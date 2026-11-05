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Όταν το υψηλό κόστος ζωής γίνεται αβάσταχτο, ορισμένες γωνιές του πλανήτη προσφέρουν μια δελεαστική εναλλακτική. Πρόκειται για περιοχές που όχι μόνο υποδέχονται θερμά νέους κατοίκους, αλλά φτάνουν στο σημείο να τους πληρώσουν, προσφέροντας κίνητρα που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 30.000 δολάρια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση υποπληθυσμένων κοινοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μετακομίσουν σε πολύβουες μητροπόλεις, αλλά σε γραφικά χωριά και απομονωμένα νησιά. Παρότι τα κίνητρα συνοδεύονται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όρια ηλικίας, ελάχιστο χρόνο παραμονής ή απαιτήσεις αγοράς ακινήτου η προοπτική μιας εντελώς διαφορετικής ποιότητας ζωής παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, όπως αναφέρει το Business Insider.

Albinen, Ελβετία

Σε μια προσπάθεια να ανανεώσει τον γηράσκοντα πληθυσμό του, το αλπικό χωριό Albinen στο καντόνι Valais προσφέρει 25.000 φράγκα (περίπου 30.412 δολάρια) ανά ενήλικα και 10.000 φράγκα ανά παιδί. Το χωριό αριθμεί λιγότερους από 300 κατοίκους και προσφέρει την απόλυτη ηρεμία, καθώς δεν διαθέτει καν σχολείο, τράπεζα ή ταχυδρομείο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών, να αγοράσουν κατοικία αξίας άνω των 200.000 φράγκων και να δεσμευτούν για δεκαετή παραμονή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούνται να επιστρέψουν την επιχορήγηση.

Αντικύθηρα, Ελλάδα

Το απομακρυσμένο αυτό νησί του Αιγαίου, με τα κρυστάλλινα νερά και τους απόκρημνους βράχους, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα προσέλκυσης οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά. Προσφέρεται μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ για έως και τρία χρόνια, μαζί με δωρεάν στέγαση και σίτιση. Παρότι το πρόγραμμα είχε προσωρινά παύσει, επανήλθε με τη στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα σε επαγγέλματα όπως ψαράδες, αρτοποιούς και οικοδόμους. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές, αν και οι μετακομίσεις εκκρεμούν μέχρι την ολοκλήρωση των κατοικιών.

Σαρδηνία, Ιταλία

Η περιφέρεια της Σαρδηνίας προσφέρει επιχορήγηση 15.000 ευρώ για την ανακαινιση κατοικίας σε όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα, το οποίο αρχικά αφορούσε χωριά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, επεκτάθηκε σε οικισμούς έως και 5.000 κατοίκων. Επιπλέον, παρέχονται μηνιαία επιδόματα 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο, με την υποχρέωση ο δικαιούχος να δηλώσει τη Σαρδηνία ως κύρια κατοικία του εντός 18 μηνών.

Ιρλανδία

Μέσω της πρωτοβουλίας «Our Living Islands», η ιρλανδική κυβέρνηση προσφέρει έως και 70.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ένα από τα 30 απομονωμένα παράκτια νησιά της που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας. Βασική προϋπόθεση είναι η αγορά ακινήτου κατασκευασμένου πριν από το 1993 μέσω του προγράμματος «Croí Cónaithe», με το ποσό της επιχορήγησης να διατίθεται αποκλειστικά για την ανακαίνιση και την αποκατάσταση της κατοικίας.

Ιαπωνία

Με στόχο την αποσυμφόρηση του Τόκιο και την αναζωογόνηση της υπαίθρου, η Ιαπωνία παρέχει επιχορήγηση μετεγκατάστασης ύψους 1 εκατομμυρίου γιεν (περίπου 6.400 δολάρια) ανά νοικοκυριό ή 600.000 γιεν για μεμονωμένα άτομα. Το ποσό μπορεί να αυξηθεί αν μεταφερθεί παράλληλα και μια επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται καθεστώς μόνιμης ή μακροχρόνιας διαμονής στη χώρα, καθώς η απλή βίζα εργασίας δεν επαρκεί.

Λα Ριόχα, Ισπανία

Το πρόγραμμα «Revive» στη βόρεια αυτή επαρχία της Ισπανίας προσκαλεί άτομα κάτω των 45 ετών να κατοικήσουν σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Τα οικονομικά κίνητρα κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος του χωριού, φτάνοντας έως και τις 40.000 ευρώ για οικισμούς με λιγότερους από 500 κατοίκους. Η ενίσχυση προορίζεται για την αγορά ή ανακαίνιση ακινήτου, στο οποίο ο δικαιούχος οφείλει να διαμείνει για τουλάχιστον πέντε χρόνια.