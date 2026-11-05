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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία την Πέμπτη, καθώς η γενική απεργία που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα απειλεί να παραλύσει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Περισσότερες από 220 διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη την επικράτεια, ενώ 70.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Η κινητοποίηση αποτελεί ακόμη μία δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία δυσκολεύεται να περιορίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από μαθητές οι οποίοι απέκλειαν τα λύκειά τους και εξελίχθηκαν τον Οκτώβριο σε εκτεταμένες διαδηλώσεις, βίαιες συγκρούσεις και λεηλασίες.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκονται η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής και οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα εργατικά συνδικάτα καλούν σε μαζική συμμετοχή εργαζομένους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με τις κινητοποιήσεις να αναμένεται να επηρεάσουν τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις τράπεζες και σειρά άλλων υπηρεσιών.

70.000 αστυνομικοί επί ποδός – Φόβοι για νέα επεισόδια

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περισσότερες από 220 συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Για την επιτήρηση των κινητοποιήσεων θα αναπτυχθούν 70.000 αστυνομικοί, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον που είχε κινητοποιηθεί κατά τις πανεθνικές διαδηλώσεις των δύο προηγούμενων Σαββατοκύριακων.

Παρότι οι απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερο οργανωμένη και παραδοσιακή μορφή σε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οι αρχές φοβούνται ότι ομάδες διαδηλωτών θα επιχειρήσουν να προκαλέσουν νέα επεισόδια.

«Υπάρχουν σαφείς προσπάθειες κλιμάκωσης της κατάστασης», προειδοποίησε ο Νουνιές.

Όπως εξήγησε, η αστυνομική κινητοποίηση θα προσαρμοστεί αναλόγως, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των πορειών και την αποτροπή βίας, καταστροφών και λεηλασιών.

Μαθητές και «κίτρινα γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα συνδικάτα

Αν και η γενική απεργία δεν αποτελεί επισήμως μέρος του μαθητικού κινήματος, οι διοργανωτές επιδιώκουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις που έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους τα τρία προηγούμενα Σάββατα.

Μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, ενώ παρουσία στις κινητοποιήσεις σχεδιάζουν και μέλη του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων».

Το συγκεκριμένο κίνημα είχε προκαλέσει μεγάλη πολιτική και κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία από το 2018 έως το 2020, με αρχική αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η επιστροφή του στις διαδηλώσεις αναδεικνύει το εύρος της σημερινής κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ένα κίνημα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο από λίγα λύκεια γύρω από το Παρίσι έχει πλέον εξελιχθεί σε πανεθνική κινητοποίηση, προσελκύοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.

Οι εικόνες βίας που συγκλόνισαν τη Γαλλία

Η ένταση των προηγούμενων εβδομάδων έχει ενισχύσει την ανησυχία των γαλλικών αρχών για την εξέλιξη της γενικής απεργίας.

Οι διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες αρχικά εξελίσσονταν σχετικά ειρηνικά, κατέληξαν σε εμπρησμούς, λεηλασίες και βίαιες συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις της 24ης και της 31ης Οκτωβρίου ήταν λιγότερο καταστροφικές, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Ιδιαίτερη οργή προκάλεσαν οι εικόνες από το προηγούμενο Σάββατο, όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά των δυνάμεων καταστολής, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας αστυνομικός να τυλιχθεί προσωρινά στις φλόγες.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα.

Ο υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε αποτυχία των αρχών

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης για τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου, ο Λοράν Νουνιές αναγνώρισε ότι οι αρχές απέτυχαν να προβλέψουν την έκταση και την ταυτόχρονη εκδήλωση των επεισοδίων.

Όπως εξήγησε, οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει τον κίνδυνο μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων, βίαιων ενεργειών και λεηλασιών.

Ωστόσο, δεν είχε προβλεφθεί ότι όλα αυτά τα φαινόμενα θα εκδηλώνονταν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, υπερβαίνοντας την επιχειρησιακή δυνατότητα της αστυνομίας.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτή την αποτυχία πρόβλεψης», δήλωσε.

«Δεν είχαμε προβλέψει ότι όλα αυτά τα γεγονότα, για τα οποία είχαν προειδοποιήσει οι υπηρεσίες πληροφοριών, θα εκδηλώνονταν ταυτόχρονα και διάσπαρτα, υπερφορτώνοντας την αστυνομική αντίδραση», πρόσθεσε.

Μετά τα επεισόδια, οι αρχές στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο επέβαλαν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απαγορεύσεις μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων, περιορισμοί κυκλοφορίας, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο για ανηλίκους, και μεταφορά των διαδρομών των διαδηλώσεων προς τις παρυφές των πόλεων, μακριά από εμπορικούς δρόμους και τουριστικές περιοχές.

Υποχωρούν οι μαθητικές καταλήψεις, αλλά συνεχίζεται η αναταραχή

Παρά τη γενικευμένη κοινωνική ένταση, ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι κινητοποιήσεις στα σχολεία έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται.

Μετά τη λήξη των σχολικών διακοπών διάρκειας δύο εβδομάδων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα, οι αποκλεισμοί σχολικών μονάδων εμφανίζονται αισθητά περιορισμένοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από τις αρχές της εβδομάδας λιγότερα από 50 λύκεια, σε σύνολο άνω των 3.700, αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω αποκλεισμών.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

«Το 99% των μαθητών λυκείου έχει επιστρέψει στο σχολείο», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Όπως πρόσθεσε, ο αποκλεισμός ενός σχολείου σε αυτή τη φάση θέτει σε κίνδυνο την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των μαθητικών κινητοποιήσεων δεν σημαίνει ότι περιορίζεται και η συμμετοχή των εργαζομένων στη γενική απεργία.

Απεργίες σε σχολεία, τρένα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σημαντικές αναταράξεις αναμένονται στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, περισσότερο από το 17% του προσωπικού του, το οποίο αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους, αναμένεται να συμμετάσχει στην απεργία.

Στον σιδηροδρομικό τομέα, τα συνδικάτα έχουν επίσης προκηρύξει κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις κυριότερες εθνικές και περιφερειακές εταιρείες σιδηροδρομικών μεταφορών, οι μεγαλύτερες διαταραχές αναμένεται να καταγραφούν στα προαστιακά και περιφερειακά δρομολόγια.

Προβλήματα αναμένονται και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς εργατικά σωματεία, μεταξύ αυτών και του ταχυδρομικού τομέα, έχουν καλέσει τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Παράλληλα, το απεργιακό κάλεσμα βρίσκει ανταπόκριση και στον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερα στις τράπεζες, τα συνδικάτα προκήρυξαν απεργία διαμαρτυρόμενα για «ανεπαρκείς μισθολογικές αυξήσεις, περικοπές θέσεων εργασίας και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας», ενόψει των ετήσιων διαπραγματεύσεων για τις αποδοχές.

Νέα δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση

Η γενική απεργία της Πέμπτης πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης για τη γαλλική κυβέρνηση.

Οι αντιδράσεις για το κόστος ζωής και τις δημοσιονομικές περικοπές έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των αρχικών μαθητικών κινητοποιήσεων, δημιουργώντας ένα ευρύτερο μέτωπο κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Η συμμετοχή εργαζομένων από πολλούς κλάδους, μαζί με μαθητές και μέλη των «κίτρινων γιλέκων», αναδεικνύει τη δυσκολία των αρχών να περιορίσουν την αναταραχή.

Το βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι πλέον διπλό: να διαχειριστεί τις κοινωνικές αντιδράσεις στις οικονομικές της επιλογές και ταυτόχρονα να αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων που έχουν σημαδέψει τις τελευταίες εβδομάδες.