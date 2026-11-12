Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πτώση που έπληξε τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές φαίνεται ήδη να αποτελεί μακρινή ανάμνηση για τους αναλυτές της Wall Street, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κρίση στον τομέα της τεχνολογίας φαίνεται να έχει τελειώσει, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Λουκ Λάνγκο, ανεξάρτητος αναλυτής τεχνολογίας, δήλωσε ότι είναι πιθανό η πρόσφατη ανάκαμψη να αποτελεί ένα «dead cat bounce», δηλαδή μια βραχύβια ανάκαμψη πριν οι μετοχές καταγράψουν νέα χαμηλά. Παρά ταύτα, οι φόβοι της αγοράς ότι οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να υποχωρήσουν φαίνονται υπερβολικοί, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση στα κέντρα δεδομένων θα επιβληθεί από πολιτικούς παράγοντες και δεν θα προκληθεί από πτώση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Υπάρχουν επίσης εποχιακοί λόγοι που υποδηλώνουν ότι οι μετοχές θα κινηθούν ανοδικά μέχρι το τέλος του έτους. Στους έξι μήνες που ακολουθούν τις ενδιάμεσες εκλογές, ο S&P 500 έχει σημειώσει μέση άνοδο 14% από το 1970, σε σύγκριση με μέση άνοδο 6% σε έτη χωρίς ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με ανάλυση της BlackRock.

Ανεξαρτήτως, οι μετοχές τείνουν επίσης να σημειώνουν τα καλύτερα κέρδη τους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Από το 1950, ο S&P 500 έχει σημειώσει μέση άνοδο 1,85% τον Νοέμβριο, τον καλύτερο μήνα του έτους ως προς τη μέση απόδοση, σύμφωνα με ανάλυση της Knode Wealth Management. Ο δείκτης έχει σημειώσει μέση άνοδο 1,4% τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τον τον τρίτο μήνα με την καλύτερη απόδοση του έτους.

Η Ned Davis Research δήλωσε ότι αναμένει την σύντομη αντιστροφή της αρνητικής βραχυπρόθεσμης δυναμικής. Η εταιρεία ανέφερε ότι ο δικός της δείκτης δυναμικής είχε εκπέμψει σήμα πώλησης καθώς η πτώση των μετοχών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνθηκε, αλλά επισήμανε την υποκείμενη τάση των μετοχών να κινηθούν ανοδικά μέχρι το τέλος του έτους.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες της, η JPMorgan ανέφερε ότι παραμένει αισιόδοξη για τις μετοχές έως το τέλος του έτους, επαναλαμβάνοντας την τιμή-στόχο των 8.000 μονάδων για τον S&P 500. Η τράπεζα ανέφερε ότι η άποψή της επηρεάστηκε εν μέρει από τη θετική της στάση απέναντι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τον αντίκτυπο μιας σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών και ενδεχόμενης αυστηρότερης ρύθμισης για τα κέντρα δεδομένων.

To sell-off της περασμένης εβδομάδας ήταν πιθανώς ένα «γεγονός απομόχλευσης», με επενδυτές και θεσμικούς αγοραστές να κλείνουν ορισμένες από τις μοχλευμένες θέσεις τους καθώς οι αποτιμήσεις μειώνονταν.

Η μόχλευση κυμαινόταν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, ένας κίνδυνος που οι στρατηγικοί της Wall Street έχουν επισημάνει στις αγορές λόγω της πιθανότητας οι επενδυτές να δεχθούν margin calls, ωθώντας τους να καταθέσουν περισσότερα χρήματα στους συναφείς λογαριασμούς τους ή να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους.

Ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων παγκόσμιων τίτλων σταθερού εισοδήματος της BlackRock, δήλωσε ότι οι αποτιμήσεις φαίνονται ελκυστικές μετά το πρόσφατο sell-off. Απορρίπτει την ιδέα ότι η άνθηση της AI στην αγορά αποτελεί φούσκα, περιγράφοντας τo sell-off ως «αποσυμπίεση» και «επαναπροσαρμογή» στις μετοχές, που προκλήθηκε από τη μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε μετοχές τεχνολογίας, καθώς και από το κλείσιμο ορισμένων θέσεων των hedge funds στον τομέα.

H HSBC, σύμφωνα με το Βusiness Insider, ανέφερε ότι αυξάνει την «τακτική έκθεσή» της σε μετοχές μετά το sell-off. Η τράπεζα είχε μειώσει την ανώτατη θέση «overweight» της στις μετοχές πριν από αρκετές εβδομάδες, αλλά δήλωσε ότι πλέον έχει ξαναπάρει θέση overweight στις αμερικανικές μετοχές, επισημαίνοντας μια σειρά καταλυτικών παραγόντων που αναμένεται να επηρεάσουν τις μετοχές μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης κερδών της Nvidia και της δημόσιας προσφοράς της Anthropic.