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Σύμφωνα με την ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές έως τις 14:00 ανήλθε στο 44,9% , σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 38,9% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973, με τουλάχιστον τρία εκατομμύρια πολίτες να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που διατηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δηλώνει ο Ντιν Λιβνέ, γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.