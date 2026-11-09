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Οι Αμερικανοί αναμένεται να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσουν είδη καθημερινής οικιακής χρήσης, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής έχει περιορίσει τα χρήματα που διαθέτουν για προαιρετικές δαπάνες.

Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν δώρα, μεταδίδουν οι New York Times. Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Adobe Research, θα προμηθευτούν επίσης βασικά είδη, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας, είδη για κατοικίδια, βρεφικά είδη πρώτης ανάγκης και προϊόντα καθαρισμού.

Η εταιρεία προέβλεψε ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις βασικών ειδών ένδυσης θα αυξηθούν κατά 210% σε σχέση με πέρυσι και των προϊόντων προσωπικής υγιεινής κατά 150%, κατά τη διάρκεια του πενθημέρου από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τη Cyber Monday, στις 30 Νοεμβρίου.

«Οι καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι που αναζητούν τις πιο συμφέρουσες αγορές, έχουν γίνει πολύ έμπειροι και γνωρίζουν ότι αυτές οι περίοδοι προσφορών αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για να εξασφαλίσουν ακόμη καλύτερες τιμές από εκείνες που ενδεχομένως βρίσκουν τον υπόλοιπο χρόνο», δήλωσε ο Μπράιαν ΜακΚάρθι, επικεφαλής σύμβουλος στρατηγικής λιανικού εμπορίου της Deloitte, εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος επιταχύνεται εδώ και μήνες, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Οι λιανικές πωλήσεις κατά την εορταστική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Visa Business and Economics Insights. Ωστόσο, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, η αύξηση των εορταστικών πωλήσεων αναμένεται να περιοριστεί μόλις στο 1,1%.

Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί και οι Αμερικανοί πληρώνουν περισσότερα για τρόφιμα και βενζίνη. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο.

Η καταναλωτική δαπάνη έχει παραμείνει ανθεκτική κατά το τελευταίο έτος, ενώ οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσπαθήσει να μειώσουν και να σταθεροποιήσουν τις τιμές, ώστε να διατηρήσουν την πελατεία τους. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8%, έναντι ανόδου 1,3% τον προηγούμενο μήνα. Γι’ αυτό και ανώτατα στελέχη της Walmart, της Costco και της Target έχουν τονίσει ότι, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, είναι καθοριστικής σημασίας να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα σε συμφέρουσες τιμές.

«Επενδύουμε σημαντικά στη διαμόρφωση των τιμών, επειδή οι πελάτες μας το έχουν ανάγκη και επειδή πιστεύουμε ότι αυτό συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση του μεριδίου αγοράς μας», δήλωσε ο Τζον Φέρνερ, διευθύνων σύμβουλος της Walmart, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και επενδυτές τον Αύγουστο.

Οι καταναλωτές αναμένεται να είναι πιο επίμονοι στη σύγκριση τιμών πριν από τις αγορές τους. Αναζητούν προσφορές, εξαργυρώνουν πόντους επιβράβευσης και αγοράζουν περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 100.000 δολαρίων δήλωσε ότι θα στραφεί σε φθηνότερες μάρκες ή καταστήματα αυτή την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με τη Visa.

Οι καταναλωτές διαθέτουν πλέον περισσότερα εργαλεία για να εντοπίζουν τη χαμηλότερη τιμή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει ταυτόχρονα πολλούς ιστότοπους, να προτείνει αγορές και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Προκειμένου να καλύψουν το κόστος των δώρων, περίπου ένα στα τρία αμερικανικά νοικοκυριά κόβει από άλλες δαπάνες, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου των ΗΠΑ (National Retail Federation). Ακόμη και μεταξύ των νοικοκυριών με εισόδημα περίπου 150.000 δολαρίων, σημαντικό ποσοστό σχεδιάζει να περιορίσει τις αγορές για προσωπική χρήση, να αποκτήσει επιπλέον πιστωτικές κάρτες ή να καταφύγει σε υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των εορταστικών αγορών, σύμφωνα με την ομοσπονδία.