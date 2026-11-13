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Εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν χωρίς πρόσβαση στα email τους, στις συνομιλίες και στις τηλεδιασκέψεις του Teams, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, εξαιτίας μιας εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών Microsoft 365.

Το περιστατικό επηρέασε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, ακόμη και εργαζομένους της ίδιας της Microsoft, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις ψηφιακές υποδομές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Τι ακριβώς συνέβη, ποια φαίνεται να είναι η αιτία της βλάβης και τι αποκαλύπτει το περιστατικό για τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών το 2026;

Τι συνέβη στη Microsoft;

Περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας, η ιστοσελίδα καταγραφής τεχνικών προβλημάτων Downdetector παρουσίασε απότομη αύξηση στις αναφορές χρηστών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με το Microsoft 365, τη σουίτα εφαρμογών και υπηρεσιών cloud που περιλαμβάνει τα Teams, Word, Excel, PowerPoint και Outlook.

Εκείνη τη στιγμή, οι αναφορές προβλημάτων είχαν φτάσει σχεδόν τις 130.000.

Το πρωί της Παρασκευής, η εταιρεία είχε περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων στο Microsoft Exchange, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία βασίζεται το Outlook.

Οι τηλεδιασκέψεις και οι συνομιλίες μέσω Teams είχαν επανέλθει σε λειτουργία.

Στην τελευταία ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, στις 09:10 το πρωί, η Microsoft ανέφερε:

«Βλέπουμε πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης, αλλά η δυναμικότητα των υπηρεσιών δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα και η κατάστασή τους παραμένει μεταβλητή, καθώς η κίνηση επανεισάγεται προσεκτικά».

Ποια ήταν η αιτία του παγκόσμιου μπλακ άουτ;

Μέχρι στιγμής, το πρόβλημα φαίνεται να συνδέεται με μια αλλαγή στις ρυθμίσεις παραμέτρων του συστήματος, η οποία προκάλεσε υπερφόρτωση ορισμένων διακομιστών και οδήγησε στην απενεργοποίησή τους, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έδωσε η Microsoft και μεταδίδει ο Guardian.

Όταν η εταιρεία επιχείρησε να εφαρμόσει μια διορθωτική παρέμβαση, οι διακομιστές που είχαν επανέλθει σε λειτουργία σταμάτησαν και πάλι να ανταποκρίνονται, μόλις άρχισε να επιστρέφει η κίνηση των χρηστών.

Καθώς ορισμένοι διακομιστές έβγαιναν εκτός λειτουργίας, η κίνηση ανακατευθυνόταν προς εκείνους που παρέμεναν ενεργοί, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα υπερφόρτωσης.

Προκειμένου να κατανοήσει τι ακριβώς προκαλούσε τις αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες, η Microsoft άρχισε να περιορίζει την κίνηση προς τους επηρεαζόμενους διακομιστές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Παράλληλα, σε ορισμένους διακομιστές επανέφερε προηγούμενη έκδοση των ρυθμίσεων λογισμικού, ώστε να διαπιστώσει εάν αυτή η παρέμβαση θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα.

Γιατί διαρκεί τόσο πολύ η αποκατάσταση;

Μια τόσο παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας σε μια υπηρεσία τόσο κρίσιμη όσο το Microsoft 365 θεωρείται ασυνήθιστη.

Η εταιρεία δεν έχει εξηγήσει γιατί η αποκατάσταση καθυστερεί τόσο πολύ. Ωστόσο, οι ενημερώσεις της προσφέρουν μια πιθανή ένδειξη.

Οι διακομιστές που είχαν αποκατασταθεί σταματούσαν ξανά να ανταποκρίνονται, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να δοκιμάζουν εναλλακτικές λύσεις.

Αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι έχει επιμηκύνει τον χρόνο που απαιτείται για την πλήρη επαναφορά των συστημάτων.

Ποιες χώρες και υπηρεσίες επηρεάστηκαν;

Στην Αυστραλία, πολλοί χρήστες που βασίζονται στο Microsoft 365 ανέφεραν την Παρασκευή ότι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματά τους.

Δήμοι, πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια και σχολεία ενημέρωσαν το κοινό ότι δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιχειρήσεις και υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν το Microsoft 365 για την επικοινωνία τους ανέφεραν επίσης προβλήματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι δικές τους βασικές υπηρεσίες εξακολουθούσαν να λειτουργούν.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται στενά» με τη Microsoft για να αξιολογήσει τυχόν επιπτώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των διαταραχών».

Σοβαρά προβλήματα στο βρετανικό σύστημα υγείας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), το οποίο στην Αγγλία έχει συνάψει πενταετή συμφωνία για τη χρήση του Microsoft 365, ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι συνεδρίες θεραπείας εξ αποστάσεως.

Πηγές από το NHS ανέφεραν ότι το σύστημα υγείας αντιμετώπιζε «εκτεταμένες» και «σοβαρές» δυσλειτουργίες, με εργαζομένους να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε email και πληροφοριακά συστήματα.

Η διακοπή επηρέασε επίσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του NHS.

Φαρμακεία ανέφεραν προβλήματα στην επικοινωνία με ορισμένα ιατρεία γενικών γιατρών σχετικά με συνταγογραφήσεις, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικούς χρόνους αναμονής για την προμήθεια φαρμάκων.

Παράλληλα, αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στη Βρετανία κάλεσαν τους πολίτες να μην επιχειρούν να καταγγείλουν εγκλήματα μέσω διαδικτύου, αλλά να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο.

Ορισμένα σχολεία ενημέρωσαν τους γονείς ότι υπηρεσίες όπως το email και το Teams είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι η δήλωση παρουσιών ή απουσιών έπρεπε να πραγματοποιείται τηλεφωνικά.

Προβλήματα σε αεροπορικές εταιρείες, χρηματαγορές και επιχειρήσεις

Στην Ινδία, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω email.

Στην Ταϊβάν, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και εταιρείες επενδυτικών καταπιστευμάτων ανέφεραν δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ορισμένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να πιστοποιήσουν την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες πλατφόρμες συναλλαγών.

Στην Ιαπωνία, η εταιρεία μεταφορών Sagawa Express ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να δέχεται ηλεκτρονικές κρατήσεις για ορισμένες υπηρεσίες της σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία Taisho ανέφερε ότι αναγκαζόταν να διαχειρίζεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου.

Μετά την πρόσφατη επίθεση μέσω πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στο Medicare και το κύμα κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη, που έθεσαν εκτός λειτουργίας ψυγεία συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, ορισμένοι έσπευσαν να υποθέσουν ότι το παγκόσμιο μπλακ άουτ αποτελούσε νέα επίθεση σε κρίσιμες υποδομές.

Ωστόσο, η Microsoft έσπευσε να διαψεύσει αυτή την εκδοχή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Τι αποκαλύπτει το περιστατικό για την εξάρτησή μας από το cloud;

Όπως υποδηλώνει και η ονομασία Microsoft 365, ο κόσμος έχει συνηθίσει πλέον να θεωρεί δεδομένη τη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το λογισμικό δεν εγκαθίσταται πλέον αποκλειστικά στους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά φιλοξενείται και σε διακομιστές που ανήκουν σε εταιρείες τεχνολογίας.

Αυτό σημαίνει ότι διακοπές λειτουργίας όπως η συγκεκριμένη είναι αναπόφευκτο να συμβαίνουν.

Τις περισσότερες φορές είναι σύντομες, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η αποκατάσταση διαρκεί πολύ περισσότερο.

Τα προηγούμενα χρόνια, περιστατικά που αφορούσαν παρόχους τηλεπικοινωνιών, προβλήματα στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας που συνδέθηκε με την CrowdStrike έδειξαν πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι αιτίες ενός εκτεταμένου ψηφιακού μπλακ άουτ.

Η λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών εξαρτάται από πολλά διαφορετικά και αλληλοσυνδεόμενα συστήματα.

Ωστόσο, οι συνέπειες μιας βλάβης σε ένα από αυτά είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου RMIT, Μαρκ Γκρέγκορι, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι σημαντικό οι οργανισμοί να δοκιμάζουν διεξοδικά τις ενημερώσεις λογισμικού πριν τις εφαρμόσουν στα ενεργά δίκτυά τους.

Αυτό πρέπει να γίνεται παράλληλα με τους πρόσθετους ελέγχους κυβερνοασφάλειας που οφείλουν να πραγματοποιούν οι εταιρείες, ώστε να προστατεύουν τις υπηρεσίες τους από επιτιθέμενους που διαθέτουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να εντοπίζουν ευπάθειες ταχύτερα από ποτέ.

Ο Γκρέγκορι έχει υποστηρίξει ότι οι εταιρείες που εξαρτώνται από υπηρεσίες όπως το Microsoft 365 θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικές επιλογές, όπως το Gmail της Google, για την περίπτωση μιας μεγάλης διακοπής λειτουργίας.

Άλλοι έχουν προτείνει το LibreOffice, τη δωρεάν σουίτα εφαρμογών γραφείου ανοικτού κώδικα, ως εναλλακτική λύση αντί του Microsoft Office.