τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και τα περιθώρια πολιτικών κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις δημόσιες εμφανίσεις του, επιστρατεύοντας οικονομικές εξαγγελίες, υποσχέσεις για ενίσχυση των νοικοκυριών και μηνύματα με έντονο θρησκευτικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, επιδιώκοντας να συσπειρώσει τη ρεπουμπλικανική εκλογική βάση.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, διευρύνοντας την παρουσία τους ακόμη και σε περιφέρειες που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι τελευταίες αξιολογήσεις εκλογικής ανταγωνιστικότητας αποτυπώνουν μεταβολές υπέρ των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς ωστόσο να προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Περισσότερο σύνθετη είναι η εικόνα στη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί χρειάζεται να ανατρέψουν την υφιστάμενη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Η υπόσχεση Τραμπ για 5.000 δολάρια και η μάχη για την ακρίβεια

Στο επίκεντρο της προεκλογικής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η εξαγγελία καταβολής 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος επανέφερε τη δέσμευση κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, συνδέοντας το οικονομικό όφελος που υπόσχεται με την εκλογική επικράτηση του κόμματός του.

Πρόκειται πάντως για πολιτική εξαγγελία και όχι για εγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της.

Στην ίδια εμφάνιση, ο Τραμπ ανακοίνωσε πρωτοβουλία ύψους 250 εκατ. δολαρίων για την πρόσληψη τουλάχιστον 5.000 νοσηλευτών σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συγκέντρωση αποσκοπούσε παράλληλα στην ενίσχυση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανού Μπάιρον Ντόναλντς για τη θέση του κυβερνήτη της Φλόριντα, απέναντι στον Δημοκρατικό Ντέιβιντ Τζόλι.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Wall Street Journal περιγράφει μια ευρύτερη στρατηγική οικονομικών δεσμεύσεων, στην οποία εντάσσεται και σχέδιο στήριξης των Αμερικανών αγροτών, συνολικού ύψους 8 δισ. δολαρίων.

Η έμφαση στις οικονομικές παροχές συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου ένας στους δύο Αμερικανούς ψηφοφόρους θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι αυξημένες τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να αναδείξουν την οικονομική διαχείριση σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο.

Βουλή των Αντιπροσώπων: Οι αλλαγές στους εκλογικούς συσχετισμούς

Η προσπάθεια των Δημοκρατικών για διεύρυνση της εκλογικής τους επιρροής δεν περιορίζεται στις παραδοσιακά ανταγωνιστικές περιφέρειες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το κόμμα έχει εντάξει στους εκλογικούς του στόχους περιοχές τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η στρατηγική αυτή εκτείνεται σε πολιτείες όπως το Κάνσας, το Μίσιγκαν, η Οκλαχόμα, το Τέξας και η Βιρτζίνια, ενισχύοντας τις προσδοκίες στο εσωτερικό του κόμματος για σημαντικά εκλογικά κέρδη.

Ενδεικτική είναι η τελευταία αναθεώρηση του Cook Political Report, την οποία παρουσίασε και το Forbes. Συνολικά 19 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή μετακινήθηκαν προς ευνοϊκότερες αξιολογήσεις για τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, 17 περιφέρειες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται απολύτως αμφίρροπες, χωρίς σαφές προβάδισμα κάποιου κόμματος.

Οι μεταβολές αυτές αποτελούν αξιολογήσεις της ανταγωνιστικότητας των αναμετρήσεων και δεν συνιστούν αυτοτελείς δημοσκοπήσεις ή οριστική ένδειξη για την κατανομή των εδρών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εκλογικές μάχες στην Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, την Αϊόβα, το Κεντάκι, το Μίσιγκαν, τη Μοντάνα, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το Τέξας και τη Βιρτζίνια.

Μεταξύ των περιφερειών που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον βρίσκονται η 17η της Νέας Υόρκης, η 7η και η 9η του Οχάιο και τρεις περιφέρειες του Μίσιγκαν, η 4η, η 7η και η 10η.

Οι μονομαχίες σε Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Μεσοδυτικές Πολιτείες

Στη 17η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Κέιτ Κόνλεϊ, με προηγούμενη θητεία σε θέσεις εθνικής ασφάλειας, διεκδικεί την έδρα του Ρεπουμπλικανού Μάικ Λόλερ, ο οποίος ανήκει στη μετριοπαθέστερη πτέρυγα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Στην Πενσιλβάνια, ο Δημοκρατικός Μπομπ Μπρουκς, πυροσβέστης με συνδικαλιστική δραστηριότητα, αναμετράται με τον Ρεπουμπλικανό Ράιαν Μακένζι στην περιοχή του Άλενταουν.

Στην ίδια πολιτεία, η δήμαρχος του Σκράντον, Πέιτζ Κονιέτι, διεκδικεί για τους Δημοκρατικούς την έδρα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ρομπ Μπρέσναχαν.

Στην Αϊόβα, το Cook καταγράφει μικρό προβάδισμα των Δημοκρατικών στην 1η και την 3η εκλογική περιφέρεια.

Στην πρώτη, η Κριστίνα Μποχάναν αντιμετωπίζει τη Ρεπουμπλικανή Μαριάνετ Μίλερ-Μικς, ενώ στην τρίτη η Σάρα Τρον Γκάριοτ αναμετράται με τον Ρεπουμπλικανό Ζακ Ναν.

Αντίστοιχες αξιολογήσεις υπάρχουν στη 2η περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπου η Δημοκρατική Ελέιν Λούρια αντιμετωπίζει τη Ρεπουμπλικανή Τζεν Κίγκανς, καθώς και στην 3η του Ουισκόνσιν, όπου η Ρεμπέκα Κουκ διεκδικεί την έδρα του Ρεπουμπλικανού Ντέρικ Βαν Όρντεν.

Από την άλλη πλευρά, μικρό προβάδισμα στους Ρεπουμπλικανούς εξακολουθεί να καταγράφεται στην 4η περιφέρεια του Κολοράντο με τη Λόρεν Μπόμπερτ, στη 13η της Φλόριντα με την Άννα Πολίνα Λούνα και στην 27η της ίδιας πολιτείας με τη Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ.

Γερουσία: Οι επτά αμφίρροπες αναμετρήσεις

Η αριθμητική της Γερουσίας δημιουργεί διαφορετικές προκλήσεις για τα δύο κόμματα.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες και οι Δημοκρατικοί, μαζί με δύο ανεξάρτητους που συνεργάζονται με την κοινοβουλευτική τους ομάδα, 47.

Για να αποκτήσουν πλειοψηφία 51 εδρών, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών, σε μια εκλογική διαδικασία κατά την οποία κρίνονται συνολικά 35 θέσεις.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του Cook Political Report, επτά αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται αμφίρροπες: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Μίσιγκαν, Οχάιο και Τέξας.

Στις έξι από αυτές τις πολιτείες οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται τις έδρες τους, ενώ στο Μίσιγκαν οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να διατηρήσουν τη δική τους εκπροσώπηση.

Στην Αϊόβα, ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ αντιμετωπίζει τη Ρεπουμπλικανή Άσλεϊ Χίνσον. Στο Κάνσας, ο Άνταμ Χάμιλτον διεκδικεί την έδρα του Ρεπουμπλικανού Ρότζερ Μάρσαλ.

Στο Μέιν, ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον αναμετράται με τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς, ενώ στο Οχάιο ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν διεκδικεί την έδρα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ.

Το Cook αποτυπώνει ευνοϊκότερες αξιολογήσεις για τους Δημοκρατικούς στη Βόρεια Καρολίνα και την Τζόρτζια, με υποψηφίους τον Ρόι Κούπερ και τον εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Όσοφ, αντίστοιχα.

Στο Νιου Χάμσαϊρ καταγράφεται μικρό δημοκρατικό προβάδισμα στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Κρις Πάππας και τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου.

Τέξας: Η σύγκρουση Ταλαρίκο – Πάξτον

Από τις πλέον χαρακτηριστικές αναμετρήσεις είναι εκείνη του Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον.

Ο Ταλαρίκο, πολιτειακός βουλευτής και σπουδαστής θεολογίας, έχει επιλέξει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών και στα ζητήματα διαφθοράς.

Σύμφωνα με το Associated Press, επιχειρεί να απευθυνθεί και σε ανεξάρτητους ή μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.

Ο Πάξτον, ο οποίος διαθέτει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζει περισσότερο σε ζητήματα αξιών, πολιτικής ταυτότητας και συσπείρωσης του συντηρητικού ακροατηρίου.

Το Associated Press επισημαίνει ότι η υποψηφιότητά του ενισχύεται οικονομικά από μεγάλους δωρητές μέσω εξωτερικών πολιτικών οργανώσεων, την ώρα που η εκστρατεία του Ταλαρίκο καταγράφει σημαντικές εισφορές από υποστηρικτές.

Μίσιγκαν: Ο πόλεμος με το Ιράν και οι δασμοί στην προεκλογική αντιπαράθεση

Στο Μίσιγκαν, η αντιπαράθεση για τη Γερουσία διεξάγεται ανάμεσα στον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ Σάγιεντ, πρώην αξιωματούχο δημόσιας υγείας, και τον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των διαφοροποιήσεων που έχουν εμφανιστεί μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για κρίσιμες αποφάσεις της κυβέρνησης.

Όπως καταγράφει το Associated Press, ο Ρότζερς έχει πάρει αποστάσεις από τον Τραμπ σε ζητήματα όπως ο πόλεμος με το Ιράν και οι εμπορικοί δασμοί σε βάρος του Καναδά.

Ο Ελ Σάγιεντ επιχειρεί να συνδέσει τον αντίπαλό του με τις συνολικές κυβερνητικές επιλογές, ενώ ο Ρότζερς προβάλλει την άποψη ότι οι προοδευτικές θέσεις του Δημοκρατικού υποψηφίου βρίσκονται εκτός του πολιτικού κέντρου της πολιτείας.

Αλάσκα: Η αλιεία, οι τοπικές κοινότητες και η δικαστική διαμάχη

Στην Αλάσκα, η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, σε μια αναμέτρηση όπου τοπικά οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όπως περιγράφει το New Yorker, η Πελτόλα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με καταγωγή Γιούπικ, έχει επικεντρώσει την εκστρατεία της στην προστασία της αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται οικονομικά από αυτήν.

Η υποχώρηση των πληθυσμών σολομού και οι αντιπαραθέσεις για τις πρακτικές της βιομηχανικής αλιείας αποτελούν ζητήματα που δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές κομματικές διαφορές.

Στην ίδια πολιτεία έχει προκύψει και δικαστική αντιπαράθεση σχετικά με την παρουσία στο ψηφοδέλτιο ενός υποψηφίου που φέρει το ίδιο επώνυμο με τον εν ενεργεία γερουσιαστή.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί δικαστική παρέμβαση στη διαδικασία πιστοποίησης του αποτελέσματος, λόγω της συμμετοχής του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν.

Σύμφωνα με το σχετικό δικόγραφο, η κυβέρνηση ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύγχυσης των ψηφοφόρων και να μην πιστοποιηθεί αποτέλεσμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εάν η κατανομή των ψήφων του ομώνυμου υποψηφίου θα μπορούσε να αλλάξει τον τελικό νικητή με βάση το σύστημα κατάταξης προτιμήσεων της πολιτείας.

Πρόκειται για αίτημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και όχι για απόφαση δικαστηρίου.

Μάλιστα, το ίδιο το δικόγραφο αναγνωρίζει ότι τα δικαστήρια της Αλάσκας είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι προσωπικά έδωσε την εντολή για τη δικαστική προσφυγή, ενώ η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μερκόφσκι εξέφρασε την αντίθεσή της.

Περιοδεία Τραμπ και διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Με συνεχείς προεκλογικές εμφανίσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να μεταφέρει την προσωπική του πολιτική επιρροή στις αναμετρήσεις για το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Αϊόβα κάλεσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν στις εκλογές με την ίδια κινητοποίηση που θα είχαν εάν ο ίδιος ήταν υποψήφιος.

Ωστόσο, δεν υιοθετούν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι πλήρως τις κυβερνητικές επιλογές.

Η Άσλεϊ Χίνσον, υποψήφια για τη Γερουσία στην Αϊόβα, έχει ζητήσει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επικαλούμενη τις επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων.

Αντίστοιχα, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Μαριάνετ Μίλερ-Μικς και Ζακ Ναν συντάχθηκαν με Δημοκρατικούς σε ψηφοφορία για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου.

Η προεκλογική περιοδεία του Τραμπ περιλαμβάνει επισκέψεις σε Κάνσας, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Αϊόβα και Φλόριντα, καθώς και συγκεντρώσεις στο Πέρι της Τζόρτζια στις 24 Οκτωβρίου και στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν στις 25 Οκτωβρίου.

Θρησκεία και ταυτότητα στην προεκλογική στρατηγική

Πέρα από την οικονομία, ο Τραμπ εντείνει και τη ρητορική του γύρω από τη θρησκεία και την πολιτισμική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το CNN επισημαίνει ότι ο πρόεδρος επιχειρεί να κινητοποιήσει συντηρητικούς ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας τις ενδιάμεσες εκλογές και ως αναμέτρηση για τις αξίες και τον χαρακτήρα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι επιθέσεις εναντίον του μουσουλμάνου Δημοκρατικού υποψηφίου Αμπντούλ Ελ Σάγιεντ στο Μίσιγκαν.

Η ανάλυση του αμερικανικού δικτύου υπογραμμίζει ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο προβληματισμένοι για την οικονομική τους κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, άλλο ρεπορτάζ του CNN καταγράφει προβληματισμό μεταξύ συνεργατών του προέδρου για τις πιθανές πολιτικές συνέπειες της εκλογικής αναμέτρησης και το ενδεχόμενο αλλαγών σε κυβερνητικά πρόσωπα μετά τις κάλπες.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις πληροφορίες περί εσωτερικών ανταγωνισμών, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες εικασίες, και υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα του Τραμπ είναι η διατήρηση των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών.

Το CNN σημειώνει, πάντως, ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό μετά τις εκλογές.

Με την κάλπη της 3ης Νοεμβρίου να πλησιάζει, η οικονομία, ο πόλεμος με το Ιράν, η πολιτική πόλωση και οι τοπικές ιδιαιτερότητες των κρίσιμων πολιτειών συνθέτουν το εκλογικό σκηνικό.

Η αναμέτρηση θα καθορίσει όχι μόνο τη σύνθεση του επόμενου Κογκρέσου, αλλά και τις δυνατότητες της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα κατά το υπόλοιπο της θητείας της.