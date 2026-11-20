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Απροσδόκητη αύξηση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία τον Οκτώβριο, καθώς οι κυβερνητικές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να δημιουργήσουν αποθέματα βασικών αγαθών οδήγησαν σε αυξημένες αγορές τροφίμων μακράς διάρκειας και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS), ο συνολικός όγκος των πωλήσεων σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο αυξήθηκε κατά 0,7% τον Οκτώβριο, ανατρέποντας εν μέρει την αναθεωρημένη πτώση 0,6% του Σεπτεμβρίου.

Η επίδοση αιφνιδίασε τους οικονομολόγους, οι οποίοι ανέμεναν ότι οι λιανικές πωλήσεις θα παρέμεναν αμετάβλητες σε μηνιαία βάση.

Κονσέρβες και γάλα μακράς διάρκειας στο επίκεντρο των αγορών

Η αυξημένη κινητικότητα στα σούπερ μάρκετ συνδέεται άμεσα με τις συστάσεις της βρετανικής κυβέρνησης προς τα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα βασικών προϊόντων.

«Τα σούπερ μάρκετ ανέφεραν αύξηση των πωλήσεων σε προϊόντα μακράς διάρκειας, όπως κονσερβοποιημένα τρόφιμα και γάλα UHT, έπειτα από τις κυβερνητικές οδηγίες», ανέφερε η ONS.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα στις γκαλερί τέχνης και στα καταστήματα ένδυσης, όπου οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση σε μηνιαία βάση.

Η ενίσχυση αυτών των κατηγοριών αντιστάθμισε την υποχώρηση που σημειώθηκε στις πωλήσεις καυσίμων για οχήματα.

Αντέχει η βρετανική οικονομία παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η βρετανική οικονομία απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Παρά την αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, η οικονομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο και πλέον ετών, υποστηριζόμενη από τη διεύρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και τη διατήρηση ισχυρών καταναλωτικών δαπανών.

Ωστόσο, οι προοπτικές αναμένεται να επιδεινωθούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι πιέσεις στο κόστος ζωής επανέρχονται στο προσκήνιο.

Έρχεται ενεργειακό σοκ με αυξήσεις 26%

Η σημαντικότερη πρόκληση για τα βρετανικά νοικοκυριά είναι η αναμενόμενη αύξηση κατά 26% των λογαριασμών ενέργειας στις αρχές του 2027, εξέλιξη που απειλεί να περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, οι οποίοι καταγράφουν την πρώτη μείωση των πραγματικών αποδοχών τους από την προηγούμενη κρίση κόστους ζωής.

Έτσι, παρά την απροσδόκητη ανάκαμψη της λιανικής αγοράς τον Οκτώβριο, η προοπτική νέων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και η συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα για τη δυναμική της βρετανικής κατανάλωσης.