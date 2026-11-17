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Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υγειονομικών αρχών μπαίνει η ασφάλεια των δημοφιλών φαρμάκων αδυνατίσματος GLP-1, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα εγείρουν ανησυχίες για πιθανή σύνδεσή τους με μια σπάνια, αλλά δυνητικά σοβαρή πάθηση των ματιών.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαιτεί την προσθήκη νέων προειδοποιήσεων ασφαλείας στις πληροφορίες όλων των φαρμάκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, έπειτα από την αξιολόγηση στοιχείων που υποδηλώνουν ενδεχόμενη αύξηση του κινδύνου εμφάνισης οφθαλμικής βλάβης.

Η πάθηση ονομάζεται μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION) και μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια μείωση της όρασης, ακόμη και μόνιμη απώλειά της.

Πρόκειται για μια σπάνια κατάσταση, η οποία προκαλείται όταν περιορίζεται η ροή αίματος στο πρόσθιο τμήμα του οπτικού νεύρου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση ανάμεσα στη λήψη φαρμάκων GLP-1 και στην εμφάνιση της NAION.

Ο FDA επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά της συγκεκριμένης πάθησης σε ασθενείς που χρησιμοποιούσαν όλα τα προϊόντα GLP-1 τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.

Τι έδειξαν οι μελέτες σε περισσότερους από 134.000 ασθενείς

Η απόφαση για την ενίσχυση των προειδοποιήσεων ακολούθησε εκτεταμένη εξέταση επιστημονικών δεδομένων, η οποία περιλάμβανε κλινικές δοκιμές, πληροφορίες από την πραγματική κλινική πρακτική και δημοσιευμένες έρευνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε ανάλυση 126 κλινικών δοκιμών με τη συμμετοχή περισσότερων από 134.000 ασθενών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ όσων λάμβαναν φάρμακα GLP-1 καταγράφηκαν 6,4 περιστατικά NAION ανά 100.000 ασθενο-έτη, έναντι 3,8 περιστατικών μεταξύ ασθενών που υποβάλλονταν σε άλλες θεραπείες ή λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Η συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης λαμβάνει υπόψη τόσο τον αριθμό των ασθενών όσο και τη συνολική διάρκεια παρακολούθησής τους.

Παρότι η συχνότητα εμφάνισης της πάθησης παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, η διαφορά που καταγράφηκε ενίσχυσε τον προβληματισμό των αρμόδιων αρχών.

Πρόσθετες μελέτες εντόπισαν επίσης ενδείξεις αυξημένου κινδύνου, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνουν ότι τα φάρμακα αποτελούν την άμεση αιτία εμφάνισης της οφθαλμικής νευροπάθειας.

Η αντίδραση της Novo Nordisk και τα οικονομικά αποτελέσματα

Η Novo Nordisk, η φαρμακευτική εταιρεία που παράγει τα ευρέως γνωστά Ozempic και Wegovy, αμφισβητεί ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν αιτιώδη σύνδεση.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα δεδομένα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου και αποτελέσματος και παραμένουμε βέβαιοι για το προφίλ οφέλους-κινδύνου των φαρμάκων GLP-1 που παράγουμε», ανέφερε η εταιρεία.

Στο οικονομικό σκέλος, η Novo Nordisk ανακοίνωσε ζημίες 3,6 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι κερδών 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η επιδείνωση αποδόθηκε σε μη ταμειακές επιβαρύνσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απομείωση στη Γερμανία λόγω μεταβολών των επιτοκίων και απομείωση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιορισμένες επιπτώσεις αναμένονται στη χρήση των GLP-1

Παρά τις νέες προειδοποιήσεις, η εκτίμηση είναι ότι η ζήτηση για τα φάρμακα GLP-1 δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά.

Αναλυτές της Citi θεωρούν ότι η απόφαση του FDA θα προσελκύσει την προσοχή ασθενών και επενδυτών, αλλά πιθανότατα θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις στη συνολική χρήση των συγκεκριμένων θεραπειών.

Η ανακοίνωση ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή ανησυχία, ιδιαίτερα λόγω της σοβαρότητας μιας ενδεχόμενης απώλειας όρασης.

Ωστόσο, η σπανιότητα της NAION και τα σημαντικά θεραπευτικά οφέλη των GLP-1 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αξιοποίησή τους.

Τα οφέλη αυτά αφορούν τη μείωση του σωματικού βάρους, τον έλεγχο της γλυκόζης, την καρδιαγγειακή και νεφρική υγεία, καθώς και την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας.

Κατά συνέπεια, η νέα προειδοποίηση αναμένεται να ενισχύσει την ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα σε εκτεταμένες αλλαγές στις πρακτικές συνταγογράφησης.

Η τελική αξιολόγηση του οφέλους και του κινδύνου παραμένει καθοριστική για τη χορήγηση των συγκεκριμένων θεραπειών, ενώ οποιαδήποτε αιφνίδια μεταβολή της όρασης απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση.