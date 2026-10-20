Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η McDonald’s μπαίνει φέτος στο Halloween με τη βοήθεια των πιο διάσημων κακών της Disney, παρουσιάζοντας μια νέα συλλεκτική εκδοχή των εμβληματικών Happy Meal Boo Buckets. Ωστόσο, παρά τη συνεργασία δύο κολοσσών της ψυχαγωγίας και της εστίασης, οι αντιδράσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι η επιστροφή των δημοφιλών κουβάδων δεν ενθουσίασε τους πάντες.

Καθώς πλησιάζει η 31η Οκτωβρίου, η αμερικανική αλυσίδα γρήγορης εστίασης, με έδρα το Σικάγο, συνεργάστηκε με τη Disney για τη δημιουργία της νέας σειράς Disney Villains Boo Buckets Happy Meal.

Η συλλογή περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά σχέδια, εμπνευσμένα από μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους κακούς των ταινιών της Disney.

Συγκεκριμένα, στη νέα σειρά πρωταγωνιστούν ο Τζαφάρ (Jafar) από τον Αλαντίν, η Ούρσουλα (Ursula) από τη Μικρή Γοργόνα, ο Σκαρ (Scar) από τον Βασιλιά των Λιονταριών, η Κρουέλα ντε Βιλ (Cruella de Vil) από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας και η Μαλέφισεντ (Maleficent) από την Ωραία Κοιμωμένη.

Πέντε συλλεκτικά σχέδια με τους κακούς της Disney

Κάθε Boo Bucket συνοδεύεται από αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από τον αντίστοιχο χαρακτήρα της Disney, τα οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές να διακοσμήσουν το συλλεκτικό τους αντικείμενο, σύμφωνα με το New York Post.

Οι πολύχρωμοι κουβάδες αντικαθιστούν την παραδοσιακή χάρτινη συσκευασία του Happy Meal, χωρίς να αλλάζει η βασική σύνθεση του παιδικού γεύματος. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε hamburger, τέσσερα Chicken McNuggets ή έξι Chicken McNuggets.

Κάθε γεύμα συνοδεύεται, όπως συνήθως, από τηγανητές πατάτες, φέτες μήλου και ρόφημα.

Η McDonald’s διευκρινίζει ότι οι τιμές των Boo Buckets ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το κατάστημα και την περιοχή.

Η νέα συλλογή κυκλοφορεί από τις 20 Οκτωβρίου 2026 και θα διατίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Εκτός από συλλεκτικά αντικείμενα, οι κουβάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη συγκέντρωση γλυκισμάτων κατά το παραδοσιακό trick-or-treating του Halloween.

Μια παράδοση που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια

Τα Boo Buckets αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εποχικές προωθητικές ενέργειες της McDonald’s. Η πρώτη επίσημη κυκλοφορία τους πραγματοποιήθηκε το 1986, στο πλαίσιο της καμπάνιας Halloween Pumpkin Happy Meal.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1985, η εταιρεία είχε δοκιμάσει τη συγκεκριμένη ιδέα σε επιλεγμένα καταστήματα της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης. Η ανταπόκριση ήταν αρκετά θετική ώστε οι κουβάδες να καθιερωθούν ως μέρος της γιορτινής παράδοσης της αλυσίδας.

Τα αρχικά σχέδια περιλάμβαναν τρεις χαρακτήρες: τον McPunk’n, έναν πορτοκαλί κουβά με πρόσωπο κολοκύθας, τον McBoo, με μορφή φαντάσματος, και τον McGoblin, με πρόσωπο τέρατος.

Οι συγκεκριμένες εκδόσεις απέκτησαν έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα για όσους μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Παρότι η McDonald’s σταμάτησε την κυκλοφορία των δημοφιλών κουβάδων το 2016, αποφάσισε να τους επαναφέρει το 2022, αξιοποιώντας το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για παλαιότερα προϊόντα και συλλεκτικές εκδόσεις.

Η επιστροφή τους γνώρισε μεγάλη επιτυχία, οδηγώντας την εταιρεία στη συνέχιση της παράδοσης.

Το 2026 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη επίσημη παρουσίαση των Boo Buckets.

Πέρυσι, η σειρά του 2025 περιλάμβανε πέντε σχέδια εμπνευσμένα από το Halloween: καλικάντζαρο, φάντασμα, κολοκύθα, ζόμπι και γάτα.

Τα συλλεκτικά αντικείμενα συνοδεύονταν επίσης από αυτοκόλλητα με θεματολογία Halloween, τα οποία φωσφόριζαν στο σκοτάδι και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική διακόσμηση.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών: «Δεν θυμίζουν Halloween»

Παρά την προσπάθεια της McDonald’s να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη συλλογή μέσω της συνεργασίας της με τη Disney, αρκετοί θαυμαστές της αλυσίδας εμφανίστηκαν απογοητευμένοι.

Στα σχόλια κάτω από ανάρτηση της εταιρείας στο Instagram, πολλοί καταναλωτές εξέφρασαν την ίδια απορία: τι σχέση έχουν τα συγκεκριμένα σχέδια με το Halloween;

Ένας χρήστης σχολίασε με έντονο ύφος:

«Πηγαίνω τα παιδιά μου συνέχεια στα McDonald’s, αλλά δεν πρόκειται να πάμε για αυτά. Δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε καν θυμίζουν Halloween. Τόσο απογοητευτικό».

Άλλοι υποστήριξαν ότι η εταιρεία θα έπρεπε να επαναφέρει την αρχική τριάδα με τους χαρακτήρες McPunk’n, McBoo και McGoblin, που είχαν συνδεθεί με τις πρώτες συλλογές.

«Περιμένω κάθε χρόνο αυτή την κυκλοφορία, αλλά ειλικρινά φέτος θα την προσπεράσω. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει πραγματικά Halloween», ανέφερε άλλος καταναλωτής.

«Φέρτε πίσω τους αυθεντικούς κουβάδες! Φέρτε πίσω αυτό που θέλει ο κόσμος!», πρόσθεσε.

Η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός ότι οι χαρακτήρες της Disney, παρά τη σκοτεινή τους ταυτότητα, δεν παραπέμπουν απαραίτητα στην κλασική αισθητική του Halloween, όπως οι κολοκύθες, τα φαντάσματα και τα τέρατα.

Το παράπονο για τα καπάκια που επιστρέφει κάθε χρόνο

Ένα ακόμη σημείο δυσαρέσκειας αφορά τον πρακτικό σχεδιασμό των συλλεκτικών κουβάδων. Οι φετινές εκδόσεις δεν διαθέτουν κανονικό καπάκι, κάτι που έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις από καταναλωτές.

Η McDonald’s είχε καταργήσει τα καπάκια ήδη από τη δεκαετία του 2000, αντικαθιστώντας τα με πλαστικές λαβές μεταφοράς. Σε ορισμένα από τα νέα σχέδια, το επάνω μέρος μοιάζει με καπάκι, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρόσθετο διακοσμητικό κάλυμμα. Οι πελάτες επισημαίνουν ότι η απουσία καπακιού καθιστά τους κουβάδες λιγότερο πρακτικούς, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά.

Χωρίς κανονικό κάλυμμα, οι πατάτες και τα υπόλοιπα περιεχόμενα μπορούν ευκολότερα να χυθούν κατά τη μεταφορά.

«Θέλω να επανακυκλοφορήσουν οι κουβάδες της δεκαετίας του 1980 με τα καπάκια τους», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Έτσι, η φετινή συλλογή, αντί να περιοριστεί στον εορτασμό μιας παράδοσης τεσσάρων δεκαετιών, έχει ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τη νοσταλγία, την αισθητική των συλλεκτικών προϊόντων και το κατά πόσο οι σύγχρονες συνεργασίες μεγάλων εμπορικών σημάτων ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πιο πιστών καταναλωτών.