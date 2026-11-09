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Μια πρώτη αποτίμηση της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και μια εικόνα των κινήσεων που σχεδιάζει για το δεύτερο μισό της προεδρικής του θητείας, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε εκτενή συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του και την απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, αναγνώρισε ωστόσο ότι υπήρξαν σοβαρά επικοινωνιακά λάθη, ενώ παραδέχθηκε πως η πολιτική των μαζικών απελάσεων υπήρξε σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικά σκληρή.

Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές σε κυβερνητικά πρόσωπα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρέμβει στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό απονομών χάριτος πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Η συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και της αντικατάστασής της από τον Στίβεν Μίλερ.

«Το MAGA μπορεί να συνεχίσει και χωρίς εμένα»

Μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ για το πολιτικό μέλλον του κινήματος Make America Great Again (MAGA), καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία του εισέρχεται στην τελική της διετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολιτική κατεύθυνση που διαμόρφωσε μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και μετά τη δική του αποχώρηση από την εξουσία.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε απαντώντας στο ερώτημα εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τον ίδιο.

«Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί», υποστήριξε.

Η εκλογική συντριβή και η εξήγηση Τραμπ: «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο»

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν περισσότερες από 40 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τουλάχιστον επτά στη Γερουσία, στις εκλογές της περασμένης Τρίτης, ενώ η καταμέτρηση δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλες τις αναμετρήσεις.

Οι απώλειες καταγράφηκαν ακόμη και σε περιοχές όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με τα exit polls του CBS News, το 63% των ψηφοφόρων αποδοκίμαζε το έργο του Αμερικανού προέδρου, ενώ το 44% δήλωσε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ψήφισε ήταν η επιθυμία να εκφράσει την αντίθεσή του προς τον ίδιο.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι πολίτες δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον πόλεμο με το Ιράν και την εκτίναξη των τιμών της βενζίνης που ακολούθησε.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η βασικότερη αιτία της ήττας ήταν η απουσία του από το ψηφοδέλτιο.

«Δεν ήμουν υποψήφιος», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας ένα επιχείρημα που έχει διατυπώσει αρκετές φορές μετά τις εκλογές.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι συγκεντρώσεις του βοήθησαν αρκετούς υποψηφίους του κόμματος να πλησιάσουν στη νίκη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να επικρατήσουν.

Παρότι προεκλογικά καλούσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο, τώρα εκτίμησε ότι ένα μέρος της εκλογικής του βάσης δεν προσήλθε στις κάλπες.

«Νομίζω ότι δεν ψήφισαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους άρεσαν οι υποψήφιοι. Και αυτό είναι δικαίωμά τους», είπε.

Ορισμένοι από τους υποψηφίους που ηττήθηκαν είχαν λάβει την προσωπική του υποστήριξη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε προτιμήσει έναντι του εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, καθώς και η γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα.

Για την περίπτωση του Τέξας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ακόμη και ο Κόρνιν θα είχε ηττηθεί.

Οικονομία: «Εξαιρετικές επιδόσεις», αλλά το μήνυμα δεν έφτασε στους ψηφοφόρους

Παρά τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος ζωής, ο Τραμπ επέμεινε ότι η αμερικανική οικονομία καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την απασχόληση που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Οι αριθμοί είναι εκπληκτικοί. Πετυχαίνουμε επιδόσεις που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), υποστηρίζοντας ότι η αξία τους βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ότι οι αποταμιεύσεις αυτές έχουν ενισχύσει σημαντικά την περιουσία πολλών Αμερικανών.

Όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι δεν διαθέτουν όλοι οι πολίτες μεγάλους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, ο Τραμπ απάντησε ότι «πολλοί διαθέτουν».

Η εικόνα των exit polls, πάντως, ήταν διαφορετική.

Τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους χαρακτήρισαν την κατάσταση της οικονομίας κακή ή όχι ιδιαίτερα καλή, ενώ το 70% αυτής της ομάδας υποστήριξε τους υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι βασικότερες ανησυχίες των νοικοκυριών αφορούσαν τις τιμές της βενζίνης, των τροφίμων, της ενέργειας και των υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, περίπου δύο στους τρεις ψηφοφόρους εκτίμησαν ότι η δασμολογική πολιτική του Τραμπ έχει επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία.

Ο Πρόεδρος απέδωσε την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές επιδόσεις και την αντίληψη των πολιτών στην επικοινωνιακή στρατηγική.

«Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Νομίζω ότι ήταν κακή επικοινωνία, ίσως και από εμένα. Αλλά μιλούσα συνεχώς γι’ αυτά τα θέματα», ανέφερε.

Προέβλεψε, πάντως, ότι μέσα στους επόμενους δύο έως τέσσερις μήνες οι πολίτες θα αρχίσουν να διαπιστώνουν τα αποτελέσματα των πολιτικών του, κυρίως μέσα από την επιστροφή θέσεων εργασίας στη μεταποίηση.

Ιράν: Υπερασπίζεται τον πόλεμο, αλλά δεν επιδιώκει νέα κλιμάκωση

Ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης, καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας της εκλογικής δυσαρέσκειας.

Την επομένη των εκλογών, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε υποστηρίξει ότι η βασική αιτία της ήττας των Ρεπουμπλικανών ήταν ο ιδιαίτερα αντιδημοφιλής πόλεμος.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Βανς τον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων για την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει αυτή την άποψη.

«Γράψε ό,τι θέλεις», του απάντησε, όπως ανέφερε.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διαφωνεί ουσιαστικά με την εκτίμηση του αντιπροέδρου, σημειώνοντας ωστόσο ότι λείπει ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ξανά μπροστά τους την ίδια επιλογή, θα έπρεπε να επιτεθούν στο Ιράν;

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική.

«Απολύτως ναι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποδυνάμωσαν σημαντικά τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και καθυστέρησαν το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι ιστορικά θα θεωρηθεί μια πολύ καλή απόφαση. Είναι καλή απόφαση για σήμερα ή αύριο; Ίσως όχι. Αλλά πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο κατά τη διάρκεια της θητείας του, η κριτική που θα δεχόταν θα ήταν πολύ εντονότερη.

Σε μεταγενέστερη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, επικαλέστηκε το παράδειγμα του πρώην προέδρου Οδυσσέα Γκραντ, του οποίου η ιστορική αποτίμηση βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Με αυτό το παράδειγμα επιχείρησε να υποστηρίξει ότι οι ιστορικοί ενδέχεται να αξιολογήσουν τον πόλεμο με το Ιράν πιο θετικά από τους σημερινούς ψηφοφόρους.

Από τον Σεπτέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, αν και η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε περιορισμένα αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, το Κατάρ μεσολαβεί για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αν και παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών μπορεί να της δίνει πρόσθετα περιθώρια ελιγμών.

Ερωτηθείς εάν σχεδιάζει να κλιμακώσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, απάντησε:

«Δεν το επιδιώκω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος».

Μεταναστευτικό: Η παραδοχή για τις υπερβολικά σκληρές απελάσεις

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του Τραμπ αφορούσε τη μεταναστευτική πολιτική, η οποία είχε συμβάλει καθοριστικά στην επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2024.

Σύμφωνα με τα exit polls, το 58% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει πολύ μακριά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε κρίσιμες πολιτείες, όπως το Τέξας, αρκετοί Λατίνοι ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές επέστρεψαν στους Δημοκρατικούς, εκφράζοντας ανησυχία για την πολιτική απελάσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό λειτούργησε τόσο θετικά όσο και αρνητικά για το κόμμα του.

Υποστήριξε ότι αξίζει τον υψηλότερο βαθμό για το κλείσιμο των συνόρων, αλλά παραδέχθηκε ότι οι απελάσεις ανθρώπων που εργάζονταν νόμιμα ως προς την απασχόλησή τους, αν και δεν διέθεταν νόμιμο καθεστώς παραμονής, προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Αποσπάμε πολύ υψηλή βαθμολογία για την απομάκρυνση των κακών ανθρώπων. Αλλά πλήττομαι επειδή απομακρύναμε και ανθρώπους που είχαν καλές δουλειές και η μόνη τους παράβαση ήταν ότι μπήκαν παράνομα στη χώρα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας θεωρεί ότι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, επιχειρήσεις συντήρησης κήπων και άλλους κλάδους, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις πληρώνουν φόρους, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα.

«Νομίζω ότι ήμασταν υπερβολικά σκληροί», παραδέχθηκε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα επιθυμούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για την εξεύρεση λύσης στο μεταναστευτικό.

Ωστόσο, η επιλογή του Στίβεν Μίλερ για τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Ο Μίλερ θεωρείται βασικός σχεδιαστής της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ πέρυσι είχε ασκήσει πιέσεις στην υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής του νόμου (ICE) να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις ημερησίως.

Περιουσία και κρυπτονομίσματα: «Δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου με τα χρήματά μου»

Η συνέντευξη επεκτάθηκε και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου, καθώς η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης συνδέεται με τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ο Τραμπ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν πως δίνει προτεραιότητα στα προσωπικά επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Όταν ρωτήθηκε για τα στοιχεία του Forbes, σύμφωνα με τα οποία η καθαρή περιουσία του έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 3 δισ. δολάρια από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, απάντησε αρχικά ότι αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στην περιουσία άλλων ανθρώπων.

Ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι η δική του περιουσία δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη άνοδο.

«Ε, θα έπρεπε να είχες μετοχές», του απάντησε ο Πρόεδρος.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν αφιερώνει σχεδόν καθόλου χρόνο στη διαχείριση της περιουσίας του.

«Έχω πολλά χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα πίστευα ποτέ ότι θα αποκτούσα. Υποθέτω ότι η περιουσία μου έχει αυξηθεί. Δεν το γνωρίζω καν», ανέφερε.

Αρνήθηκε ότι δίνει προτεραιότητα στα προσωπικά οικονομικά του συμφέροντα, εξηγώντας ότι οι μετοχικές του τοποθετήσεις αφορούν ευρείς χρηματιστηριακούς δείκτες και ότι τη διαχείριση των επιχειρήσεών του έχουν αναλάβει οι γιοι του.

«Έχω μια εταιρεία. Οι γιοι μου τη διοικούν. Είναι δύσκολο να τους πω να μη κάνουν τίποτα για τέσσερα χρόνια επειδή εγώ είμαι Πρόεδρος», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων έχουν αντιμετωπίσει όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν στελέχη τους μετακινούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Αλλαγές στον Λευκό Οίκο και στήριξη στον Πιτ Χέγκσεθ

Λίγο πριν ανακοινώσει την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ετοιμάζει αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να απομακρύνει στελέχη μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών, απάντησε καταφατικά.

«Ναι, λίγο. Αγαπώ το υπουργικό μου συμβούλιο, αλλά ίσως προχωρήσω σε μερικές αλλαγές», δήλωσε.

Σύμφωνα με το CBS News, η Γουάιλς είχε υποβάλει την παραίτησή της το βράδυ της Πέμπτης.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε ότι ο Τραμπ είχε επίσης ζητήσει από συνεργάτες του να εξετάσουν εάν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Ωστόσο, στη συνέντευξη ο Πρόεδρος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τον επικεφαλής του Πενταγώνου και απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών για παραπομπή του.

«Θέλουν να τον παραπέμψουν. Είναι πολύ άδικο. Είχαμε δύο πολέμους και τους κερδίσαμε και τους δύο. Νικήσαμε στη Βενεζουέλα, νικήσαμε στο Ιράν», υποστήριξε.

Εκλογές 2028: Το ενδεχόμενο στήριξης διαδόχου

Με τις επόμενες προεδρικές εκλογές να απέχουν πλέον δύο χρόνια, η συζήτηση για τη διαδοχή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θεωρούνται δύο από τα επικρατέστερα πρόσωπα για να διεκδικήσουν την ηγεσία του πολιτικού κινήματος που έχει διαμορφώσει ο Τραμπ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι πιθανότατα θα στηρίξει κάποιον υποψήφιο στις εσωκομματικές εκλογές, χωρίς όμως να δεσμευτεί.

«Πιθανότατα, αλλά όχι απαραίτητα», απάντησε.

Εκτίμησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν αρκετά ισχυρά στελέχη, με τα οποία διατηρεί καλές σχέσεις, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν και αξιόλογοι γερουσιαστές πέραν των Βανς και Ρούμπιο.

«Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι. Δεν γνωρίζω. Ίσως είναι καλύτερα να μην εμπλακώ», είπε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι η προσωπική του υποστήριξη θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, καθώς θεωρεί ότι η επιρροή του στις επιλογές των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Σχέδιο για μαζικές απονομές χάριτος πριν από την αποχώρησή του

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί εκτεταμένα την προεδρική εξουσία απονομής χάριτος μέχρι το τέλος της θητείας του.

Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί άνθρωποι που υπηρέτησαν τη χώρα να περάσουν τα επόμενα χρόνια υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους απέναντι σε δικαστικές διώξεις.

«Δεν θέλω καλοί άνθρωποι που υπηρετούν τη χώρα και κάνουν εξαιρετική δουλειά να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους απέναντι σε φανατικούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς», υποστήριξε.

«Σκοπεύω να δώσω πάρα πολλές χάρες», δήλωσε, αστειευόμενος ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε βρέθηκε σε απόσταση χιλίων μιλίων από το Οβάλ Γραφείο.

Σε ερώτηση εάν σκέφτεται να απονείμει χάρη στον ίδιο του τον εαυτό, μια κίνηση χωρίς δοκιμασμένο νομικό προηγούμενο, απάντησε ότι δεν αναμένει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αν και το χαρακτήρισε όχι παράλογο.

Αναφέρθηκε επίσης στις χάρες που έχει δώσει σε συμμετέχοντες στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν με εξαιρετικά άδικο τρόπο και ότι ακόμη και σήμερα συγκινούνται όταν τον συναντούν.

Όταν ρωτήθηκε ειδικά για όσους επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, παραδέχθηκε ότι ορισμένοι είχαν επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, ισχυρίστηκε όμως ότι είχαν αντιμετωπιστεί και οι ίδιοι με βία.

UFO: Οι παράξενες αφηγήσεις στρατιωτικών πιλότων

Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), τα οποία οι αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες αποκαλούν πλέον ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα (UAP).

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων αρχείων σχετικά με τέτοιες παρατηρήσεις.

Η απόφαση οδήγησε το Πεντάγωνο στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο και ερευνητικών εκθέσεων για ανεξήγητα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί στον ουρανό.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα πεπεισμένος για την ύπαρξη εξωγήινων φαινομένων, αλλά έχει ακούσει παράξενες ιστορίες από έμπειρους πιλότους της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Δεν πιστεύω και τόσο πολύ, αλλά έχω καθίσει στο Οβάλ Γραφείο και έχω συναντήσει πιλότους που είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Δεν είναι συνωμοσιολόγοι. Είναι πραγματικά σπουδαίοι πιλότοι και μου έχουν πει πολύ παράξενα πράγματα», ανέφερε.

Ο Τραμπ περιέγραψε μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο την εμφάνιση των πιλότων, λέγοντας ότι έμοιαζαν με τον Τομ Κρουζ και ότι θα ήθελε να έχει το ίδιο κούρεμα με εκείνους.

Η μεταθανάτια ζωή και η άρνηση να συγχωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους

Προς το τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση απέκτησε προσωπικό χαρακτήρα, όταν ο Ρος Ντάουθατ ρώτησε τον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα συμβεί όταν πεθάνει.

«Ελπίζω να λείψω στους ανθρώπους», απάντησε αρχικά.

Ο δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι αναφερόταν στη μεταθανάτια ζωή.

«Είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος, οπότε θεωρητικά θα πάω στον Παράδεισο. Το ελπίζω. Δεν θέλω να πάω στην Κόλαση», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να συγχωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση στον Παράδεισο, η απάντησή του ήταν αρνητική.

«Η απάντηση είναι όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι», είπε.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, επισημαίνοντας τη σημασία της συγχώρεσης στη χριστιανική πίστη.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η εύκολη απάντηση θα ήταν να δηλώσει πως συγχωρεί τους αντιπάλους του, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να το κάνει.

«Πιθανότατα δεν μπορώ, γιατί μισώ ορισμένους από τους εχθρούς μου και θα τους μισώ πάντα», κατέληξε.