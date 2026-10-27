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Οι Ισραηλινοί προσέρχονται την Τρίτη στις κάλπες, σε μια εκλογική αναμέτρηση με επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περισσότεροι από 250 απήχθησαν. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε στη συνέχεια το Ισραήλ στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.500 ανθρώπους.

Είναι επίσης η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την έναρξη του κοινού πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί ψηφίζουν πολιτικά κόμματα και δεν εκλέγουν απευθείας πρωθυπουργό. Οι 120 έδρες της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, κατανέμονται με το σύστημα της αναλογικής εκπροσώπησης.

Για να εισέλθει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο, πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 3,25% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο.

Καθώς η εξασφάλιση αυτοδύναμης πλειοψηφίας είναι σπάνια, τα κόμματα σχηματίζουν συνήθως κυβερνήσεις συνασπισμού. Ο πρόεδρος της χώρας αναθέτει σε μέλος της Κνεσέτ —κατά κανόνα στον πολιτικό αρχηγό που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συγκροτήσει πλειοψηφία 61 εδρών— την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Εάν οι επανειλημμένες προσπάθειες αποτύχουν, μπορεί να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Λικούντ, επέστρεψε στην εξουσία στα τέλη του 2022, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας με ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα.

Έκτοτε, ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει δοκιμαστεί από διαφωνίες σχετικά με την εκεχειρία στη Γάζα και τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και το βασικό αντιπολιτευτικό μπλοκ, με επικεφαλής τον κεντρώο πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ, να υπολείπονται των 61 εδρών που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι μικρότερα κόμματα ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις.

Στην αναμέτρηση συμμετέχουν και αραβικά κόμματα, αν και τα περισσότερα από τα βασικά εβραϊκά κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους.

Περισσότερο από το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ είναι Άραβες, ωστόσο τα αραβικά κόμματα έχουν συμμετάσχει σπάνια σε κυβερνητικούς συνασπισμούς.

Οι προτεραιότητες μιας χώρας σε πόλεμο

Η επικείμενη ψηφοφορία αποτελεί ουσιαστικά δημοψήφισμα για τον Νετανιάχου, με τις επιθέσεις της Χαμάς να έχουν «μεταμορφώσει την ισραηλινή κοινωνία», σύμφωνα με τον Λάσλο Τσίτσμαν, ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο λεγόμενος “πόλεμος των επτά μετώπων”, που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου, έχει αναμφίβολα εξαντλήσει την ισραηλινή κοινωνία», δήλωσε στο CNBC.

«Η πλευρά που θα καταφέρει να πείσει καλύτερα τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό είναι πιθανότερο να κερδίσει. Άλλα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας περιλαμβάνουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τα θρησκευτικά εβραϊκά κόμματα και τις κοινότητες των Χαρεντί», πρόσθεσε.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Εβραίους, Δρούζους και Κιρκάσιους Ισραηλινούς άνω των 18 ετών, ενώ οι περισσότεροι υπόλοιποι Άραβες πολίτες του Ισραήλ εξαιρούνται.

Η στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα νομικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Τσίτσμαν, το οικονομικό κόστος του πολέμου αποτελεί επίσης κεντρικό θέμα της εκλογικής αναμέτρησης.

«Εξαιτίας του πολέμου και των υψηλών στρατιωτικών δαπανών, τα οικονομικά ζητήματα κυριαρχούν επίσης στην προεκλογική εκστρατεία», ανέφερε στο CNBC, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ δαπανά σήμερα περίπου 8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του για στρατιωτικές δαπάνες.

«Επιπλέον, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει έναν στρατιώτη ή έφεδρο που έχει κληθεί να υπηρετήσει και έχει εγκαταλείψει την εργασία του για μήνες».

Η άμυνα και η ασφάλεια βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της εκλογικής αναμέτρησης, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σατς, πολιτικό επιστήμονα και πρώην επισκέπτη ερευνητή στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Στάνφορντ και Τζορτζτάουν.

«Για το Ισραήλ, το διακύβευμα περιλαμβάνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και την απόφαση για το πώς η στρατιωτική ισχύς μπορεί να μετατραπεί σε διαρκή ασφάλεια», ανέφερε σε μήνυμά του προς το CNBC.

«Για τους γείτονες και τους διεθνείς εταίρους του, το ερώτημα είναι εάν η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να μετατρέψει τα επιτεύγματα στα πεδία των μαχών σε βιώσιμες πολιτικές διευθετήσεις».

Ο Σατς σημείωσε ότι, ενώ οι υποστηρικτές του Νετανιάχου αντιμετωπίζουν τον εν ενεργεία πρωθυπουργό ως «έναν έμπειρο ηγέτη που αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές», οι επικριτές του καταλογίζουν αποτυχίες στην προετοιμασία, στη λογοδοσία και στον στρατηγικό προσανατολισμό.

Τον Σεπτέμβριο, αποσπάσματα βιβλίου που δημοσιεύθηκαν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz περιείχαν ισχυρισμούς ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απόλυτο ψέμα» και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει καταθέσει αγωγή για δυσφήμηση εναντίον της εφημερίδας.

Ωστόσο, ο Σατς υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη δυσαρέσκεια απέναντι στον Νετανιάχου δεν πρέπει να συγχέεται με υποστήριξη προς την Αριστερά.

«Ορισμένοι ψηφοφόροι επιθυμούν διαφορετική ηγεσία ακριβώς επειδή πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερα την ασφάλεια», εξήγησε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού και κυβερνητικού συνασπισμού δύσκολα θα οδηγούσε σε δραματική μεταβολή της στάσης του Ισραήλ απέναντι στην παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, στο Ιράν και σε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Το δεξιό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου συμμετέχει στις εκλογές με πρόγραμμα που υπόσχεται «ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς», διατήρηση μιας ελεύθερης οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και ενίσχυση «του Ισραήλ ως περιφερειακής και τεχνολογικής δύναμης».

Από την πλευρά του, το κόμμα Yashar του Άιζενκοτ δηλώνει ότι επιδιώκει να καταστήσει το Ισραήλ μια «δημοκρατική, ισχυρή, προοδευτική και ασφαλή» χώρα.

Το πρόγραμμά του δίνει επίσης έμφαση στην εθνική ασφάλεια, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πρόταση για ένταξη των υπερορθόδοξων και των αραβικών κοινοτήτων στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Παλαιστίνη, Ιράν και διεθνείς σχέσεις

Ο Φαρζάν Σαμπέτ, ανώτερος αναλυτής της εταιρείας γεωπολιτικών συμβούλων Eurasia Group, δήλωσε στο CNBC ότι τα βασικά πολιτικά μπλοκ που διεκδικούν την εξουσία υιοθετούν ιδιαίτερα σκληρές θέσεις σε θέματα ασφάλειας και αναμένεται να ακολουθήσουν συγκρίσιμες πολιτικές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού, αποτελούμενη κυρίως από κόμματα του αντιπολιτευτικού μπλοκ κατά του Νετανιάχου, «πιθανότατα θα προτιμούσε να επανεξετάσει την ισραηλινή στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη», προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν καταρτίσει σχέδια για ενδεχόμενα νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού έχει δηλώσει ότι η χώρα είναι έτοιμη για «ασύμμετρο πόλεμο».

Ο Σαμπέτ εκτίμησε ακόμη ότι το μπλοκ που αντιτίθεται στον Νετανιάχου θα μπορούσε να υιοθετήσει πιο διαλλακτική στάση σε ορισμένα ζητήματα, όπως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ιδιαίτερα εάν μια τέτοια προσέγγιση συνέβαλλε στη βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ, χωρίς να θίγονται οι βασικές ανάγκες ασφάλειας της χώρας.

Κατά τον αναλυτή, μια κυβέρνηση αποτελούμενη κυρίως από κόμματα του αντι-Νετανιάχου μπλοκ θα ήταν πιθανότερο να περιορίσει τις ενέργειες στη Δυτική Όχθη, να αντιμετωπίσει αυστηρότερα τη βία των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και να αποφύγει την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

Η Δυτική Όχθη είναι παλαιστινιακό έδαφος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη, όπου οι ισραηλινοί οικισμοί επεκτείνονται εδώ και δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια, η βία των εποίκων και ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός Παλαιστινίων έχουν προκαλέσει καταδίκες από νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Παρά τις πιθανές διαφοροποιήσεις στην εξωτερική πολιτική, ο Σαμπέτ προειδοποίησε ότι η εκλογική αναμέτρηση παραμένει αμφίρροπη.

«Παρότι η αντιπολίτευση απέναντι στον Νετανιάχου έχει το προβάδισμα στις τελευταίες ισραηλινές δημοσκοπήσεις, η αναμέτρηση θα είναι οριακή, με αρκετά πιθανά αποτελέσματα», δήλωσε στο CNBC.