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Την ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο επίμονος πληθωρισμός αναγνώρισαν τα στελέχη της Federal Reserve κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσουν προσωρινά αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική, ώστε να συγκεντρώσουν περισσότερα οικονομικά στοιχεία.

Αυτό προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (18/11), αποκαλύπτοντας ότι οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας εμφανίζονται ολοένα περισσότερο προβληματισμένοι όχι μόνο για τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα, η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τους υπευθύνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να επισημαίνουν ότι η αυξημένη ζήτηση που συνδέεται με τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει «σημαντική πηγή πληθωριστικού κινδύνου».

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι «οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία ήταν εκτεταμένες» και απαιτούσαν την ανάληψη δράσης. Ορισμένοι υποστήριξαν μάλιστα ότι η Fed θα έπρεπε ήδη από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Δύο συμμετέχοντες έθεσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να χρειαστεί μεγαλύτερη αύξηση κατά την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, τον Δεκέμβριο.

Σχεδόν καθολική συμφωνία για νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με τα πρακτικά, σχεδόν όλα τα μέλη της Fed έκριναν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, με βάση τις βασικές τους προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας.

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι, με βάση το βασικό τους σενάριο για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, θα ήταν πιθανότατα σκόπιμη η ανάληψη περαιτέρω δράσης για την αύξηση του εύρους-στόχου του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα πρακτικά.

Πάντως, η συζήτηση για το μέγεθος της επόμενης αύξησης έχει ήδη ενταθεί. Σε συνέντευξή του στο CNBC την Τετάρτη, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ επανέλαβε την άποψή του ότι η FOMC θα πρέπει να εξετάσει αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για μια σαφώς πιο επιθετική προσέγγιση από εκείνη που υιοθετούν δημοσίως οι περισσότεροι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας.

Η AI στο μικροσκόπιο της Fed – Φόβοι για χρέος και χρηματοπιστωτική αστάθεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκταση της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τα στελέχη της Fed εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα σχετικά έργα.

Οι οικονομολόγοι της κεντρικής τράπεζας που ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι οι δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης εκτός ισολογισμού και οι κυκλικές χρηματοδοτικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τις ζημίες, εάν οι αποδόσεις των επενδύσεων στην AI αποδειχθούν χαμηλότερες των προσδοκιών.

«Τα περισσότερα μέλη παρατήρησαν ότι το χρέος που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς και ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης πραγματοποιήθηκε μέσω σύνθετων και αδιαφανών χρηματοδοτικών δομών», αναφέρεται στα πρακτικά.

Παράλληλα, «ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι η έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνεται ολοένα περισσότερο σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών».

Οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν την αυξανόμενη προσοχή που δίνει η Fed στις χρηματοδοτικές διασυνδέσεις των επιχειρήσεων του κλάδου της AI, καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό συνεχίζουν να αυξάνονται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.

Παρά τους συγκεκριμένους κινδύνους, οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί αισθητά από το 2027 και μετά, καθώς θα εξασθενούν σταδιακά οι επιπτώσεις των σημερινών οικονομικών διαταραχών.

Η απόφαση του Οκτωβρίου και οι δύο διαφωνίες

Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, η FOMC αποφάσισε τελικά, με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά, να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας στο εύρος 3,75%–4%.

Οι δύο διαφωνούντες ήταν η διοικητής Λίζα Κουκ και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, οι οποίες τάχθηκαν υπέρ άμεσης αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, όσοι υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα επικαλέστηκαν τα οφέλη από τη συγκέντρωση περισσότερων οικονομικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, τα συγκεκριμένα μέλη «επισήμαναν τα οφέλη από τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων, τα οποία θα βοηθούσαν στον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% της Επιτροπής».

Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αξιωματούχων, καθώς επιβεβαίωσαν ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών εξακολουθεί να κινείται αισθητά υψηλότερα από τον στόχο της Fed.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, ενώ ο δομικός δείκτης, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν υψηλότερες κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Γουόλερ: Ίσως χρειαστεί να «σοκάρουμε» τις αγορές

Παρότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed που έχουν τοποθετηθεί δημοσίως υποστηρίζουν μια προσεκτική και υπομονετική προσέγγιση, ο Κρίστοφερ Γουόλερ εμφανίζεται υπέρ μιας αποφασιστικότερης παρέμβασης.

Μιλώντας την Τετάρτη, υποστήριξε ότι η Fed ενδέχεται να χρειαστεί να «σοκάρει» τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εγκρίνοντας αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ο Γουόλερ είναι ο μοναδικός κεντρικός τραπεζίτης που έχει υποστηρίξει δημόσια τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, έχει εκτιμήσει ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν συνολικά έως και κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέχρι την άνοιξη του 2027.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ότι η κεντρική τράπεζα κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της εάν δεν αναλάβει δράση για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Πόλεμος στο Ιράν και δασμοί Τραμπ περιπλέκουν τις αποφάσεις

Στο επίκεντρο του προβληματισμού των αξιωματούχων βρίσκεται το κατά πόσον οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλέον αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους γεγονότα ως προσωρινές διαταραχές, οι οποίες δεν απαιτούν απαραίτητα άμεση αντίδραση μέσω της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι οι αρχικές ανατιμήσεις ενδέχεται να μεταδίδονται σταδιακά σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Fed, στις 8–9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές προεξοφλούν πλήρως αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αποδίδουν μικρή πιθανότητα σε μεγαλύτερη αύξηση, κατά 50 μονάδες βάσης.