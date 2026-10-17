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Σε σκηνικό εκτεταμένης βίας και καταστροφών μετατράπηκαν το Σάββατο (17/10) το Παρίσι και δεκάδες ακόμη πόλεις της Γαλλίας, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας εξελίχθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, με περισσότερες από 400 συλλήψεις, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, λεηλασίες καταστημάτων και σοβαρές ζημιές σε δημόσια κτίρια.

Η ένταση έφτασε μέχρι την περιοχή γύρω από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ στη Λιμόζ το ιστορικό δημαρχείο παραδόθηκε στις φλόγες και στο Σεντ Ετιέν ένας διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι.

🇫🇷 URGENT – IMAGES SPECTACULAIRES ! LE CLOCHER DE LA MAIRIE DE LIMOGES S’EST EFFONDRÉ. (témoins) https://t.co/jHMYMZnFXb — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 17, 2026

Οι εικόνες που μεταδίδονται από τη γαλλική πρωτεύουσα παραπέμπουν σε πραγματικές οδομαχίες. Φλεγόμενα οδοφράγματα, σπασμένες βιτρίνες, καταστήματα με κατεστραμμένες προσόψεις, πυκνά σύννεφα δακρυγόνων και ομάδες κουκουλοφόρων που συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας συνθέτουν το σκηνικό μιας από τις πιο βίαιες ημέρες κοινωνικών κινητοποιήσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 400, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει ότι περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Συνδικάτα και φοιτητικές οργανώσεις ανεβάζουν τον αριθμό των συμμετεχόντων έως τις 800.000.

Η έκταση των επεισοδίων οδήγησε τη γαλλική κυβέρνηση σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλεί τη διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων και τον Εμανουέλ Μακρόν να απευθύνει έκκληση για ενότητα απέναντι στη βία.

Από την Πλατεία Δημοκρατίας στις οδομαχίες γύρω από το Ελιζέ

Το Παρίσι βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο της έντασης. Τα πρώτα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πλατεία Δημοκρατίας, πριν ακόμη ξεκινήσει η μεγάλη προγραμματισμένη διαδήλωση των 14:00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Ορισμένοι εκτόξευαν πυροτεχνήματα, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια.

Protests in France have turned completely violent over the cost of living 🤯 https://t.co/V7tbV2vQTU — Daily Loud (@DailyLoud) October 17, 2026

Όσο περνούσαν οι ώρες, η ένταση εξαπλωνόταν σε περισσότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν και στην περιοχή γύρω από το Ελιζέ, όπου καταγράφηκαν σκηνές «ανταρτοπόλεμου» ανάμεσα σε ομάδες ταραξιών και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο κέντρο του Παρισιού πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα, καταστράφηκαν βιτρίνες και σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να περιορίσουν τα επεισόδια, ωστόσο η παρουσία διαφορετικών ομάδων διαδηλωτών σε πολλά σημεία δυσχέραινε τον έλεγχο της κατάστασης.

Οι αρχικές 166 συλλήψεις που είχαν ανακοινωθεί μέχρι το μεσημέρι αυξήθηκαν διαδοχικά, ξεπερνώντας τις 400 κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς τα επεισόδια συνεχίζονταν σε διαφορετικές περιοχές.

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι

Μία από τις πιο δραματικές εικόνες της ημέρας καταγράφηκε στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο της πόλης, ένα εμβληματικό οικοδόμημα του 19ου αιώνα, τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μεγάλο μέρος της στέγης κατέρρευσε, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι δεν άντεξε τη φωτιά και κατέρρευσε επίσης.

Το δημαρχείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και είχε σχεδιαστεί με αρχιτεκτονικές επιρροές από το δημαρχείο του Παρισιού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της πόλης.

WATCH – 🇨🇵 The roof of Limoges City Hall is collapsing as the massive fire is rapidly consuming the building. https://t.co/DDrrrA2g1S — Political Pen (@politicalpen_) October 17, 2026

Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι το κτίριο έχει υποστεί καταστροφές σε μεγάλη έκταση, ενώ ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ έκανε λόγο για καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποδίδοντας την πυρκαγιά σε εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η στέγη κατέρρευσε προς τους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ περίπου τα δύο τρίτα της πρόσοψης καταστράφηκαν.

Εκατοντάδες κάτοικοι παρακολουθούσαν από απόσταση την εξέλιξη της πυρκαγιάς, βλέποντας ένα ιστορικό σύμβολο της πόλης τους να καταστρέφεται. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το δημαρχείο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια σε διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης.

Ακρωτηριασμός διαδηλωτή στο Σεντ Ετιέν – Επεισόδια σε Μασσαλία και Λυών

Η βία δεν περιορίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα. Στο Σεντ Ετιέν καταγράφηκε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά της ημέρας, καθώς διαδηλωτής έχασε το χέρι του, με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν να συνδέουν τον τραυματισμό με έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Το περιστατικό προσθέτει μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην αποτίμηση της αστυνομικής διαχείρισης των διαδηλώσεων, με τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού να αποτελούν κρίσιμο ζήτημα προς διερεύνηση.

Des véhicules de police sont prises pour cible par la foule dans le secteur République à Paris. #Paris #17octobre https://t.co/yMReav1Tie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Στη Μασσαλία σημειώθηκαν επίσης σοβαρές συγκρούσεις, με διαδηλωτές να εισβάλλουν στο δημαρχείο, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αντιμετωπίσει τα επεισόδια.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στη Λυών και σε άλλες γαλλικές πόλεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν αποτελούσαν ένα μεμονωμένο ξέσπασμα στο Παρίσι, αλλά είχαν αποκτήσει πανεθνική έκτασή.

Η ακρίβεια βγάζει στους δρόμους μαθητές, αγρότες και «Κίτρινα Γιλέκα»

Η αφετηρία των κινητοποιήσεων βρίσκεται στη δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων πολιτών.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν μαθητές λυκείου, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», δημιουργώντας ένα ετερόκλητο μέτωπο κοινωνικής διαμαρτυρίας.

La mairie de Limoges incendiée. Du jamais vu. https://t.co/Py6rWIY5uD — Fabrice Bidault (@Bidaultfabrice) October 17, 2026

Η παρουσία των «Κίτρινων Γιλέκων» επαναφέρει μνήμες από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαν δοκιμάσει την κυβέρνηση Μακρόν τα προηγούμενα χρόνια, όταν η δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική και το κόστος των καυσίμων είχε εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση με την πολιτική εξουσία.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται η ακρίβεια, η πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διαφορετικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.

Η μεγάλη συμμετοχή αποτυπώνει την έκταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Παράλληλα, τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες ταραξιών έφεραν τη βία και τις καταστροφές στο προσκήνιο, επισκιάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις το περιεχόμενο των ειρηνικών κινητοποιήσεων.

Μακρόν: Θα τιμωρηθούν όσοι προκάλεσαν καταστροφές

Μπροστά στην έκταση των επεισοδίων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να ενωθούν απέναντι σε όσους προκαλούν χάος, ξεκαθαρίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στη γαλλική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας και προειδοποίησε ότι όσοι ευθύνονται για τις καταστροφές θα τιμωρηθούν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εκφοβιστεί και ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλει την πολιτική του ατζέντα χρησιμοποιώντας βία.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Η σύγκληση της διυπουργικής ομάδας κρίσεων αποτυπώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η γαλλική κυβέρνηση την κατάσταση, καθώς οι καταστροφές επεκτάθηκαν από τις εμπορικές συνοικίες και τους δημόσιους δρόμους μέχρι ιστορικά δημόσια κτίρια.

Η επόμενη ημέρα: Καταστροφές και νέα δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση

Με την ολοκλήρωση των μεγάλων κινητοποιήσεων, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εκτεταμένο απολογισμό ζημιών και με το ενδεχόμενο νέων κοινωνικών εντάσεων.

Στο Παρίσι, οι δημοτικές αρχές καλούνται να αποτιμήσουν τις καταστροφές σε δρόμους, οχήματα, εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υποδομές. Ο δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας περιέγραψε την έκταση των ζημιών ως τεράστια, κάνοντας λόγο για δρόμους που καταστράφηκαν μεθοδικά.

Στη Λιμόζ, πέρα από τις υλικές απώλειες, η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρή καταστροφή ενός ιστορικού μνημείου. Στο Σεντ Ετιέν, ο βαρύτατος τραυματισμός διαδηλωτή προσθέτει στο αποτύπωμα των συγκρούσεων και μια ανθρώπινη τραγωδία.

Για τη γαλλική κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανάγκη αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και αντιμετώπισης των βίαιων επεισοδίων. Από την άλλη, παραμένουν τα αιτήματα για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη, τα οποία κινητοποίησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η κυβέρνηση Μακρόν θα καταφέρει να περιορίσει τη βία χωρίς να εντείνει την κοινωνική αντιπαράθεση και αν οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου θα αποτελέσουν ένα μεμονωμένο ξέσπασμα ή την αφετηρία νέου κύκλου διαδηλώσεων.