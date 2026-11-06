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Σε υψηλό τριμήνου ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι τόσο για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση όσο και για τις προοπτικές της οικονομίας.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε στις 51 μονάδες τον Νοέμβριο, από 48 μονάδες τον Οκτώβριο. Η επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, καθώς η διάμεση πρόβλεψη έκανε λόγο για διατήρηση του δείκτη στις 48 μονάδες.

Η βελτίωση προήλθε κυρίως από τους πολιτικά ανεξάρτητους ψηφοφόρους, οι οποίοι εμφάνισαν το υψηλότερο επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Αντίθετα, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε τόσο μεταξύ των Δημοκρατικών όσο και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.

Παρά την ανάκαμψη του δείκτη, το υψηλό κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για μεγάλο μέρος των Αμερικανών. Περίπου το 57% των ερωτηθέντων ανέφερε αυθόρμητα ότι οι υψηλές τιμές έχουν υποβαθμίσει το βιοτικό του επίπεδο, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από τον Μάιο.

Παρότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες και η αμερικανική οικονομία καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, τα οικονομικά των νοικοκυριών εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση, καθώς οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς.

Η αποφασιστική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ανέδειξε τη βαθιά δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την κατάσταση της οικονομίας και ιδιαίτερα για το αυξημένο κόστος των τροφίμων, της βενζίνης και της στέγασης.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά το επόμενο έτος βελτιώθηκαν, αν και εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,3% τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό που αποτελεί χαμηλό τριμήνου.

Παράλληλα, προβλέπουν ότι το κόστος διαβίωσης θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% την επόμενη πενταετία έως δεκαετία, εκτίμηση επίσης χαμηλότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Πέρα από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι απαντήσεις των καταναλωτών ανέδειξαν και έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας: την πιθανότητα δημιουργίας «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Εκτός από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τα σχόλια των καταναλωτών αποκάλυψαν αυξανόμενη ανησυχία για μια πιθανή φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Τζοάν Σου, επικεφαλής της έρευνας.

«Ο δείκτης που αποτυπώνει την προσωπική οικονομική κατάσταση των καταναλωτών με τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια μετοχών υποχώρησε κατά 12% αυτόν τον μήνα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Αντίθετα, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, κατέγραψαν μικρή βελτίωση», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο επιμέρους δείκτης που αποτυπώνει την τρέχουσα προσωπική οικονομική κατάσταση των καταναλωτών ανήλθε σε υψηλό τετραμήνου τον Νοέμβριο, ενώ οι εκτιμήσεις των Αμερικανών για τις συνθήκες αγοράς διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανέκαμψαν από το ιστορικό χαμηλό στο οποίο είχαν υποχωρήσει.

Οι δείκτες που αποτυπώνουν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες όσο και τις προσδοκίες για το μέλλον αυξήθηκαν, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Αύγουστο.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνοδεύτηκε από ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν επίσης την Παρασκευή. Σύμφωνα με τα ξεχωριστά αυτά στοιχεία, οι εργοδότες στις ΗΠΑ δημιούργησαν 165.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά.