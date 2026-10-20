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Οι μεγάλες αλυσίδες μίνι μάρκετ στην Ιαπωνία επιστρατεύουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν νέα γλυκά και σνακ, δοκιμάζοντας συνδυασμούς που δύσκολα θα προέκυπταν από την ανθρώπινη φαντασία. Ανάμεσά τους βρίσκεται ακόμη και μια λεμονόπιτα με γεύση τουρσί.

Οι δημοφιλείς αλυσίδες μίνι μάρκετ FamilyMart και Lawson χρησιμοποιούν συστήματα AI ως εργαλεία παραγωγής ιδεών, επιδιώκοντας να ξεφύγουν από τις καθιερωμένες γεύσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για την αντικατάσταση εργαζομένων από την τεχνητή νοημοσύνη, εδώ ο ρόλος της τεχνολογίας είναι περισσότερο βοηθητικός. Η AI προτείνει συνδυασμούς, ενώ άνθρωποι αναλαμβάνουν να τους μετατρέψουν σε προϊόντα που μπορούν πράγματι να φτάσουν στα ράφια.

Η FamilyMart επέλεξε να τροφοδοτήσει το σύστημα με στοιχεία πωλήσεων, αναζητώντας μια πρωτότυπη ιδέα που θα είχε ταυτόχρονα καλές εμπορικές προοπτικές. Έτσι προέκυψε ένα canelé γαλλικού τύπου, με ζύμη που περιέχει πουρέ γλυκοπατάτας και επικάλυψη σάλτσας καραμέλας. Νωρίτερα, τον Ιούλιο, η αλυσίδα μίνι μάρκετ είχε παρουσιάσει δοκιμαστικά ένα μπισκότο-σάντουιτς γεμισμένο με πλούσια κρέμα γάλακτος, στο πρώτο της πείραμα με AI.

Η ανταγωνίστρια Lawson ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να προτείνει ασυνήθιστους συνδυασμούς χωρίς να της δώσει δεδομένα πωλήσεων ή στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς. Στόχος της αλυσίδας μίνι μάρκετ ήταν να προκύψουν ιδέες χωρίς τους περιορισμούς των ήδη καθιερωμένων καταναλωτικών προτιμήσεων.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η lemon pie με τουρσί. Ο 64χρονος Shingo Shiina, που τη δοκίμασε, παραδέχθηκε ότι αρχικά ξαφνιάστηκε, αλλά τελικά βρήκε τον παράξενο συνδυασμό ιδιαίτερα νόστιμο. Όπως σχολίασε, δύσκολα ένας άνθρωπος θα σκεφτόταν να ενώσει αυτές τις δύο γεύσεις.

Στις υπόλοιπες δημιουργίες της Lawson περιλαμβάνονται ένα ψωμάκι με πάστα κόκκινου φασολιού, μαργαρίνη και κρέμα γιαουρτιού, καθώς και μια σαλάτα ιαπωνικού τύπου με εμφάνιση που παραπέμπει σε παρφέ.