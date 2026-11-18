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Σημαντική πολιτική ήττα για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί η εκλογή νέου προέδρου της ισραηλινής Βουλής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ενισχύουν τον έλεγχό τους στην Κνεσέτ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Ματάν Καχάνα, βουλευτής της κεντροδεξιάς παράταξης Yashar του πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, εξελέγη το βράδυ της Τρίτης πρόεδρος της Κνεσέτ, συγκεντρώνοντας 66 ψήφους σε σύνολο 120 βουλευτών.

Καθοριστική για την εκλογή του ήταν η υποστήριξη των αραβοϊσραηλινών κομμάτων, τα οποία, παρά τις πολιτικές διαφορές τους με ορισμένες εβραϊκές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, συντάχθηκαν με την προσπάθεια απομάκρυνσης των συμμάχων του Νετανιάχου από την ηγεσία του κοινοβουλίου.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πρόεδρος της Κνεσέτ ελέγχει το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα και τις διαδικασίες, επηρεάζοντας τη δυνατότητα προώθησης νομοσχεδίων και άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Έτσι, η αντιπολίτευση αποκτά ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο απέναντι στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, παρότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Η αριθμητική της Κνεσέτ και το κυβερνητικό αδιέξοδο

Οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν καθαρό νικητή, αφήνοντας το Ισραήλ σε κατάσταση πολιτικής αβεβαιότητας.

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης συγκέντρωσαν 48 έδρες.

Οι δύο αραβοϊσραηλινοί πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι επίσης αντιτίθενται στον Νετανιάχου, κέρδισαν συνολικά 19 έδρες.

Παρότι ο συνδυασμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και των αραβικών κομμάτων μπορεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε συγκεκριμένες ψηφοφορίες, η συγκρότηση ενός σταθερού κυβερνητικού συνασπισμού αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ ανέθεσε αρχικά στον Γκάντι Άιζενκοτ την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, ωστόσο οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων που αντιπολιτεύονται τον Νετανιάχου δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας.

Αρκετοί ηγέτες εβραϊκών κομμάτων αποκλείουν τη συνεργασία με τους δύο αραβοϊσραηλινούς σχηματισμούς.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο πρώην υπουργός Άμυνας, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος προτιμά να αναζητήσει κοινοβουλευτική στήριξη από τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, παραδοσιακούς συμμάχους του Νετανιάχου.

Τις τελευταίες ημέρες, συνεργάτες του Άιζενκοτ πραγματοποίησαν επίσης επαφές με το Λικούντ, διερευνώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν μέχρι στιγμής περιορισμένες τις πιθανότητες μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η αντιπολίτευση ενισχύει τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Ενόψει της αβεβαιότητας για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κινηθεί για να εδραιώσουν την επιρροή τους στη λειτουργία της Κνεσέτ.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, στην προεδρία της οποίας βρίσκεται πλέον ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, καθώς και η Επιτροπή Οικονομικών.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν προαναγγείλει πρωτοβουλίες για την κατάργηση νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου που, σύμφωνα με τις ίδιες, υπονόμευσαν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, δεσμεύονται να προχωρήσουν στη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και των ευθυνών που συνδέονται με τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας τη Δευτέρα, ο Λίμπερμαν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καλέσει σε ακροάσεις τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πρόκειται για αξιωματούχους που έχουν διοριστεί από τον Νετανιάχου και οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν.

Ο Λίμπερμαν εμφανίζεται επίσης διατεθειμένος να επιδιώξει συμβιβασμό με τα υπερορθόδοξα κόμματα για το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Παρότι είχε δεσμευτεί προεκλογικά να καταργήσει την εξαίρεση των υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών από τη στρατιωτική υπηρεσία, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προώθησης νομοσχεδίου που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τις συγκεκριμένες παρατάξεις.

Η εκλογή Καχάνα και η αντιπαράθεση για τις αραβικές ψήφους

Η ανάδειξη του Ματάν Καχάνα στην προεδρία της Κνεσέτ αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική ένδειξη της αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

Ο πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και πρώην υπουργός εξελέγη με τη στήριξη και Αράβων βουλευτών, οι οποίοι εκπροσωπούν μια κοινότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του πληθυσμού του Ισραήλ.

Η υποστήριξή τους, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού, ορισμένοι από τους οποίους προχώρησαν σε σκληρές αντιαραβικές δηλώσεις.

Ο υποψήφιος που είχε προτείνει το Λικούντ για την προεδρία της Βουλής συγκέντρωσε μόλις 52 ψήφους, παρά το γεγονός ότι εξασφάλισε και τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Νετανιάχου είχε προσπαθήσει να αποτρέψει την εκλογή του Καχάνα, αμφισβητώντας τη νομιμοποιητική αξία της στήριξης από τους αραβοϊσραηλινούς βουλευτές.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τις ψήφους τους «ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Άιζενκοτ.

Ο ηγέτης της Yashar χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ρητορική «απαράδεκτη» και υπογράμμισε ότι όλοι οι πολίτες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι διαθέτουν ίσα δημοκρατικά δικαιώματα.

«Στο Ισραήλ δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και στην Κνεσέτ δεν υπάρχουν ψηφοφόροι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας», δήλωσε.

Η θητεία του Καχάνα στην προεδρία της Κνεσέτ ενδέχεται πάντως να είναι προσωρινή, καθώς μια νέα κυβέρνηση, εφόσον σχηματιστεί, θα μπορεί να επιλέξει διαφορετικό πρόσωπο για το αξίωμα.

Καταγγελίες για απόπειρα αμφισβήτησης των εκλογικών αποτελεσμάτων

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου έχει ενταθεί σημαντικά την τελευταία εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σφοδρές δημόσιες κατηγορίες.

Η σύγκρουση αφορά τόσο στις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν όσο και σε καταγγελίες ότι συνεργάτες του Νετανιάχου επιχείρησαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία των αραβοϊσραηλινών ψήφων την ημέρα των εκλογών.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά της κατά την εκλογική διαδικασία της 27ης Οκτωβρίου.

Η έρευνα ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία συνεργάτες του Νετανιάχου φέρονται να είχαν διοχετεύσει ψευδείς πληροφορίες στις Αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη τριών Αράβων πολιτών ως υπόπτων για εξαγορά ψήφων.

Και οι τρεις αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ και η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι δεν είχαν προκύψει στοιχεία για εξαγορά ψήφων σε έκταση ικανή να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο ασκών καθήκοντα προσωπάρχη του γραφείου του είχε διαβιβάσει στην αστυνομία πληροφορίες σχετικά με «υποψίες σοβαρού ποινικού αδικήματος».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός απέρριψε, ωστόσο, κάθε υπόνοια ότι είχε υπάρξει παράνομη ή αντικανονική συμπεριφορά από την πλευρά του γραφείου του.

Άιζενκοτ: «Ο Νετανιάχου αποτελεί άμεση απειλή για τη δημοκρατία»

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο Γκάντι Άιζενκοτ εξαπέλυσε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση στον Νετανιάχου, αμφισβητώντας ευθέως την παραμονή του στην εξουσία.

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της Yashar υποστήριξε ότι «η συμπεριφορά του απερχόμενου πρωθυπουργού Νετανιάχου συνιστά απτή, άμεση και επικείμενη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία».

Ο Άιζενκοτ συνέδεσε τις καταγγελίες για την εκλογική διαδικασία με τη ρητορική του Νετανιάχου απέναντι στους Άραβες πολίτες και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει στην ηγεσία της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμη».