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Αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης ενδέχεται να βρεθεί ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν διογκώνεται στο Κογκρέσο, αγγίζοντας πλέον και τους Ρεπουμπλικανούς.

Η πολιτική πίεση εντείνεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που έφεραν τους Δημοκρατικούς στον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι σχεδιάζει να προκαλέσει ψηφοφορία για την παραπομπή του Χέγκσεθ ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, όταν το Κογκρέσο επιστρέψει στις εργασίες του από τη διακοπή της εκλογικής διαδικασίας.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε οκτώ κατηγορίες που διατυπώθηκαν τον Σεπτέμβριο και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή του πολέμου κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χωρίς την απαιτούμενη συνταγματική εξουσιοδότηση και τις επιχειρήσεις εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική χωρίς δικαστική έγκριση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αποσύρουν τη στήριξή τους

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Χέγκσεθ δεν περιορίζεται πλέον στην αντιπολίτευση. Η αμφισβήτηση εντείνεται και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και από πολιτικούς που έχουν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν.

Η παρατεταμένη σύγκρουση με την Τεχεράνη, η απουσία σαφούς στρατηγικής εξόδου και οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις του υπουργού για την απομάκρυνση ανώτερων στρατιωτικών έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τον Χέγκσεθ. Δεν έχουμε ιδέα ποια είναι η στρατηγική για τη συνέχεια στο Ιράν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η στάση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις, ο οποίος είχε στηρίξει τον διορισμό του Χέγκσεθ, αλλά πλέον δηλώνει ότι έχει μετανιώσει βαθιά. Όπως ανέφερε, όχι μόνο θα υποστήριζε την παραπομπή του, αλλά θα ενθάρρυνε και άλλους συναδέλφους του να πράξουν το ίδιο.

Η διαδικασία και ο ρόλος του Τραμπ

Η διαδικασία, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να εγκρίνει την παραπομπή με απλή πλειοψηφία, ωστόσο για την οριστική καθαίρεση απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που εξακολουθούν να ελέγχουν το σημερινό Κογκρέσο μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας σύνθεσής του τον Ιανουάριο, μπορούν να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι νέοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για τον υπουργό.

Οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν διευρυμένες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, με εξουσία να ζητούν έγγραφα, να καλούν αξιωματούχους για καταθέσεις και να ασκούν πίεση μέσω της χρηματοδότησης του Πενταγώνου. Αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει και την εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις αυξανόμενες αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον Χέγκσεθ, τον οποίο χαρακτηρίζει εξαιρετικό υπουργό και «σπουδαίο πολεμιστή», ενώ διέψευσε πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί προ ημερών ότι πρόκειται να ζητήσει την παραίτηση του.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Πενταγώνου εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας. Οι συνεργάτες του προετοιμάζουν ήδη επιθετική πολιτική υπεράσπιση, ενώ ο ίδιος διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ για την κυβέρνηση Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με τον πόλεμο στο Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης.