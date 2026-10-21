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Οι Αμερικανοί ψηφίζουν στις 3 Νοεμβρίου στις ενδιάμεσες (midterms) εκλογές που θα καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται κέρδος τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία των ΗΠΑ, προκειμένου να ανατρέψουν τις οριακές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικάνων (218-214 και 53-47 αντίστοιχα).

Ευρέως αναμένεται ότι οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής, αλλά η έκβαση στη Γερουσία είναι πολύ αμφίρροπη.

Το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για τις υψηλές τιμές της βενζίνης και φαίνονται έτοιμοι να τιμωρήσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα θα ψήφιζαν αν οι εκλογές για το Κογκρέσο διεξάγονταν σήμερα —στη λεγόμενη «γενική ψηφοφορία»—, περίπου το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 35% τους Ρεπουμπλικάνους.

Με το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του και τις δημοσκοπήσεις να ευνοούν τους Δημοκρατικούς, οι εκλογές ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν κατά κόρον, ο Τραμπ θα διατηρήσει το δικαίωμα βέτο και την ευρεία εκτελεστική εξουσία, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να θεσπίσουν σημαντική νομοθεσία.

Αναλυτές που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters δήλωσαν ότι το 2027 είναι πιθανό να ξεσπάσουν διαμάχες σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους και τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Αυτές είναι οι πιθανές περιπτώσεις:

Πλειοψηφία Δημοκρατικών στη Βουλή: 5 έως 20 έδρες

– Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής, το δικαίωμα έκδοσης κλήτευσης και τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες εναντίον του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

– Τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ που θα αποτελέσουν στόχο κλήσεων σε κατάθεση ενδέχεται να τις αγνοήσουν, καθώς είναι απίθανο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι πιστό στον Τραμπ, να τις επιβάλει.

– Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα βέτο και ευρεία εξουσία σε θέματα δασμών, μετανάστευσης και εξωτερικής πολιτικής.

– Οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία θα εμποδίσουν τις περισσότερες προτεραιότητες των Δημοκρατικών.

– Οι Δημοκρατικοί μπορούν να ψηφίσουν συμβολικά νομοσχέδια «με μήνυμα» σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην άμβλωση, τη στέγαση και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ελάχιστα, αν όχι κανένα, είναι πιθανό να γίνουν νόμοι.

– Το 2027 διαφαίνονται διαμάχες για το ανώτατο όριο του χρέους, μάχες για τον προϋπολογισμό και απειλές για κλείσιμο της κυβέρνησης.

Πλειοψηφία Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 20 έως 40 έδρες

– Η ηγεσία έχει μεγαλύτερο περιθώριο να απορροφήσει αποστασίες και να προωθήσει τις προτεραιότητες των Δημοκρατικών.

– Μια μεγαλύτερη ομάδα νεοεκλεγμένων βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων πιο προοδευτικών μελών, θα μπορούσε να εντείνει τις εκκλήσεις για την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη.

– Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να είναι πιο πρόθυμοι να διαχωριστούν από τον Τραμπ σε μη δημοφιλή ζητήματα, όπως οι δασμοί και ο πόλεμος με το Ιράν.

– Μια μεγαλύτερη πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση τους στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και το ανώτατο όριο του χρέους, διευκολύνοντας την επίτευξη παραχωρήσεων από τους Ρεπουμπλικάνους.

– Οι Δημοκρατικοί διαθέτουν περισσότερες ψήφους και έχουν ευκολότερο δρόμο για την ψήφιση νομοσχεδίων σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην άμβλωση και το κόστος διαβίωσης, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας να αντιμετωπίσουν δύσκολες ψηφοφορίες.

Διαχωρισμός της Γερουσίας 50-50

– Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να σπάσει την ισοπαλία στις ψηφοφορίες.

– Μια χούφτα γερουσιαστών που είναι πρόθυμοι να διαχωριστούν από το κόμμα τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων, θα μπορούσαν να γίνουν τα «ατού» σε κρίσιμες ψηφοφορίες.

– Οι μάχες για το ανώτατο όριο του χρέους και τον προϋπολογισμό γίνονται πιο απρόβλεπτες, καθώς κανένα κόμμα δεν μπορεί να αντέξει αποστασίες, δίνοντας έτσι σε λίγους γερουσιαστές τη δύναμη να διαμορφώσουν ή να καθυστερήσουν μια συμφωνία.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν Βουλή και Γερουσία

Ο έλεγχος της Γερουσίας ενδέχεται να έχει σοβαρότερες συνέπειες από τον έλεγχο της Βουλής και μόνο, καθώς η Γερουσία αποφασίζει για τις δικαστικές επικυρώσεις, τους διορισμούς υπουργών και τις υποψηφιότητες πρεσβευτών.

Πλειοψηφία Δημοκρατικών στη Γερουσία: 2 έδρες

Οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο των επιτροπών της Γερουσίας και της ημερήσιας διάταξης της αίθουσας.

– Πιθανότατα θα εμποδίσουν πολλούς από τους δικαστικούς υποψηφίους του Τραμπ και ενδέχεται να επιδιώξουν να καθυστερήσουν την κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2028.

– Οι Ρεπουμπλικανοί πιθανότατα θα επιταχύνουν τις επικυρώσεις πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

– Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα βέτο και την εκτελεστική εξουσία. Η ψήφιση σημαντικής νομοθεσίας παραμένει δύσκολη, καθώς τα περισσότερα νομοσχέδια απαιτούν 60 ψήφους για να ξεπεραστεί η τακτική της καθυστέρησης («filibuster»), ένας κανόνας της Γερουσίας που επιτρέπει στο κόμμα της μειοψηφίας να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τη νομοθεσία.

– Ο έλεγχος και των δύο σωμάτων παρέχει στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στις διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο του χρέους και τον προϋπολογισμό, αν και ο κίνδυνος δημοσιονομικών αδιεξόδων παραμένει σημαντικός.

Πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Γερουσία: 4 έως 6 έδρες

– Η ηγεσία εξαρτάται λιγότερο από μεμονωμένους γερουσιαστές και μπορεί να αντέξει κάποιες αποστασίες.

– Οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν νομοσχέδια σχετικά με δασμούς, κέντρα δεδομένων, υγειονομική περίθαλψη, κόστος διαβίωσης και περιορισμούς στις προεδρικές εξουσίες σε θέματα πολέμου, και να αναγκάσουν τον Τραμπ να ασκήσει βέτο.

– Αυτές οι διαμάχες για το βέτο βοηθούν τους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν την προεκλογική εκστρατεία του 2028.

– Οι επικυρώσεις δικαστικών διορισμών ουσιαστικά σταματούν.

– Με μεγαλύτερη πλειοψηφία, οι ψηφοφόροι πιθανότατα θα προσβλέπουν στους Δημοκρατικούς να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, και όχι απλώς να αντιταχθούν στον Τραμπ.

– Ο Τραμπ αποκτά έναν πολιτικό αντίπαλο, ο οποίος του επιτρέπει να μοιράζεται την ευθύνη για τις αδυναμίες της Ουάσινγκτον και ενδεχομένως να αποδώσει τα οικονομικά προβλήματα και τις υψηλές τιμές στους Δημοκρατικούς, για τους οποίους μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι πλέον συνυπεύθυνοι για την οικονομία.

Πλειοψηφία Δημοκρατικών στη Γερουσία: 8 ή περισσότερες έδρες

– Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια σαφή εκλογική εντολή και να υποστηρίξουν ότι οι ψηφοφόροι καταδίκασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε το πρώτο μισό της δεύτερης θητείας του.

– Οι Δημοκρατικοί εισέρχονται στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις με τους Ρεπουμπλικάνους και τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και το ανώτατο όριο του χρέους από την ισχυρότερη δυνατή θέση, καθώς διαθέτουν περισσότερες ψήφους για να εγκρίνουν τα σχετικά νομοσχέδια.

– Οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να μην διαθέτουν τις ψήφους για να ξεπεράσουν τις τακτικές καθυστέρησης, να παρακάμψουν βέτο ή να καταδικάσουν τον Τραμπ σε οποιαδήποτε δίκη μομφής, εάν οι Δημοκρατικοί της Βουλής αποφασίσουν να του ασκήσουν μομφή.

Τα πράγματα παραμένουν ως έχουν

Αν και είναι απίθανο, δεδομένου του αριθμού των ευάλωτων Ρεπουμπλικάνων της Βουλής που υπερασπίζονται τις έδρες τους, αυτό παραμένει πιθανό.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί θα διεκδικούσαν μια νέα εντολή για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Με τον ενιαίο έλεγχο της Ουάσιγκτον, ένας ενθαρρυμένος Τραμπ θα αντιμετώπιζε ελάχιστους περιορισμούς από το Κογκρέσο και θα συνέχιζε να προωθεί υποψηφίους για δικαστικές θέσεις και άλλους διορισμούς. Ο κίνδυνος σημαντικών αντιπαραθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό, το κλείσιμο της κυβέρνησης και το ανώτατο όριο του χρέους θα μειωνόταν.