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Καθώς η Γερμανία υψώνει το δάχτυλο, δείχνοντας προς τη Ρωσία για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης με τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας (κατηγορίες τις οποίες η Μόσχα απορρίπτει), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την «απάντησή» τους. Το ποια θα είναι αυτή, θα το συζητήσουν στη μεταξύ τους συνάντηση που προγραμματίζουν για σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Και ενώ οι δυο τους θα συζητούν το θέμα, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο μπλοκ θα ετοιμάσουν επιπλέον κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε επερχόμενη συνάντηση, ο χρόνος και ο τόπος της οποίας δεν έχουν ακόμα οριστεί. Ήδη πάντως, η γερμανική πλευρά έφερε το θέμα στο επίπεδο της ΕΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τον σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις.

Οι κυρώσεις είναι, πάντως, η μια πλευρά της ιστορίας, μιας και το θερμόμετρο μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας ανεβαίνει επικίνδυνα -με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν να τηρούν «σιγή ασυρμάτου» όσο οι δύο πλευρές ανταλλάζουν βαριές κουβέντες. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για το drone που είχε εντοπιστεί, την 4η Αυγούστου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και το οποίο είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη επειδή είχε μπλοκάρει. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

«Θα πάρουν την απάντησή τους»

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παρουσιάζοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία (η διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εκρηκτικά, μαζί με το μοτίβο των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη), ανέφερε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε ότι το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», τόνισε.

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